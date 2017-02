Shell: Tankfüllung direkt aus dem Wagen heraus bezahlen

Fahrer eines neuen Jaguars können an Shell-Tankstellen in UK die Tankfüllung direkt über eine App des Bordcomputers bezahlen. Später soll der Dienst auch weltweit verfügbar sein.

Wer mit einem Jaguar an einer Shell-Tankstelle tankt, muss nicht zwangsläufig das Kassenhaus nach dem Tankvorgang aufsuchen. Stattdessen können Nutzer in UK auf ein neues Bezahlfeature per Auto zugreifen.

Bezahlung per PayPal oder Apple Pay

Bezahlung der Tankfüllung direkt über die Shell-App Konkret profitieren Fahrer der Jaguarmodelle F-PACE, XE, XF und aktueller Landrover-Wagen, welche die Shell-App auf dem Bordcomputer installiert haben. Für die etwas andere Bezahlvariante startet der Anwender zunächst die Shell-App. Die Bezahlung kann über PayPal oder Apple Pay vorgenommen werden, welches auf der britischen Insel bereits verfügbar ist. Später im Jahr soll das Bezahlangebot um Android Pay erweitert werde. Abschließend muss der Nutzer noch die Nummer der Zapfsäule angeben und den Tankvorgang bestätigen. Zur Kontrolle bekommt der Anwender eine Tankrechnung in elektronischer Form angezeigt, die ihm zusätzlich per E-Mail zugesandt wird. Im Unterschied zu anderen Tank-App-Lösungen soll sich das gemeinsame Angebot von Shell und Jaguar durch eine hohe Sicherheit durch eine Geolocation-Technologie bei gleichzeitig einfacher Bedienung auszeichnen.

Nutzer aus UK können die Shell-App auf den Bordcomputer ihres Jaguars seit wenigen Tagen herunterladen, der Rollout der Anwendung in anderen Märkten soll noch 2017 erfolgen. Ebenfalls ist vorgesehen, dass Jaguar-Fahrer künftig auch außerhalb der Shell-Tankstellen in Großbritannien auf den Service zugreifen und durch die neue Art des Bezahlvorgangs beim Tanken Zeit einsparen können.

In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass beim PapPay-Geld-Versand nun unabhängig von der Bezahlquelle keine Gebühren mehr anfallen.