Talkline wiederbelebt: Das sind die neuen Tarife

Talkline: Tarif-Marke wird wiederbelebt

Bild: MOTION TM Vertriebs GmbH, Screenshot: teltarif.de Der deut­sche Mobil­funk­markt hat sich in den vergan­genen Jahren rasant entwi­ckelt - zahl­reiche frühere Provider-Schwer­gewichte sind von der Bild­fläche verschwunden oder durch eine Fusion in anderen Unter­nehmen aufge­gangen.

Heute lebt nun mit Talkline eine Marke wieder auf, die früher eine wich­tige Rolle auf dem deut­schen Tele­kom­muni­kati­ons­markt gespielt hatte, zwischen­zeit­lich aber für mehrere Jahre verschwunden war. Der Eigen­tümer der Marke ist neu - der Mobil­funk-Dienst­leister dahinter aller­dings nicht.

Lange Geschichte einer bekannten Marke

Talkline bestand als selb­stän­diges Unter­nehmen von 1991 bis 2007 und spielte nicht nur auf dem Mobil­funk-Markt mit Tarifen in allen Netzen eine Rolle, sondern auch im Fest­netz-Markt. Talkline verkün­dete im Herbst 1997 beispiels­weise als eine der ersten Gesell­schaften ihre Preise für das am 1. Januar 1998 gestar­tete Cal by Call (was seiner­zeit auch zur Grün­dung von teltarif.de führte). Anschlie­ßend bot Talkline auch Presel­ection-Verträge an, verkaufte sein Fest­netz-Geschäft aber Anfang der 2000er-Jahre. Die Fest­netz-Dialer mit diversen Kosten­fallen waren ohnehin ein Ärgernis für zahl­reiche Kunden gewesen.

Bild: MOTION TM Vertriebs GmbH, Screenshot: teltarif.de Das Aben­teuer einer UMTS-Lizenz been­dete Talkline, noch bevor es zur dama­ligen Rekord-Verstei­gerung kam. 2002 fällte der BGH ein wegwei­sendes Urteil gegen Talkline, nach dem Deak­tivie­rungs­gebühren für Mobil­funk­anschlüsse rechts­widrig sind. Nach kurzem Zögern entschied sich der Provider schließ­lich dazu, das Urteil zu befolgen, was anschlie­ßend auch andere Provider zähne­knir­schend umsetzen mussten.

2007 wurde Talkline an Debitel verkauft, was dann selbst 2008 von der Freenet-Gruppe über­nommen wurde und einen größeren Stel­len­abbau nach sich zog. 2011 wurde das bei den Kunden verpönte SIM-Karten-Pfand bei Talkline als unzu­lässig gekippt. mobilcom-debitel zeigte an der Marke später aller­dings kein größeres Inter­esse mehr und betrieb auf der Webprä­senz ledig­lich einen Tarif­shop. 2022 wech­selte die Marke den Besitzer: Jetziger Eigen­tümer von Talkline ist die Motion TM Vertriebs GmbH, die für den Online­shop handy­tick bekannt ist (früher betrieb das Unter­nehmen auch den Tarif-Shop modeo.de).

Das sind die neuen Tarife

So ganz losge­löst hat sich Talkline von freenet aller­dings nicht - denn die neuen Tarife werden weiterhin von freenet reali­siert. Die neuen Allnet-Talk-Tarife sind alle im Netz von Telefónica ange­sie­delt und beinhalten eine Allnet- und SMS-Flat. Eine Daten­auto­matik gibt es nicht, alle Tarife beinhalten EU-Roaming und sind monat­lich kündbar..

4 GB LTE bis zu 21,6 MBit/s kosten 4,99 Euro monat­lich. 6 GB kosten 7,99 Euro pro Monat, und 12 GB gibts für 9,99 Euro monat­lich. Der 6-GB- und der 12-GB-Tarif erlauben das Surfen mit bis zu 50 MBit/s. Außerdem bietet Talkline den von freenet bekannten Unli­mited-Tarif mit unli­mitiertem Daten­volumen und einer Maxi­mal­geschwin­dig­keit von 2 MBit/s für 12,99 Euro an. Im Rahmen von Aktionen gibts diesen Tarif bei freenet selbst als o2 Free Unli­mited Basic für 10,99 Euro pro Monat in den ersten 24 Monaten.

Talkline verzichtet aber - im Gegen­satz zu freenet Mobil­funk und klar­mobil - auf Rabatte in den ersten zwei Jahren und stei­gende Preise ab dem 25. Vertrags­monat. Die Preise sind dauer­haft stabil, so wie freenet das auch bei freenet Mobile prak­tiziert. Für den 4-GB-Tarif fällt eine einma­lige Anschluss­gebühr von 19,99 Euro an, bei allen anderen Tarifen sind es 9,99 Euro.

Aufschluss­reich ist die Seite zur Vertrags­kün­digung, die beim Aufruf des gesetz­lich vorge­schrie­benen Kündi­gungs­but­tons erscheint: Dort werden zur Kündi­gung nämlich auch Verträge von allen drei Netz­betrei­bern sowie von otelo, MegaSIM, klar­mobil und your­fone ange­boten, die momentan (noch) gar nicht aktiv von Talkline vermarktet werden. Alle Tarife können auf der Webseite von Talkline bestellt werden.