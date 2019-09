Microsoft Surface: Tablets, Laptops und PCs aus Redmond

Mit den Surface-Tablets hat Micro­soft selbst einen Fuß in den hart umkämpften Hard­ware-Markt gesetzt. Später kamen auch Laptops und All-in-One-PCs hinzu.

Den Begriff "Surface" verwen­dete Micro­soft erst­mals in den Jahren 2007 und 2008 für einen inter­aktiven Tisch mit 30-Zoll-Touch-Ober­fläche und einge­bautem Computer, der später in "Micro­soft PixelSense" umbe­nannt wurde. Im Oktober 2012 star­tete Micro­soft mit Windows 8. Mit dem Betriebs­system versuchte der Konzern, dem Trend hin zu den Touch­screens zu folgen und dabei seine Stamm­nutzer nicht zu vergraulen. Eine Stra­tegie waren eigene Tablets, dessen Fabri­kant aller­dings geheim gehalten wurde. Zum Zeit­punkt der Surface-Ankün­digung hatte Apple mit seinem iPad schon einen großen Markt­anteil im Tablet-Bereich für sich reser­viert und der Rest war durch Android-Tablets belegt.

Mit den Surface-Tablets star­tete Micro­soft den Angriff auf den heiß umkämpften Markt für Flach­rechner. Dabei setzte das Unter­nehmen zunächst auf zwei Vari­anten: Surface RT und Surface Pro. Im September 2013 wurden dann die über­arbei­teten Versionen Surface 2 und Surface Pro 2 vorge­stellt, im Mai 2014 das Surface Pro 3.

Erste Surface-Genera­tion stieß auf wenig Begeis­terung

Das Surface RT von Microsoft Die preis­wertere ARM-Version der Surface-Tablets star­tete im Oktober 2012. Zunächst wurde sie nur über den Online-Shop von Micro­soft vertrieben. Einige Wochen danach erfolgte der Markt­start bei Amazon und schließ­lich, Anfang 2013, im freien Handel. Im ersten Surface von Micro­soft werkelte ein Tegra-3-Prozessor von Nvidia. CPUs, die auf der ARM-Archi­tektur basieren, sind beson­ders ener­gieef­fizient, können aber mit dem CPU-Befehls­satz der x86-/x64-Archi­tektur von Intel und AMD nicht umgehen. Deshalb nutzte das Tablet mit der ARM-Archi­tektur die RT-Vari­ante von Windows 8, die für diese Prozessor-Familie opti­miert ist.

Das hatte zur Folge, dass klas­sische Programme vom Desktop-Rechner nicht auf dem Tablet liefen. Sie mussten als Windows-8-App also nochmal gekauft werden, sofern sie über­haupt verfügbar waren oder es keinen kosten­losen Ersatz gab. Im Windows-Apps­tore standen neben kosten­pflichtigen Programmen auch viele kosten­freie Anwen­dungen zur Verfü­gung.

Die zweite Version des Surface wurde im September 2013 mit dem Namen Surface 2 präsen­tiert. Verbes­sert wurden hier vor allem die Akku­lauf­zeit, sowie die Auflö­sung des Displays des Surface 2. Micro­soft setzt nun auf einen Nvidia-Tegra-4-Chip, der mit 1,7 GHz getaktet war. An der Größe des Arbeits­speichers sowie der Display­diagonale hatte sich hingegen nichts geän­dert. Tablets mit Windows RT - auch von anderen Herstel­lern - wurden kaum von den Nutzern ange­nommen, stellten sich als Fehl­entwick­lung heraus und wurden bald wieder einge­stellt.

Surface Pro und weitere Genera­tionen

Das wesent­lich teurere, erste Surface Pro von Micro­soft arbei­tete mit einem Core-i5-Prozessor von Intel. Dieser basierte auf der x86-Archi­tektur Ivy Bridge und konnte deshalb mit der "normalen" Windows-Vari­ante umgehen. Dadurch konnten auch bereits gekaufte Soft­ware-Produkte auf dem Tablet instal­liert werden. Für eine Instal­lation von CD muss aller­dings ein externes Lauf­werk ange­schlossen werden. Das "Surface Pro" star­tete seinen Kampf um Markt­anteile in Deutsch­land aller­dings erst sehr spät.

Microsoft Surface Pro 3 Im September 2013 wurde das Surface-Pro-Tablet über­arbeitet. Das Surface Pro 2, das Ende 2013 präsen­tiert wurde, basierte nun auf einem Intel-Prozessor, der die neue Haswell-Archi­tektur nutzte und auch eine leistungs­stärkere Grafik-Einheit mit an Bord hat. Die Akku­laufzeit hat der Hersteller laut eigener Aussage um 60 Prozent gestei­gert. Neu hinzu­gekommen war eine Version mit 8 Giga­byte Arbeits­speicher. Wider Erwarten spen­dierte Micro­soft den Tablets aber keine Mobilfunk­schnitt­stellen.

Im Mai 2014 kam dann das Surface Pro 3 auf den Markt. Seither folgten mehrere Genera­tionen bis hin zum Surface Pro 6. In der Regel sind die Tablets nun als WLAN- oder WLAN/LTE-Vari­ante erhält­lich. Als Beson­derheit noch erwäh­nens­wert ist das Surface Go für den Bildungs­bereich, mit dem Micro­soft den Google Chrome­books eine Windows-basierte Konkur­renz entge­gensetzen möchte.

Surface-Tablets kommen mit spezi­ellen Hüllen

Microsoft Surface Pro 6 Eine Beson­derheit der Surface-Tablets von Micro­soft sind deren Hüllen. Beim Touch- und beim Type-Cover handelt es sich um Schutz­hüllen, in denen je nach Version ein Touchpad und eine Tastatur mit druck­sensitiven bzw. physi­schen Tasten inte­griert sind. Sie können zusammen mit einem Surface-Tablet erworben werden, zum Teil gegen Aufpreis.

Sowohl die Neuauf­lagen des Type- als auch des Touch-Covers boten seit September 2013 eine Hintergrund­beleuchtung der Tasten. Das sollte für eine bessere Ablesbar­keit bei schwa­chem Licht sorgen. Außerdem kam ein DJ-Cover dazu, das neue Schalt­flächen bot, die diese Ziel­gruppe beson­ders anspre­chen sollten.

Ein weiteres Zubehör für die Surface-Geräte ist der Surface-Stift, der als digi­taler Einga­bestift dient. Mit Surface-Mäusen, Surface Dock, Surface Dial, Surface Head­phones und anderen Zubehör-Arti­keln wurde das Surface-Universum stetig erwei­tert.

Die aktu­ellen Micro­soft-Tablets im Vergleich

Surface Book, Surface Laptop und Surface Studio

Nachdem sich die späteren Surface-Tablets etwas besser verkauften, wollte Micro­soft auch den Markt für selbst produ­zierte Laptops und Desktop-Computer erobern. Diese Gerä­tegat­tungen hatte das Unter­nehmen in den Jahr­zehnten davor nur mit Betriebs­system, Soft­ware und Peri­pherie­geräten versorgt.

Ein erstes Ergebnis war 2015 das Surface Book, 2017 kam das Surface Laptop hinzu. Beide Gerä­tegat­tungen sind inzwi­schen auch in neueren Vari­anten erschienen. Surface Studio ist der Name eines 2016 erst­mals vorge­stellten All-in-One-Compu­ters mit inte­griertem Display, der dem iMac Konkur­renz machen soll und mitt­lerweile eben­falls in neueren Vari­anten aufge­legt wurde.

Die aktuell vermark­teten Surface-Computer im Vergleich

Prozessor RAM Spei­cher Grafik­einheiten Surface Laptop

(Früh­jahr 2017) Intel Core m3, Intel Core i5 oder Intel Core i7 4 GB, 8 GB oder 16 GB 128 GB, 256 GB oder 512 GB Intel HD 620 oder Intel HD 640 Surface Book 2 13,5

(Herbst 2017) Intel Core i5 oder Intel Core i7 (7. Gen.) 8 GB oder 16 GB 256 GB, 512 GB oder 1 TB Intel HD / NVIDIA GeForce GTX 1050 Surface Book 2 15

(Herbst 2017) Intel Core i5 oder Intel Core i7 (7. Gen.) 8 GB oder 16 GB 256 GB, 512 GB oder 1 TB Intel HD / NVIDIA GeForce GTX 1060 Surface Laptop 2

(Herbst 2018) Intel Core i5 oder Intel Core i7 (8. Gen.) 8 GB oder 16 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Intel HD 620 Surface Studio 2

Desktop-PC

(Herbst 2018) Intel Core i7 (8. Gen.) 16 GB oder 18 GB 1 TB oder 2 TB (SSD) NVIDIA GeForce GTX 1060 oder NVIDIA GeForce GTX 1070 Stand: Juli 2019, Angaben ohne Gewähr.

Die nicht mehr vermark­teten Micro­soft-Tablets im Vergleich

Prozessor Archi­tektur CPU-Takt Kerne RAM Spei­cher Grafik­einheiten Surface Pro 4 Intel Skylake x86 bis zu 2,2 GHz 2 4 GB 128 GB HD 515 bis zu 3,0 GHz HD 520 8 GB 256 GB bis zu 3,4 GHz Iris 540 16 GB 16 GB 512 GB Surface 3 Intel Skylake x86 bis zu 2,4 GHz 4 2 GB 64 GB k.A. 4 GB 128 GB Surface Pro 3 Intel Haswell x86 1,5 GHz 2 4 GB 64 GB Intel HD 4200 bis zu 2,9 GHz 128 GB Intel HD 4400 8 GB 256 GB bis zu 3,3 GHz Intel HD 5000 512 GB Surface Pro 2 Intel Haswell x86 1,6 GHz 2 4 GB oder 8 GB 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB Intel HD 4400 Surface Pro Intel Ivy Bridge x86 1,7 GHz 2 4 GB 64 GB, 128 GB Intel HD 4000 Surface 2 Nvidia Tegra 4 ARM 1,7 GHz 4 2 GB 32 GB, 64 GB GPU mit 72 Shader Surface RT Nvidia Tegra 3 ARM 1,4 GHz 4 2 GB 32 GB, 64 GB 520 MHz ULP GeForce Stand: Juli 2019, Angaben ohne Gewähr.