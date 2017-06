Freenet TV

Am 1. Juli 2017 endet die erste Gratisphase für das kostenpflichtige DVB-T2-Fernsehangebot Freenet TV. Theo Weirich, Geschäftsführer des Netzbetreibers Wilhelm Tel aus Norderstedt, glaubt nicht an dessen Zukunft. Auf der Anga Com prognostizierte er Freenet TV keine große Zukunft. zur Meldung