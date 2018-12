Viele Smartphones sollen ein Update auf Android 9 Pie bekommen. Nur wann, ist oft unklar. Viele Smartphones sollen ein Update auf Android 9 Pie bekommen. Nur wann, ist oft unklar.

Dass Googles Pixel-Smartphones als erste mit der endgültigen Version von Android 9 Pie ausgestattet werden, ist nicht verwunderlich. Aber auch Geräte anderer Smartphone-Hersteller sind ganz vorne mit dabei. So kam das OnePlus 6 schon sehr früh in den Genuss der Beta-Version von Android Pie. Das aktuelle OnePlus 6T wird bereits ab Werk mit dem neuen Android ausgeliefert, genauso wie das Huawei Mate 20 und das Mate 20 Pro . Huaweis Tochterfirma Honor ist in der Mittelklasse breit vertreten. Löblich ist, dass hier Geräte wie das Honor 10 lite, das am 15. Januar 2019 in Deutschland erscheinen wird, gleich Android 9 vorinstalliert hat. OnePlus bedenkt auch ältere Geräte wie das OnePlus 5(T), das sich derzeit in der Beta-Phase von Android Pie befindet. Sogar das OnePlus 3(T) soll künftig mit der neuen Software ausgestattet werden.

In der folgenden Liste haben wir die Smartphone-Modelle zusammengefasst, die nach aktueller Information ein Update auf Android 9 Pie bekommen sollen.

Asus

Termin unbekannt:

Blackberry

Termin unbekannt:

BQ

Termin unbekannt:

Essential

Bereits verfügbar:

Google

Bereits verfügbar:

HMD Global

Bereits verfügbar:

Termin unbekannt:

HTC

Bereits verfügbar:

Termin unbekannt:

Honor

EMUI 9.0 (bereits verfügbar):

EMUI 9.0 beta (bereits verfügbar)

Termin unbekannt:

Huawei

EMUI 9.0 (bereits verfügbar):

EMUI 9.0 Beta (bereits verfügbar):

Termin unbekannt:

LG

Termin unbekannt:

Motorola

Bereits verfügbar:

Termin unbekannt:

OnePlus

Bereits verfügbar:

Beta-Version:

Termin unbekannt:

Oppo

Beta verfügbar:

Oppo R15 Pro

Samsung

Bereits verfügbar:

Beta verfügbar:

Termin unbekannt:

Sony

Bereits verfügbar:

Termin unbekannt:

2019:

Vivo

Termin unbekannt:

X21

Xiaomi

Bereits verfügbar:

Info: Die Liste wird aktualisiert, sobald uns mehr Informationen zu weiteren Modellen mit Update-Erwartung vorliegen.