Android 9 Pie: Diese Smartphones bekommen das Update

Dass Googles Pixel-Smartphones als erste mit der endgültigen Version von Android 9 Pie ausgestattet werden, ist nicht verwunderlich. Aber auch Geräte anderer Smartphone-Hersteller sind ganz vorne mit dabei. So kam das OnePlus 6 schon sehr früh in den Genuss der Beta-Version von Android Pie. Das aktuelle OnePlus 6T wird bereits ab Werk mit dem neuen Android ausgeliefert, genauso wie das Huawei Mate 20 und das Mate 20 Pro. Huaweis Tochterfirma Honor ist in der Mittelklasse breit vertreten. Löblich ist, dass hier Geräte wie das Honor 10 lite, das am 15. Januar 2019 in Deutschland erscheinen wird, gleich Android 9 vorinstalliert hat. OnePlus bedenkt auch ältere Geräte wie das OnePlus 5(T), das sich derzeit in der Beta-Phase von Android Pie befindet. Sogar das OnePlus 3(T) soll künftig mit der neuen Software ausgestattet werden.

In der folgenden Liste haben wir die Smartphone-Modelle zusammengefasst, die nach aktueller Information ein Update auf Android 9 Pie bekommen sollen.

Asus

Termin unbekannt:

Blackberry

Termin unbekannt:

BQ

Termin unbekannt:

Essential

Bereits verfügbar:

Google

Bereits verfügbar:

HMD Global

Bereits verfügbar:

Termin unbekannt:

HTC

Bereits verfügbar:

Termin unbekannt:

Honor

EMUI 9.0 Beta (bereits verfügbar):

Termin unbekannt:

Huawei

EMUI 9.0 Beta (bereits verfügbar):

Termin unbekannt:

LG

Termin unbekannt:

Motorola

Bereits verfügbar:

Termin unbekannt:

OnePlus

Bereits verfügbar:

Beta-Version:

Termin unbekannt:

Oppo

Beta verfügbar:

Oppo R15 Pro

Samsung

Beta verfügbar:

Termin unbekannt:

Sony

Bereits verfügbar:

Termin unbekannt:

2019:

Vivo

Termin unbekannt:

X21

Xiaomi

Bereits verfügbar:

Info: Die Liste wird aktualisiert, sobald uns mehr Informationen zu weiteren Modellen mit Update-Erwartung vorliegen.