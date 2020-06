Die kommende Android-Version heißt "Android 11"

Googles Entwick­lerkon­ferenz I/O 2020 sollte in diesem Jahr ursprüng­lich vom 12. bis zum 14. Mai statt­finden. Es war zu erwarten, dass Google in diesem Rahmen Features seines kommenden mobilen Betriebs­sys­tems der Öffent­lich­keit präsen­tieren würde. Aufgrund der Auswir­kungen der Pandemie konnte das Event nicht physisch statt­finden, weshalb der Such­ma­schi­nen­be­treiber voll­ständig auf eine digi­tale Lösung setzte.

Im vergan­genen Jahr entschied sich Google dafür, auf den mitt­lerweile kultig gewor­denen süßen Beinamen der Soft­ware-Bezeich­nung zu verzichten. Wurde Android 9 im Jahr 2018 noch als "Pie" bezeichnet, heißt Android 10 schlicht "Android 10". Entspre­chend der neuen Namens­philo­sophie bleibt es auch bei "Android 11".

Die erste Beta-Version von Android 11 wurde veröf­fent­licht. Wir haben die wich­tigsten Neue­rungen der kommenden Version des bekannten Betriebs­sys­tems zusam­men­ge­fasst.

Eigener Bereich für Benach­rich­ti­gungen

Benach­rich­ti­gungen aus Konver­sa­tionen werden in Android 11 in einem sepa­raten Bereich ange­zeigt. Es ist möglich, dass auch das Profil­bild des Chat­part­ners in kleiner Form sichtbar wird.

Chats prio­ri­sieren

Im Benach­rich­ti­gungs­menü kann Chat-Part­nern eine Prio­rität zuge­wiesen werden, sodass sie ganz oben vor anderen ange­zeigt werden.

"Bubbles" für Multi­tas­king

"Bubbles" dient der Benach­rich­ti­gungs­or­ga­ni­sa­tion während des Multi­tas­kings. "Aufplop­pende" Blasen sollen den Zugriff auf Benach­rich­ti­gungen verein­fa­chen. Aktive Messenger-Konver­sa­tionen können nun auch auf dem Home­screen abge­legt werden, damit Nutzer schneller darauf zugreifen können.

Smart-Home-Steue­rung

Smart-Home-Anwender sollen eine opti­mierte Steue­rung erhalten. Verbun­dene Geräte können nun über neue Schalt­flä­chen anvi­siert werden, wenn lange auf die Power­t­aste des mobilen Geräts gedrückt wird.

Zugriff auf Google Pay

Das Lange-Drücken-Feature, das der Ein-/Ausschalter zur Steue­rung von Smart-Home-Geräten bekommt, soll auch den Zugriff auf den mobilen Bezahl­dienst Google Pay verein­fa­chen.

Opti­mierte Medi­en­steue­rung

Mithilfe von imple­men­tierten Features der Medi­en­steue­rung sollen Nutzer das Ausga­be­gerät schnell auf Audio- und Video­in­halte umstellen können - egal, ob es sich dabei um Head­sets, Laut­spre­cher oder ein TV-Gerät handelt.

Einma­liger Zugriff für Apps

Android 11 soll Nutzern mehr Kontroll­mög­lich­keiten über Daten­schutz­ein­stel­lungen bieten. So können einer App einma­lige Berech­ti­gungen für den Zugriff auf das Mikrofon, die Kamera oder den Standort erteilt werden.

Berech­ti­gungen für Apps einfrieren

Wenn eine Anwen­dung über einen längeren Zeit­raum nicht benutzt wurde, setzt das Betriebs­system die zuvor erteilten Berech­ti­gungen auto­ma­tisch zurück und benach­rich­tigt darüber den Benutzer. Bei der Wieder­ver­wen­dung der App können die Berech­ti­gungen wieder erteilt werden.

System­ak­tua­li­sie­rungen werden erwei­tert

Die Aktua­li­sie­rung der Google Play Services von Geräten, die sich in einem Android-Ökosystem befinden, sollen mit Einzug von Android 11 auf ein mobiles Gerät nicht nur beschleu­nigt, sondern auch erwei­tert werden.

Verbes­se­rung von "Voice Access"

Nutzer, die ihr Smart­phone beispiels­weise per Sprache steuern, sollen von einer Verbes­se­rung der Funk­tion "Voice Access" profi­tieren. Bild­schir­min­halte und Kontext sollen von der KI besser verstanden werden.

Die Beta-Version von Android 11 kann aktuell (Stand: 11. Juni 2020) auf die Pixel-Smart­phones ab Modell­va­ri­ante "2" von der Google-Webseite nach vorhe­riger Regis­trie­rung geladen werden. Es ist ratsam, die Beta-Version nicht auf täglich genutzten Smart­phones zu instal­lieren, die zuver­lässig arbeiten müssen. In der Natur von Beta-Versionen liegt, dass sie nicht gänz­lich frei von Bugs sind.

Google hat die Beta-Version über Android Deve­lo­pers ange­kün­digt. Das Vorstel­lungs­video können Sie sich nach­fol­gend anschauen.