Update befindet sich im Rollout

Samsung macht weiter. Der südko­reani­sche Hersteller hat in letzter Zeit damit über­rascht, Firm­ware­updates früher als gedacht bereit­zustellen. So kamen die Modelle der Galaxy-Note-10-Serie und der Galaxy-S10-Serie zeitiger in den Genuss der neuen Benut­zerober­fläche OneUI 2.0 basie­rend auf Android 10.

Jetzt hat der Rollout der Firm­ware für das Galaxy Note 9 in Deutsch­land begonnen, wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet.