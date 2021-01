Zweiter Frühling: Tablet-Markt verzeichnet großes Wachstum

Das iPad war 2020 besonders populär

Apple Der Tablet-Markt befindet sich derzeit im Aufschwung, was unter anderem den durch die Pandemie gestie­gene Bedarf im Home-Office und Home-Schoo­ling geschuldet sein dürfte. Ein Markt­for­schungs­institut veröf­fent­lichte eine Erhe­bung der Markt­ver­tei­lung Q4 2020. Apple, Samsung, Amazon und beson­ders Lenovo konnten ein enormes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Bei Huawei sah man sich hingegen mit einem Rück­gang konfron­tiert. An den ersten beiden Plätzen hat sich nichts geän­dert, Apple domi­nierte weiterhin den Tablet-Markt, gefolgt von Samsung. Amazon und Lenovo zogen an Huawei vorbei.

Tablets sind wieder ange­sagt

Apple Es muss nicht immer ein Note­book oder Tower-Computer sein, auch Flach­rechner oder Conver­tible-PCs eignen sich für diverse Büro­tätig­keiten und Haus­auf­gaben. Da sich COVID-19 bedingt immer mehr Wohnungen und Häuser in Arbeits­stätten und Schulen verwan­delten, stieg die Nach­frage nach solchen kompakten Geräten. Canalys (via PhoneArena) analy­sierte die Tablet-Markt­situa­tion des vierten Quar­tals 2020. Dabei werden die Werte in Rela­tion zum vierten Quartal 2019 gesetzt. Tablet-Marktverteilung Q4 2020

Canalys Apple konnte 19,2 Millionen iPads auslie­fern, was einem Anteil von 36 Prozent und einem Wachstum von 40 Prozent entspricht. Samsung folgte als Zweit­plat­zierter mit 9,9 Millionen verschickten Galaxy Tabs (19 Prozent Anteil, 41 Prozent Wachstum). Amazon sicherte sich mit 6,5 Millionen Auslie­ferungen, zwölf Prozent Anteil und einer Stei­gerung von 54 Prozent Bronze. Lenovo lauerte dicht dahinter und verbuchte 5,6 Millionen versandte Flach­rechner, 11 Prozent des Marktes und ein Wachstum von statt­lichen 125 Prozent für sich. Bei Huawei machten sich 3,5 Millionen Tablets auf den Weg, was einen Anteil von sieben Prozent und einen Rück­gang von 24 Prozent bedeutet.

Weitere Zahlen der Tablet-Markt­for­schung

Tablet-Marktverteilung 2020 komplett

Canalys Tablet-Computer anderer Hersteller kamen zusam­men­gefasst auf 8,1 Millionen Auslie­ferungen. Ein gewal­tiges Plus von 257 Prozent bei 15 Prozent Markt­anteil. Insge­samt wurden im vergan­genen Quartal 52,8 Millionen Tablets versendet, während es in Q4 2019 nur 34,3 Millionen waren. Somit entstand ein Wachstum von 54 Prozent. Im kompletten Jahr 2020 verzeich­nete die gesamte Branche einen Aufwärts­trend. Apple legte um 24 Prozent, Samsung um 40 Prozent, Huawei um acht Prozent, Amazon um 14 Prozent und Lenovo um 70 Prozent zu. Alle anderen Hersteller summiert kamen auf ein Wachstum von 32 Prozent.