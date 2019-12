Tipps für den Tablet-Kauf: iPad, Windows oder Androide?

Tablets gibt es in den unter­schied­lichsten Größen und Ausfüh­rungen. Das passende Gerät zu finden ist durch die Viel­zahl an Modellen nicht ganz einfach. Das iPad von Apple ist zwar für einige Nutzer immer noch der prominen­teste Vertreter unter den Tablets, doch gibt es auch eine Unmenge an Android-Geräten oder Tablets mit dem Micro­soft-Betriebs­system Windows. Vor dem Tablet-Kauf gilt es daher einige Fragen zu klären. Wir geben Tipps, wie Sie das passende Modell für Ihre Ansprüche finden.

Wich­tiger noch als die Frage der Display­diagonale eines Tablets ist die Entschei­dung, mit welchem Betriebs­system das Gerät laufen soll. Zur Auswahl stehen dabei neben Googles Android-System auch iOS sowie das von PCs bekannte Windows.



Vorreiter und Trend­setter: Das iPad von Apple

Entscheiden sich Nutzer für ein Apple-Gerät, schränkt sich die Auswahl an mögli­chen Modellen auf einen Schlag enorm ein. Immerhin bietet Apple mit iPad, iPad mini, iPad Air und iPad Pro Display­größen zwischen 7,9 Zoll und 12,9 Zoll. Darüber hinaus erlauben die iPads über einen Stylus namens "Pencil" die Stift­bedie­nung. Käufer haben bei allen iPads die Wahl zwischen WLAN-only-Geräten und iPads, die auch LTE unter­stützen. Die LTE-Modelle tragen dann die Zusatz­bezeich­nung "Cellular".

Apples iPad gilt für viele Nutzer als Inbe­griff eines Tablets, und auch das von den iPhones bekannte Retina-Display ist bei den flachen Geräten zu finden. Der Hype um die Apple-Tablets ist viel­leicht auch darin begründet, dass das iPad das Gerät war, das den flachen Compu­tern zum Durch­bruch verhalf. Mit seinem Erscheinen 2010 brachte die erste Genera­tion den dama­ligen Tablet-Hype ins Rollen und "das iPad" wird noch immer als Refe­renz-Modell für viele Tablets heran­gezogen. Dies liegt vor allem an der guten Zusammen­arbeit zwischen Hard- und Soft­ware. Beide Kompo­nenten stammen aus einer Hand und können daher genau aufein­ander abge­stimmt werden. Ein flüs­siger Betrieb, eine intui­tive Bedie­nung sowie regel­mäßige und zügige Firm­ware-Updates sind die Vorteile.



iPad OS: Eigenes Betriebs­system

Multi­media-Features wie die Wieder­gabe von Videos und Musik über iTunes oder Musik­dienste, aber auch Spiele stehen beim iPad im Vorder­grund. Aufgrund der Viel­zahl an Apps aus dem Apps­tore lässt sich das Tablet mit entspre­chenden Programmen aber auch gut für Office-Arbeiten einsetzen. Hilf­reich sind in diesem Fall separat erhält­liche Tasta­turen.

Hierzu hat das iPad im Jahr 2019 mit iPad OS sogar ein eigenes Betriebs­system erhalten. Von iOS fürs iPhone unter­scheidet sich iPad OS dadurch, dass es mehr auf produk­tives Arbeiten ausge­richtet ist. Apple will das iPad damit zuneh­mend als Laptop-Alter­native etablieren.

Apple-Gegner bemän­geln beim Betriebs­system aber nach wie vor die starre Ober­fläche, die sich - anders als Android - nicht wirk­lich verän­dern lässt. Ein Nach­teil der iPads ist auch die fehlende Kompa­tibi­lität mit gängigen Multi­media-Stan­dards. Anders als bei Android-Geräten lässt sich das Display somit nicht so ohne Weiteres drahtlos auf den TV über­tragen - hier hilft nur der Apple TV.

Zudem ist das iPad nichts für den kleinen Geld­beutel: Aktu­elle Modelle in den jeweils kleinsten Spei­cher-Ausfüh­rungen kosten nach wie vor mindes­tens 300 Euro. Die umfang­reich ausge­stat­teten iPad-Pro-Modelle mit bis zu 1 TB Spei­cher kosten sogar über 1800 Euro. Mehr Infor­mationen zu den genannten Geräten und deren kleine sowie große Vorgänger finden Sie auf unserer iPad-Übersichts­seite.

Auf der nächsten Seite tauchen wir in die Viel­falt der Android-Tablets ein. Ob 7 oder über 12 Zoll - hier gibt es größen­technisch nahezu jedes Format. Aber auch bei der Technik zeigen sich teils enorme Unter­schiede.