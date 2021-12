Apple-Tablets-Übersicht: iPad, iPad Pro, iPad Air & iPad mini

iPads von Apple in der Über­sicht

Apple iPad mini (2021)

Foto: Apple Nach dem iPhone hat Apple 2010 das iPad auf den Markt gebracht. Mitt­ler­weile sind einige Vari­anten des Tablets dazu­gekommen, darunter vergleichs­weise güns­tige iPads für Einsteiger, aber auch "mitt­lere" Geräte und das Premium-Modell iPad Pro.

2019 wurde das iPad Air wieder­be­lebt und 2020 noch­mals aktua­lisiert. Während sich das 2019er-Modell noch am Design der Vorgänger orien­tiert, glich Apple die Optik des iPad Air (2020) an das der iPad-Pro-Modelle von 2018 an. Mit dem neuen iPad Mini (2021) bietet Apple nun seinen Kunden auch eine über­arbei­tete Optik an, schlan­kere Ränder und ein größeres 8,3 Zoll Liquid Retina Display lassen Apples jüngstes iPad modern wirken. Ebenso erwäh­nens­wert ist der neu verbaute A15-Bionic-Chip mit Neural Engine sowie die Unter­stüt­zung des 5G-Netzes.

Das iPad der 9. Genera­tion wird mit dem A13-Bionic-Chip betrieben. Mit einer neuen 12-MP-Ultra­weit­winkel-Front­kamera ist das iPad nun zeit­gemäßer und unter anderem geeig­neter für Video-Anrufe. Die Möglich­keit, auf 256 GB internen Spei­cher aufzu­rüsten, freut insbe­son­dere die Menschen, welche das iPad auch beruf­lich nutzen wollen.

Damit bietet der Hersteller eine Alter­na­tive für Inter­es­senten, denen die iPad-Pro-Reihe zu teuer ist, die sich aber ein höher­wer­tiges Modell als das "einfache" iPad wünschen.

Im Früh­jahr 2021 inves­tierte Apple in die Aktua­lisie­rung seiner Premium-iPads. iPad Pro 11 Zoll (2021) und iPad Pro 12,9 Zoll (2021) verfügen nun über eine 5G-Mobil­funk­schnitt­stelle.

iPad Pro (2021)

iPad Pro 11 Zoll (2021)

Bild: Apple An der Optik hat Apple nichts geän­dert. iPad Pro 11 Zoll (2021) und iPad Pro 12,9 Zoll (2021) ähneln den Vorgän­gern. Neu ist die Einfüh­rung von Modellen, die 5G beherr­schen, also auch mobil über den neuen Mobil­funk­stan­dard mit dem Internet verbunden werden können, und der neue Prozessor. Die aktu­ellen iPads der Gattung "Pro" haben den M1-Chip an Bord, den Apple im vergan­genen Jahr als Eigen­ent­wick­lung für Macs vorge­stellt hatte.

Die iPad-Pro-Modelle von 2021 verfügen über einen mit USB-C kompa­tiblen Thun­der­bold-Anschluss sowie über bis zu 2 TB interner Spei­cher. Die 12,9-Zoll-Vari­ante besitzt ein Display, das "Liquid Retina XDR" genannt wird, und auf Mini-LED-Technik basiert, die für einen besseren Kontrast sorgen soll.

iPad Pro (2020)

iPad Pro (2020)

Foto: Apple Bei den 2020er-Modellen handelt es sich um die vierte Genera­tion des iPad Pro. Die erste Pro-Vari­ante des Tablets hatte Apple 2015 veröf­fent­licht. Seiner­zeit war das Gerät nur mit 12,9-Zoll-Display erhält­lich. Ein Jahr später hatte Apple eine Vari­ante mit 9,7 Zoll großem Touch­screen nach­ge­legt.

2017 wurde schließ­lich die zweite Genera­tion des iPad Pro auf den Markt gebracht. Die Bild­schirm-Diago­nale des großen Modells blieb mit 12,9 Zoll unver­än­dert, die klei­nere Version hatte einen 10,5 Zoll großen Touch­screen an Bord. Im Jahr 2018 folgte schließ­lich die dritte Genera­tion des iPad Pro. Wie die aktu­elle Genera­tion teilte Apple das Port­folio auf, in eine 11 Zoll und eine 12,9 Zoll große Vari­ante.

iPad Pro (2018)

Apple iPad Pro 2018

Bild: Apple, Screenshot: teltarif.de Das iPad Pro 2018 war und ist wahl­weise in zwei Versionen erhält­lich - einmal mit 12,9 Zoll großem Display und zum anderen mit 11 Zoll großem Touch­screen. Der Hersteller legt daher Wert darauf, dass Anwen­dungen für die Produk­ti­vität wie das haus­ei­gene iWork-Paket oder Micro­soft Office für die Tablets verfügbar sind.

Damit die Kunden auch abseits der Touch­screen-Bedie­nung mit dem Tablet arbeiten können, steht ein Smart Keyboard Folio zur Verfü­gung, also eine physi­sche Tastatur, die an den Smart Connector ange­schlossen werden kann. Apple bietet ferner einen Stylus, den Apple Pencil, an. Damit können die Besitzer des Tablets auch zeichnen oder hand­schrift­liche Notizen anfer­tigen.

Beide iPad-Pro-Modelle von 2018 verfügen über einen USB-C-Anschluss anstelle des bislang bei den mobilen Apple-Geräten übli­chen Light­ning-Ports. Zudem sind die Tablets neben der WLAN-Schnitt­stelle optional auch mit Mobil­funk-Modul verfügbar. Dual-SIM funk­tio­niert auch, aller­dings lassen sich nicht etwa zwei physi­sche SIM-Karten kombi­nieren, sondern eine eSIM und eine Nano-SIM.

Die iPad-Pro-Modelle von 2018 sind in der Regel noch über Dritt­händler mit bis zu 1 TB internem Spei­cher­platz erhält­lich. Zudem sorgen vier interne Laut­spre­cher neben dem Liquid-Retina-Display dafür, dass sich die Tablets auch für Multi­media-Anwen­dungen gut eignen. Wie der Vorgänger und die aktu­ellen iPhone-Modelle verfügt das iPad Pro über Gesten­steue­rung. Den Home-Button mit Finger­ab­druck­sensor gibt es nicht mehr. Dafür werden die Geräte über Face ID entsperrt.

Zum Launch hob Apple den LiDAR-Scanner ("Light Detec­tion and Ranging"-Scanner) hervor. Dabei handelt es sich um einen weiter­entwi­ckelten Tiefen­sensor. Neben dem neuar­tigen Kame­ratool verfügt das Gerät auch über eine zweite Kamera auf der Rück­seite. Zu einem 12-Mega­pixel-Weit­winkel-Objektiv gesellt sich ein 10-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel-Modul. 4k-Videos steht mit den Kameras eben­falls nichts im Wege.

iPad Air als preis­wer­tere Alter­na­tive

Im September 2020 stellte Apple bereits die vierte Genera­tion des iPad Air vor. Zwischen­zeit­lich war ein Aufrecht­erhalten der Serie für unwahr­schein­lich gehalten worden, da die Einord­nung zwischen der güns­tigeren iPad-Reihe und der perfor­manten Pro-Reihe schwer erschien. Dennoch fand das iPad Air eine breite Nutzer­basis, welche sich für das Gerät in der Preis­klasse zwischen der Pro-Reihe und dem iPad inter­essiert.

Sowohl zur höher­prei­sigen als auch zur güns­tigeren iPad-Reihe lassen sich beim iPad Air Gemein­sam­keiten und Unter­schiede finden. Nach wie vor verfügt das iPad Air über einen TouchID-Sensor, jedoch befindet dieser sich nun auf der oberen Kante des Geräts und nicht mehr auf dem Home-Button auf der Front. Der Verzicht auf einen physi­schen Home-Button bezeichnet auch den wohl markan­testen opti­schen Unter­schied zwischen der Air-Serie und der "einfa­chen" iPad-Reihe. iPad Air (2020)

Foto: Apple Zudem ist das Display mit 10,9 Zoll kleiner als bei den iPad-Pro-Modellen, aber größer als beim iPad (2020), dessen Touch­screen eine Diago­nale von 10,2 Zoll hat.

Gemein hat das Air mit dem Pro hingegen das Liquid Retina Display, welches quali­tativ einen Sprung zum Vorgänger und dem einfa­chen Retina Display des iPad (2020) darstellt. Eben­falls ersetzt hat Apple den Light­ning-Connector durch einen USB-C-Anschluss, womit das iPad Air auch hier mit dem iPad Pro gleich­zieht.

Das iPad Air der vierten Genera­tion ist wahl­weise mit 64 oder 256 GB Spei­cher­platz erhält­lich. Optionen mit 512 GB oder gar 1 TB gibt es nicht. Gerade dieser Punkt erscheint etwas inkon­se­quent, soll das iPad Air doch ähnlich dem iPad Pro als Arbeits­gerät zum Einsatz kommen. Dafür wurde von der Pro-Reihe die Unter­stüt­zung für den Apple Pencil (2. Genera­tion) und das "Magic Keyboard" über­nommen, sodass sich das Tablet auch für den produk­tiven Einsatz eignet.

Das Tablet ist wahl­weise nur mit WLAN und mit zusätz­li­chem Mobil­funk-Modem erhält­lich. Dabei gibt es eben­falls eine eSIM und einen Steck­platz für eine physi­sche SIM-Karte. Nutzer haben so eine Dual-SIM-Funk­tion zur Verfü­gung - etwa um den heimi­schen Mobil­funk­ver­trag mit einem eSIM-Profil zu nutzen und im Ausland auf eine Prepaid-Nano-SIM zurück­zu­greifen.

Durch die Annä­herungen zu den Spezi­fika­tionen und Unter­stüt­zung von zusätz­licher Hard­ware, wie dem Magic Keyboard, macht Apple das iPad Air verstärkt Perfor­mance-orien­tierten Kunden schmack­haft. Beson­ders der teils deut­lich gerin­gere Preis im Vergleich zur Pro-Reihe dürfte also auch in Zukunft für reges Inter­esse an Apples Mittel­kasse-Reihe sorgen.

iPad (2020): Auch das iPad (2019) bekam ein Update

iPad (2020)

Foto: Apple Nachdem sich Apples iPad (2018) als eine Art Einsteiger-Tablet für preis­be­wusste oder weniger anspruchs­volle Nutzer etabliert hat, verpasste der Hersteller dem Modell prompt ein Update in 2019. Auch 2020 hat Apple wieder eine Neuauf­lage der güns­tigsten Geräte-Reihe präsen­tiert.

Preis­lich unter­scheiden sich die Modelle nicht, sodass es nach wie vor das güns­tigste der aktuell erhält­lichen iPads bleibt. Geän­dert hat sich auch beim Display nichts, welches weiterhin 10,2 Zoll groß ist. Bei der Hard­ware hingegen setzt Apple auf die Kompo­nenten, die auch im Vorgänger verbaut wurden. Ebenso verhält es sich bei den Kameras, die nach wie vor mit 1,2 Mega­pixel (Front) bzw. 8 Mega­pixel (Rück­seite) auflösen. Inso­fern kann man das Update durchaus als mini­malis­tisch beschreiben. Durch den nahezu iden­tischen Preis sollte das jedoch verkraftbar sein.

Viel getan hat sich vor allem im Inneren des Tablets. Allen voran dürfte der verbaute A12-Bionic-Prozessor Nutzern Freude bereiten. Mit dem zeit­gemä­ßeren Prozessor ersetzt Apple den insge­samt schon vier Jahre alten A10 Fusion, welcher noch Anwen­dung im iPad (2019) fand. Hinzu­kommt die Unter­stüt­zung von Apples "Smart Keyboard", womit die Möglich­keit zur Nutzung des iPad (2020) als Arbeits­gerät erwei­tert wird.

Nichts verän­dert hat Apple hingegen beim inte­grierten Spei­cher. Das Modell kommt, wie der Vorgänger, mit 32 GB oder 128 GB daher. Außerdem unter­stützt das iPad (2020) weiterhin ledig­lich den Apple Pencil der ersten Genera­tion.

Relaunch des iPad mini im März 2019

iPad mini

Foto: Apple Beim iPad mini hat Apple eine fast genauso lange Pause wie beim iPad Air einge­legt. So wurde im März 2019 die fünfte Genera­tion des Tablets mit 7,9 Zoll großem Touch­screen vorge­stellt - mehr als drei Jahre nach dem Vorgänger-Modell. Die Fach­welt war fast davon ausge­gangen, dass Apple seine klei­nere Tablet-Reihe nicht mehr fort­setzt, da frühere Käufer mitt­ler­weile mögli­cher­weise eher zu einem der großen iPhones (Plus- oder Max-Modelle) greifen.

Offenbar gibt es nach wie vor auch einen Markt für das iPad mini. Geschäfts­kunden nutzen das Gerät beispiels­weise neben den Multi­media-Features als digi­talen Notiz­block. So wird auch der Apple Pencil unter­stützt. Ein Smart Keyboard bietet Apple hingegen nicht an. Das Tablet kommt mit Retina-Touch­screen und im glei­chen Design wie das iPad Air 3. Das heißt, es hat noch einen Home-Button inklu­sive Touch ID an Bord, während die Face ID nicht verfügbar ist. Tastatur und Stylus sollen das iPad zum Notebook-Ersatz machen

Foto: Apple Wie iPad Pro und iPad Air ist auch das aktu­elle iPad mini in der Cellular-Vari­ante Dual-SIM-fähig. eSIM und Nano-SIM lassen sich bei Bedarf kombi­nieren und wech­sel­weise für den mobilen Internet-Zugang nutzen. Das iPad mini 5 kommt zudem wie das iPad Air 3 mit einem Light­ning-Anschluss. Einen Smart Connector gibt es hingegen nicht. Es ist also nicht nur so, dass Apple selbst keine Tastatur für das kleine Tablet anbietet. Fremd­an­bieter-Produkte müssen mangels eines eigenen Ports über Blue­tooth ange­kop­pelt werden.

Wie das iPad Air 3 ist auch das iPad mini 5 wahl­weise mit 64 und 256 GB Spei­cher­platz zu bekommen. Wer mehr Kapa­zität benö­tigt, muss zu einem iPad Pro greifen, das es aller­dings nicht in der glei­chen kompakten Bauform wie die iPad-mini-Reihe gibt. Ein iPad mini Pro mit Face ID, fast rand­losem Display, Smart Connector und USB-C-Buchse ist zumin­dest derzeit noch nicht in Sicht.

Das iPad mini hat eine lange Tradi­tion. Schon 2012 ist das erste Modell auf den Markt gekommen. Größe und Form­faktor sind bis heute nahezu unver­än­dert geblieben. Unter der Haube hat sich im Laufe der Jahre einiges getan. So hatte beispiels­weise erst das Ende 2013 vorge­stellte iPad mini 2 ein Retina-Display an Bord. Das iPad mini 3 brachte ein Jahr später den Finger­ab­druck­sensor mit sich, mit dem iPad mini 4 wurden Ende 2015 Perfor­mance und Kamera opti­miert.

Erstes iPad wurde 2010 veröf­fent­licht

Das erste iPad von 2010

Bild: teltarif.de Das iPad steht in der Tradi­tion des aller­ersten iPad-Modells, das 2010 noch von Steve Jobs selbst vorge­stellt wurde. Das Gerät ist im Laufe der Jahre leichter und eleganter geworden, während sich an Größe und Form­faktor kaum etwas geän­dert hat. Die ersten drei iPad-Modelle hatten noch den bei früheren Apple-Geräten übli­chen 30-poligen Anschluss an Bord.

Erst mit dem iPad 4, das Ende 2012 vorge­stellt wurde, ging Apple zum Light­ning-Anschluss über. Nach dem iPad 4 hatte Apple seine tradi­tio­nelle Tablet-Reihe pausiert. Der Nach­folger kam erst 2017 auf den Markt, und wurde seither jähr­lich von einem Nach­folger abge­löst.

Auf einer sepa­raten Ratge­ber­seite lesen Sie mehr zum iPad-Betriebs­system iPadOS.