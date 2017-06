Tablets mit Stylus im Überblick: Schreiben & Zeichnen wie auf Papier

Tablets mit Stylus sind ein wachsender Trend. Egal ob mit Android, iOS oder Windows - wir zeigen eine Auswahl an Modellen, die per Stift bedient werden können.

Der Hype um immer neue Tablets ist in den vergangenen Monaten ziemlich abgeflaut. Daher versuchen die Hersteller mit neuen Konzepten die Kundschaft für sich zu gewinnen. Einfache Tablets zum Surfen im Netz und zum Anschauen von Filmen waren gestern aktuell. Heute wollen die Nutzer häufig mehr. Das Mehr finden sie unter anderem in der Bedienung mit dem Digitizer-Stift. Im Vergleich zu den günstigen Stiften mit einfacher Gummi-Spitze, sind die Spitzen der Digitizer druckempfindlich und reagieren deutlich sensibler. Damit Tablets diese Eingabemethode erkennen und verarbeiten können, werden sie mit einer speziellen Displayschicht ausgestattet. Das macht die Geräte teurer als herkömmliche Tablets.

Microsoft hat es mit seinen Surface-Modellen vorgemacht viele andere Hersteller zogen nach: Die Bedienung per Stylus eröffnet neue Arbeitsmethoden auf den flachen Geräten und macht die Tablets zu dem idealen Begleiter für kreative Menschen. Denn dank der speziellen Stifte lässt sich auf dem Tablet-Display oftmals ebenso wie auf Papier malen und schreiben. In der folgenden Übersicht stellen wir ausgewählte Tablets unterschiedlicher Hersteller vor, die sich per Stift bedienen lassen. Wenn Sie ein spezielles Tablet suchen - eventuell auch ohne Stylus - hilft Ihnen unsere Tablet-Suche weiter.

Durch unsere Auswahl der Tablets mit Stylus geht es mit einem Klick auf die eingebundenen Bilder.