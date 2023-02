Tablet-Markt: Apple iPad mit fast 50 Prozent Anteil

Während im Smart­phone-Sektor ein Schlag­abtausch auf Augen­höhe zwischen Samsung und Apple statt­findet, ist die Lage im Tablet-Sektor eindeutig: Fast die Hälfte aller im vierten Quartal 2022 ausge­lie­ferten Flach­rechner waren iPads. Der kali­for­nische Hersteller domi­niert dieses Markt­seg­ment mit großem Abstand. Auf der zweiten Posi­tion findet sich Rivale Samsung mit 16,8 Prozent Anteil wieder. Bronze konnte sich Amazon sichern.

Die Tablets der Fire-Produkt­reihe brachten es auf 5,4 Prozent der Auslie­ferungen. Sämt­liche Angaben sind für den globalen Markt zu verstehen. Im Jahres­ver­gleich gelang dem Tablet-Markt ein leichtes Wachstum.

Apple bleibt der unan­gefoch­tene Flach­rechner-König

Apples iPads sind enorm beliebt

Bild: Apple Wenn es um Tablets geht, führt kaum ein Weg an den iPads vorbei. Zumin­dest spie­gelt das die aktu­elle Studie des Markt­for­schungs­insti­tuts IDC wider. Apple konnte in Q4 2022 rund 22,5 Millionen Produkte dieser Gerä­tegat­tung auslie­fern. Dies entspricht 49,2 Prozent des Marktes. Samsung brachte es auf ledig­lich 7,7 Millionen verschickter Einheiten, was einen Anteil von 16,8 Prozent bedeutet.

Weitere Tablet-Anbieter hatten es nicht leicht. So konnte Amazon nur 2,5 Millionen Einheiten versenden und lag mit 5,4 Prozent haar­scharf auf Platz drei der Hersteller. Tablet-Auslieferungen Q4 2022

Bild: IDC Platz vier teilten sich nämlich Huawei und Lenovo mit jeweils 2,3 Millionen Auslie­ferungen und 5,1 Prozent Anteil. Flach­rechner anderer Firmen wurden zusam­men­gefasst. Deren Markt­anteil entsprach 18,4 Prozent bei 8,4 Millionen verschickter Produkte. Im vierten Quartal 2022 machten sich insge­samt 45,7 Millionen Tablets auf den Weg. Ein gering­fügiges Wachstum von 0,3 Prozent im Vergleich zu den 45,6 Millionen des Q4 2021. Im Gesamt­jahr 2022 gab es vergli­chen mit 2021 einen Rück­gang um 3,3 Prozent.

Inter­esse an Chrome­books stark rück­läufig

Abseits der Tablet-Computer hat IDC auch den Markt der Chrome­books unter­sucht. Von den güns­tigen Note­books mit Google-Betriebs­system machten sich im vergan­genen Quartal ledig­lich 3,6 Millionen Einheiten auf den Weg. Das bedeutet einen Rück­gang um 24,3 Prozent im Jahres­ver­gleich.

Im Gesamt­jahr 2022 waren die Auslie­ferungen der Chrome­books um 48 Prozent rück­läufig. Hingegen erlebten diese Mobil­geräte in 2021 ein großes Hoch von 180,5 Prozent.

Mit OnePlus betritt ein weiterer Player den Tablet-Markt.