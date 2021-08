Tablet-Markt: Samsung und Apple weiter vorne

Das Markt­for­schungs­unter­nehmen IDC (Inter­national Data Corpo­ration) hat Zahlen zum Tablet-Markt in EMEA veröf­fent­licht. Damit ist der Wirt­schafts­raum Europa-Arabien-Afrika gemeint. Die Zahlen beziehen sich auf das zweite Quartal 2021. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rück­gang von 1,7 Prozent zu verzeichnen, was laut IDC das erste nega­tive Quartal seit Beginn der Pandemie darstellt.

Im Vergleich mit dem zweiten Quartal 2019 ist der Tablet-Markt auf 22,4 Prozent ange­wachsen. Die ausge­lie­ferten Einheiten im zweiten Quartal 2021 sind mit 11,8 Millionen Einheiten zu bezif­fern. High-End-Tablet von Samsung: Galaxy Tab S7

Bild: teltarif.de Der südko­rea­nische Konzern Samsung steht an der Spitze mit über 3,5 Millionen Tablets, eben­falls über drei Millionen Einheiten hat Apple ausge­lie­fert.

Tablet-Markt im zweiten Quartal 2021

Samsung führt den Zahlen zufolge in Schwel­len­län­dern, Apple ist in weniger preis­sen­siblen Länder vorne mit dabei. Oft ist das iPad auch Teil von "Educa­tion deals", sprich sowas wie Bildungs­rabatten. Nach den beiden Platz­hir­schen folgen Lenovo und TCL, wobei TCL erst­mals im Top-5-Ranking dabei ist. Top 5 Tablet-Hersteller in EMEA

Bild: IDC Danach folgt Amazon. Der Multi­kon­zern hat seinen fünften Platz beibe­halten und ist gerade im Einstei­ger­seg­ment der Tablets domi­nie­rend. Nach Amazon folgen noch weitere Hersteller, die insge­samt über zwei Millionen Einheiten ausge­lie­fert haben. Unterm Strich summiert sich die Zahl der in EMEA im zweiten Quartal 2021 ausge­lie­ferten Tablets auf rund 11,8 Millionen Einheiten.

Vor allem Tablets, die Hybriden reprä­sen­tieren, sind beliebt. Das sind Modelle, die mehr Funk­tionen von klas­sischen Compu­tern haben und mit der Unter­stüt­zung von Eingaben und Tasta­turen weitere Anwen­dungs­sze­narien bedienen und komfor­tabler im Umgang mit Office-Programmen sind als Tablets, die diese Features nicht unter­stützen.

