Telekom T Phone (Pro): Update auf Android 13 ist da

Für viele Anwender wohl über­raschend liefert die Telekom für ihr "bezahl­bares" 5G-Smart­phone T Phone (Pro) ein Soft­ware-Update auf Android Version 13 aus. Zugleich werden der Google-Sicher­heits-Patch für April 2023 und Google Play Update vom Mai 2023 und die interne Soft­ware des Herstel­lers auf Lion_1.12.21 aktua­lisiert.

Update-Größe 2,34 GB

Das Update ist etwa 2,34 GB groß und braucht ca. 30 Minuten (Download und Installation)

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Das Update auf Android 13 hat eine Größe von ca. 2,34 GB - man sollte es also am besten in einem zuver­läs­sigen WLAN-Netz herun­ter­laden, um wert­volles Daten­volumen seines Tarifs zu schonen. Bis das Update auf das Smart­phone herun­ter­geladen und umge­setzt ist, können gut 30 Minuten vergehen. Während dieser Zeit sollte man das Gerät besser nicht anfassen (und nicht benutzen) und viel­leicht auch für das Update ans Lade­gerät hängen. Nach rund einer halben Stunde ist das Gerät auf Android Version 13 aktualisiert.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Güns­tiges Gerät mit vielen Möglich­keiten

Das T Phone Pro der Telekom.

Foto: teltarif.de

Trotz des güns­tigen Preises von 269 Euro für die "Pro" Version des T Phone (ohne SIM-Karte und ohne Vertrags­bin­dung) bietet das von WingTech (Hong Kong) für die Telekom herge­stellte Gerät einige High­lights, die weitaus teurere Modelle bis heute nicht beherr­schen: Mit dem T Phone Pro kann 5G auch dort genutzt werden, wo der New Radio (5G) Teil auf 700 MHz (Band n28) funkt und als Anker­band das darüber liegende 800-MHz-Band (Band B20) mit LTE verwendet wird. Dabei muss gar nicht einmal zwin­gend eine SIM-Karte der Telekom verwendet werden: Das T Phone Pro funk­tio­niert auch mit SIM-Karten von Voda­fone oder o2 einwand­frei.

Viele "güns­tige" Smart­phone-Modelle leiden an dem Nach­teil, dass die Hersteller mit Sicher­heits-Updates oder gar Versions-Updates überaus knausrig sind.

Hier haben wir das T Phone getestet.