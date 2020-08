T-Online E-Mail: Umstellung für einige Kunden notwendig

Wer den prak­ti­schen Exchange-Server von T-Online die ganze Zeit benutzt hat, muss jetzt aktiv werden. Dessen Tage sind gezählt. Bei falscher Konfi­gu­ra­tion kommen keine E-Mails mehr an.

Wer seine T-Online-E-Mail auf dem Smartphone oder dem PC lesen und seine Kontakte und Termine synchronisieren will, muss aktiv werden.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Bereits im Juni hatten wir über die Einstel­lung des Active-Sync-Synchro­ni­sie­rungs-Dienstes von T-Online in Verbin­dung mit einem BlackBerry mit OS10 berichtet. Schon damals zeich­nete sich ab, dass es nicht dabei bleiben würde.

Endgül­tiges Aus für Exchange Light bei T-Online

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Inzwi­schen haben so ziem­lich alle T-Online-E-Mail Nutzer, welche ihre E-Mails jemals über den Exchange-Light-Server activesync.t-online.de abge­rufen haben, eine E-Mail bekommen. Alle müssen aktiv werden, sonst kommen keine E-Mails mehr an und stauen sich unge­lesen im Post­fach.

In einigen Fällen ist letz­teres bereits passiert: Die Umstel­lungs-E-Mail wurden nicht beachtet oder nicht ernst genommen und das immer wieder fehler­an­fäl­lige Active-Sync-System funk­tio­niert nicht mehr. Es kommen scheinbar keine E-Mails mehr an.

Aktiv werden

Egal, welches Betriebs­system verwendet wird, das Exchange-Active-Sync-Konto muss im Handy zum Beispiel unter Einstel­lungen - Konten - Exchange - T-Online in jedem Fall gelöscht werden, weil es bald nicht mehr funk­tio­nieren wird.

Relativ einfach bei iOS

Für Nutzer eines iOS-Gerätes (Apple iPhone, iPad) ist die Umstel­lung recht simpel. Einfach die E-Mails per secureimap.t-online.de abrufen und dort als Pass­wort das T-Online-"Mail­kenn­wort" verwenden, das man sich im Einstel­lungs­menü von T-Online-E-Mail einmal einrichten muss. Es muss nicht iden­tisch mit dem Webkenn­wort sein.

Wer auch seine Kontakte und Termine synchro­ni­sieren möchte, richtet unter iOS ein neues CALDAV-Konto (Kalender) ein. Der Benut­zer­name ist die T-Online-Adresse, das Pass­wort ist das Webkenn­wort, der Server heißt "spica.t-online.de". Zum Schluss wird das noch für CARDDAV (Kontakte) durch­ge­führt. Server­name und Benut­zer­name/Pass­wort sind wie bei CALDAV.

Android kann kompli­zierter werden

Nutzer eines Android-Modells können sich die Sync-Plus App herun­ter­laden, welche durch den weiteren Instal­la­ti­ons­pro­zess führt. Dabei wird auch das sepa­rate T-Online-E-Mail-Programm für Android mit instal­liert.

Wer das nicht möchte, sollte das Mail­konto für IMAP im vorhan­denen E-Mail-Programm einrichten. Die Konten für CARDDAV und CALDAV könnten separat instal­liert werden, sofern die vorhan­dene Soft­ware das unter­stützt, oder man ruft das E-Mail-Post­fach von T-Online direkt im Web auf und kopiert (expor­tiert) die Kontakte dann beispiels­weise zu Google. Das kann ein netter Zeit­ver­treib an einem regne­ri­schen Nach­mittag werden.

Tipps für Windows 8 oder 10

Für Nutzer von Micro­soft Windows Mail, was seri­en­mäßig zu Windows 8, 8.1 und 10 mitge­lie­fert wird, ist die Abschal­tung des Services folgen­schwerer. Kurio­ser­weise lässt sich in diesem Programm die IMAP-Vari­ante über secu­reimap nicht immer unfall­frei in Micro­soft Windows Mail instal­lieren, es treten allerlei schwer iden­ti­fi­zier­bare Fehler auf. Wichtig ist, als Benut­zer­name die komplette t-online-Adresse zu verwenden und das Mail-Kenn­wort (und nicht das Webkenn­wort) korrekt einzu­tragen. Zum Einrichten das "erwei­terte" Setup verwenden und die Server­namen secureimap.t.online.de bzw. securesmtp.t-online.de nebst SSL selbst einzu­tragen.

Die Telekom stellt ihre aktu­elle App Sync-Plus nur für Micro­soft Outlook (Bestand­teil des kosten­pflich­tigen Micro­soft Office Paketes) zur Verfü­gung.

Nicht jeder mag sich dieses "Schlacht­schiff" auf seinem PC instal­lieren. Eine kosten­lose Alter­na­tive wäre Thun­der­bird. Kontakte lassen sich über das Add-On "Card­book" einbinden. Kalender lassen sich über das Caldav-Proto­koll einrichten.

T-Online-Adresse abfragen

Es kann sich lohnen, die bereits vorhan­dene T-Online-E-Mail Adresse regel­mäßig abzu­fragen. Unter Umständen teilt T-Online/Telekom über diesen Weg vertrags­re­le­vante Nach­richten oder sogar Mahnungen mit. Zu hoffen bleibt, dass noch ein Papier­brief kommen müsste. Wenn es "span­nend" wird, könnte dies unan­ge­nehme Folgen haben.

Die Telekom gibt auf einer eigenen Seite Tipps und Hinweise zur notwen­digen Umstel­lung.