T-Mobile US: Update schaltet ältere Smartphones ab

T-Mobile US sperrt alte Handys aus

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: T-Mobile US T-Mobile in den USA plant, noch in diesem Monat ein Soft­ware-Update in seinem Mobil­funk­netz durch­zuführen, das für einige Kunden dazu führt, dass sie sich ein neues Mobil­telefon zulegen müssen. Darüber berichtet das ameri­kani­sche Online­magazin Android Police unter Beru­fung auf ein internes T-Mobile-Doku­ment, das als Screen­shot mit veröf­fent­licht wurde.

Die USA-Tochter der Deut­schen Telekom spricht von einer kleinen Anzahl älterer Geräte, für die der jewei­lige Hersteller keine Soft­ware-Updates mehr veröf­fent­licht. Das habe wiederum zur Folge, dass die Mobil­tele­fone nach dem für den 29. Januar geplanten Update nicht mehr genutzt werden können. Davon betroffen seien Kunden von T-Mobile, Sprint und der Discount-Marke Metro by T-Mobile.

Es spiele keine Rolle, ob es sich um Geschäfts- oder Privat­kunden handelt. Neben Anwen­dern mit einem festen Vertrags­ver­hältnis seien auch Besitzer von Prepaid­karten betroffen. Wer als Roaming­kunde in die USA reist und dort das T-Mobile-Netz nutzen möchte, sollte sich eben­falls darauf vorbe­reiten, die betrof­fenen Smart­phone-Modelle nicht mehr verwenden zu können.

Diese Smart­phones sind betroffen

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: T-Mobile US Das Samsung Galaxy Note 4 kann im ameri­kani­schen T-Mobile-Netz nicht mehr genutzt werden, wenn das Gerät die Firm­ware für AT&T oder Verizon an Bord hat. Die T-Mobile-gebran­deten Hand­helds bekommen offenbar ein Update, das dafür sorgt dass die Netz­ver­bin­dung weiterhin möglich ist.

Eben­falls betroffen sind die Samsung-Smart­phones Galaxy Note Edge und Galaxy S5 Duos, die HTC-Handys Desire 10 Life­style und Desire 650, das Google Nexus 9, die Huawei-Hand­helds Mate 8 und P9, das OnePlus One, das ZTE Z Max, die Sony-Geräte Xperia Z3 Compact, Z3 und Z3 Orion. Aber auch die Netgear Arlo Secu­rity Camera und in Deutsch­land weniger bekannte Geräte wie Mikro­tikls SIA_R11e-LTE6 und Quanta Dragon IR7 sind künftig mit dem T-Mobile-US-Netz nicht mehr kompa­tibel.

Betrof­fene Kunden sind Ende Dezember per E-Mail und SMS über die Ände­rung infor­miert worden. Die haben die Möglich­keit, kostenlos ein Samsung Galaxy A21 oder Galaxy A11 ein Alcatel Go Flip 3 oder ein T-Mobile REVVL 4 zu bekommen.

Tipps und Hinweise zur Mobil­funk­nut­zung in den USA finden Sie in unserem Roaming-Ratgeber.