Telekom: T-Mobile Niederlande könnte verkauft werden

Offenbar versucht die Telekom wieder einmal, ihre nieder­län­dische Tochter T-Mobile NL zu verkaufen. Doch wer würde als Käufer in Frage kommen - und welchen Betrag dafür auf den Tisch legen?

Steht T-Mobile NL vor dem Verkauf?

Im Jahr 2016 gab es schon einen Versuch: Vor etwa fünf Jahren gab es Berichte, dass die Deut­sche Telekom ihre nieder­län­dische Mobil­funk­tochter T-Mobile NL gerne verkaufen möchte. Seiner­zeit hatte Telekom-Chef Timo­theus Höttges das zunächst bestritten, dies war aber als "Verhand­lungs­taktik" einge­stuft worden.

Zu einem Verkauf kam es seiner­zeit nicht, weil die Gebote von Finanz­inves­toren für T-Mobile Nieder­lande nicht gut genug gewesen seien. Zur Tarif-Stra­tegie von Höttges gehört es, möglichst in allen Märkten Bünde­lan­gebote aus Fest­netz, Breit­band und Mobil­funk anzu­bieten. Bei einer reinen Mobil­funk-Tochter geht das natür­lich nicht. Nun gibt es wieder Gerüchte um Verkaufs­ver­hand­lungen - denn die Voraus­set­zungen haben sich geän­dert.

Wett­bewerber dürfen nicht über­nehmen

heise berichtet unter Bezug auf das Finan­cieele Dagblad, die Telekom würde wieder mit mehreren Finanz­inves­toren um eine Über­nahme der T-Mobile NL verhan­deln.

Dem Bericht zufolge hofft der Konzern auf einen Erlös von 4 bis 5 Milli­arden Euro. Aus wett­bewerbs­recht­lichen Gründen darf das Unter­nehmen nicht an einen direkten Wett­bewerber veräu­ßert werden. Inzwi­schen habe T-Mobile in den Nieder­landen in ein Breit­band-Glas­faser­netz für Breit­band inves­tiert. Damit sind die Chancen deut­lich besser als vor fünf Jahren, dass die Telekom ihre nieder­län­dische Tochter zu einem guten Preis verkaufen kann.

Darüber hinaus besteht in den Nieder­landen eine enge Koope­ration mit Tele2. T-Mobile NL konnte in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 67.000 neue Mobilfunk­ver­trags­kunden begrüßen. Auch im dritten Quartal konnte die nieder­län­dische Tochter 62.000 Mobil­funk-Vertrags­kunden dazu gewinnen. Zu den Speku­lationen um einen Verkauf von T-Mobile NL hat die Telekom wie gewohnt noch keinen Kommentar abge­geben.

T-Mobile NL ist schon oft durch deut­liche güns­tigere Preise als in Deutsch­land aufge­fallen. Vor vier Jahren gab es dort beispiels­weise bereits eine unli­mitiert mobile Daten­flat für 35 Euro, in Deutsch­land sucht man ein derar­tiges Angebot bei der Telekom zu diesem Preis weiterhin verge­bens.