T-Mobile bietet nun bis zu 3,3 GBit/s über das Galaxy S23 an

Der nord­ame­rika­nische Netz­betreiber T-Mobile hat die Geschwin­dig­keit in seinem 5G-Netz auf bis zu 3,3 GBit/s ange­hoben. Das Samsungs Galaxy S23 sei momentan das einzige Smart­phone, das von der schnel­leren Down­load­rate profi­tiert. Möglich wird die Rekord­band­breite dank 5G SA mit vier­fachem Carrier Aggre­gation. Der Netz­betreiber macht simultan von vier Sub-6-GHz-Frequenzen Gebrauch. Eine nied­rigere Latenz soll es eben­falls geben. Das beim Versuch einge­setzte Modem Snap­dragon X70 5G des Galaxy S23 ist aber mitnichten ausge­reizt. Es kann bis zu 10 GBit/s im Down­load stemmen.

T-Mobile hievt sein 5G-Netz­werk auf die nächste Stufe

Bei T-Mobile wurde die 5G-Downloadrate erhöht

T-Mobile

Hier­zulande können Mobil­funk­nutzer in vielen Gebieten schon froh sein, wenn sie eine Down­load­rate im drei­stel­ligen Megabit-Bereich erzielen. In schlecht versorgten Gebieten sind Geschwin­dig­keiten im einstel­ligen Megabit-Bereich keine Selten­heit. Die neue Spit­zen­band­breite von 3,3 GBit/s von T-Mobile dürfte es in den USA aber auch nur in wenigen Gebieten geben. Beein­dru­ckend ist der Wert dennoch. Auf seiner Inter­net­seite infor­miert der US-ameri­kani­sche Netz­betreiber über sein 5G-Upgrade. Laut eigenen Angaben sei das Samsung Galaxy S23 das erste Smart­phone, welches die vier­fache Carrier-Aggre­gation nutzen kann.

Wir gehen davon aus, dass damit die komplette Serie inklu­sive Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra gemeint ist. Alle drei Handys besitzen das pfeil­schnelle Funk­modul Qual­comm Snap­dragon X70 als Bestand­teil des Chip­satzes Snap­dragon 8 Gen 2. Weitere Smart­phones sollen demnächst eben­falls von der neuen Spit­zen­band­breite im Netz von T-Mobile Gebrauch machen können. Man sei „der einzige Anbieter, der bahn­bre­chende Tech­nolo­gien wie vier­faches Carrier-Aggre­gation im ganzen Land einführt“.

Weiter­füh­rende Infor­mationen zum 5G-Turbo

Das Unter­nehmen gibt in seiner Pres­semit­tei­lung genaue Details zur tech­nischen Umset­zung des Upgrades preis. Es wurden zwei Kanäle mit 2,5 GHz via Ultra Capa­city 5G, ein Kanal mit 1900 MHz und ein Kanal im 600-MHz-Spek­trum gebün­delt. Neben der höheren Geschwin­dig­keit soll sich die allge­meine Netz­qua­lität verbes­sern. In den kommenden Wochen sollen sämt­liche Teil­nehmer in den USA mit einem Galaxy S23 Zugriff auf die neue Tech­nologie erhalten.

