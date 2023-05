Sportstreaming: Dyn startet bei Telekom MagentaTV

Kurz vor Start der Breit­band­messe Anga Com hat der neue Springer-Sportstrea­ming-Dienst Dyn eine Koope­ration mit der Telekom bekannt gegeben. Dyn ist ab August bei MagentaTV verfügbar.

Der neue Sportstrea­ming-Dienst Dyn von Axel Springer startet mit ordent­lich Reich­weite: Das verant­wort­liche Unter­nehmen Dyn Media hat mit der Telekom eine Koope­ration verein­bart, die am Montag und damit pünkt­lich zum Start der Fach­messe Anga Com in Köln (23. bis 25. Mai) bekannt gegeben wurde.

Ab August werde die Dyn-App auf allen neuen Endge­räten von MagentaTV verfügbar sein. Dazu zählen alle aktuell Android-TV-fähigen Geräte der Telekom, zum Beispiel der MagentaTV-Stick und die TV-Box "MagentaTV One".

Start unter anderem mit Hand­ball und Basket­ball

Sport-Streamer Dyn vor dem Start

Bildquelle: Dyn Media, Screenshot: Michael Fuhr Dyn versteht sich als Gegenpol zum Sportstrea­ming-Markt­führer DAZN, ohne diesen direkt angreifen zu wollen. Denn Fußball soll zumin­dest zunächst keine Rolle spielen.

Zum Start des Ange­botes am 23. August zeigt Dyn den Pixum Super Cup, der die LIQUI-MOLY-Hand­ball-Bundes­liga eröffnet. Die Koope­ration mit der Telekom umfasst alle Inhalte von Dyn - darunter neben der Hand­ball-Bundes­liga die easyCredit Basket­ball Bundes­liga, die Volley­ball-Bundes­liga und die Tisch­tennis-Bundes­liga sowie inter­natio­nale Top-Wett­bewerbe, darunter zum Beispiel die EHF Cham­pions League im Hand­ball und die Spiele der Basket­ball Cham­pions-League.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit der Telekom den MagentaTV Kunden den Zugang zu allen Inhalten von Dyn zu ermög­lichen", sagt Marcel Wontorra, COO von Dyn Media. "Die Koope­ration ist ein weiterer wich­tiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, dem Sport in Deutsch­land eine größere mediale Bühne zu bieten."

Mehr Wert­schät­zung von Sport­arten neben dem Fußball

Dyn will laut eigenen Angaben mit hohen Produk­tions­stan­dards, neuen redak­tio­nellen Formaten und stra­tegi­schen Koope­rationen Ligen und Clubs abseits des Fußballs zu mehr Reich­weite und zu mehr Wahr­neh­mung und Wert­schät­zung ihrer Sport­arten verhelfen.

"Ziel von MagentaTV ist es, unseren Kunden den umfas­sendsten und einfachsten Zugang zu allen Live­sport-Ange­boten im Markt zu ermög­lichen. Auch neue Partner wie Dyn inte­grieren wir gerne in unser Angebot, damit wir unseren Kunden die ganze Viel­falt des Sports aus einer Hand bieten können", sagt Telekom-TV-Chef Arnim Butzen.

Weiteres zu Dyn haben wir in einer sepa­raten Meldung zusam­men­gefasst.