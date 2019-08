Insel Sylt: Handy-Netzausfall mit Ansage

Das gibt es nicht so oft: Wegen Maler­arbeiten am Leucht­turm muss der Mobil­funk für 3 Wochen im Süden der Insel Sylt während der Arbeits­zeiten abge­schaltet werden.

Wer kennt das nicht? „Der Teil­nehmer ist derzeit nicht erreichbar.“ Wer den Hörnumer Wehr­führer Dieter Mord­horst am Freitag errei­chen wollte, hörte immer nur die gleiche Ansage. Das berichtet die Sylter Zeitung. Große Teile des Südens der beliebten Feri­eninssel Sylt sind seit Donnerstag ohne Handy­empfang – aber nur werk­tags zwischen 8 und 15 Uhr und frei­tags von 8 bis 12 Uhr, also mit Ansage. Das klingt unge­wöhn­lich. Der Grund ist einfach: Der Leucht­turm erhält einen neuen Außen­anstrich.

Ein Leucht­turm für alle Mobil­funk­anbieter

In den nächsten 3 Wochen wird der Leuchtturm Hörnum auf Sylt keine Mobilfunkversorgung liefern. Der Grund: Malerarbeiten Vom Leucht­turm aus versorgen Antennen aller drei Netz­betreiber den Insel­süden mit Mobil­funk, die nächsten Antennen stehen sieben Kilo­meter weiter nörd­lich bei der "Sansibar". Doch vom 11. Juni bis 23. August wird das Hörnumer Wahr­zeichen restau­riert. In dieser Zeit können keine Besich­tigungen und keine Trau­ungen in dem Turm statt­finden, das ist seit vielen Monaten bekannt.

Was nicht bekannt war: Die Sende­antennen müssen abge­schaltet werden, damit die Maler keiner unnö­tigen Strah­lenbe­lastung ausge­setzt sind.

Abschal­tung noch für drei Wochen

Jeden Morgen, wenn sich die Anstrei­cher an die Arbeit machen, infor­miert das Wasser­straßen- und Schiff­fahrtsamt (WSA) seine Mieter, die dann fern­gesteuert ihre Sende­stationen vom Netz nehmen müssen. Werk­tags arbeiten die Maler von 8 bis 15 Uhr, frei­tags von 8 bis 12 Uhr. Das soll noch drei Wochen so weiter­gehen.

Der Touris­musser­vice zog daraus zunächst dras­tische Konse­quenzen: „Die Rettungs­schwimmer wurden ange­wiesen, bei keinem Handy­empfang die rote Flagge (Bade­verbot) zu hissen.“ Ein Bade­verbot zur Hoch­saison bei schönstem Bade­wetter? „Das ist doch wohl alles ein Witz“, kommen­tierte eine Face­book-Nutzerin im sozialen Netz­werk.

Kein Bade­verbot an Hörnums Stränden

Wenige Stunden später kam dann die Entwar­nung: Der Bade­betrieb ist doch erlaubt, von den Rettungs­schwim­merständen können Notrufe mit Funk­geräten abge­setzt werden.

Und Freitag ab 12 Uhr sollten die Mobil­funk­netze wieder in Betrieb gehen, auch über das Wochen­ende.

Ausge­rechnet der Konditor ist offline

Sylter Einwohner und Urlauber sind dennoch genervt: Der Hörnumer Konditor und Küchen­meister Jens Lund hatte am Donnerstag nicht nur mit einem Handyaus­fall zu kämpfen – das Fest­netz lag genauso brach. Fast den ganzen Tag über war das zentral gele­gene „Café Lund“ tele­fonisch nicht erreichbar, auch die Rufwei­terlei­tung ins Handy­netz lief ins Leere. Die Regis­trier­kassen funk­tionierten zwar, doch ohne Internet meldeten sie pausenlos Server­fehler. „Backen kann ich noch, aber Büro­kram ist so nicht möglich.“

6 Monate Vorwar­nung

Der Touris­musser­vice und die Netz­betreiber seien ein halbes Jahr vorher von den Reno­vierungs­arbeiten am Leucht­turm infor­miert worden, erklärte Chris­tina Ruddeck vom WSA (Wassser und Schiff­artsamt) Tönning. Bei den Maler­arbeiten seien die Firmen auf das trockene, warme Wetter im Sommer ange­wiesen. Die Hand­werker dürften nicht im Gefah­renbe­reich arbeiten, solange die Antennen in Betrieb sind. Sie wunderte sich, dass die Mobil­funk­betreiber nicht recht­zeitig für einen Ersatz gesorgt haben – bei der Reno­vierung des Kampener Leucht­turms habe es keine Probleme gegeben.

Telekom: Kein Platz für Ersatz­sender

Ein Ersatz­standort sei keine Option gewesen, erläu­terte George McKinney von der Deut­schen Telekom. Dafür habe kein Platz zur Verfü­gung gestanden. Dass die Antennen abge­schaltet werden, wenn in der Nähe gear­beitet wird, sei im Bundes­immis­sions­schutz­gesetz fest­geschrieben. „Das ist sicher­lich gesünder für die Mitar­beiter.“ Nach Feier­abend stünde das Telekom-Mobil­funk­netz wieder zur Verfü­gung, und in der anderen Zeit würden die Kunden durch die Antennen der Nach­barzellen aufge­fangen.

Bei Voda­fone rech­nete Konzern­spre­cher Tobias Krzossa mit rund 400 bis 500 Kunden, die von der Abschal­tung betroffen sind. Krzossa betonte, dass es sich um keine Störung handelt – die Antennen würden aus Gründen der Arbeits­sicher­heit abge­schaltet. Solche Einschrän­kungen wären auch an anderen Stand­orten möglich, auch wenn Funk­masten übli­cher­weise nicht ange­malt werden. Von Telefónica lag der Sylter Zeitung bis Redak­tions­schluss keine Stel­lung­nahme vor.

