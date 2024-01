Android & Apple CarPlay: Weitere Navi-App jetzt verfügbar

Sygic bietet neben seiner Navi-App für PKWs auch eine Anwen­dung, die sich speziell an die Nutzer größerer Fahr­zeuge richten. Dazu gehören LKWs genauso wie Wohn­mobile und Busse, Cara­vans und Vans. Hier gilt es, einige Beson­der­heiten zu beachten - beispiels­weise darf die Route nicht durch zu enge Gassen führen. Auch Brücken, die für die gegen­über PKWs deut­lich höheren Fahr­zeuge zu niedrig sind, müssen außen vor bleiben.

Die Sygic LKW Wohn­wagen genannten Anwen­dung ist für Android und iOS verfügbar. Die Anwen­dung steht zum Down­load im Google Play Store und im AppStore von Apple bereit. Neben der Berück­sich­tigung von Beson­der­heiten bei der Navi­gation größerer Fahr­zeuge verspricht die App 3D-Offline-Karten. Dazu kommt nach Anbieter-Angaben eine intel­ligente Routen­pla­nung unter Berück­sich­tigung der jeweils aktu­ellen Verkehrs­lage. Sygic LKW Wohnmobil Navigation auf Android Auto

Foto: Sygic Nutzer sollen Verkehrs­mel­dungen in Echt­zeit bekommen. Dazu kommen Hinweise zu geschätzten Ankunfts­zeiten an den jewei­ligen Zielen sowie Blitzer-Warnungen. Bei der letzt­genannten Funk­tion sind die jewei­ligen gesetz­lichen Bestim­mungen zu beachten. So ist der Einsatz solcher Hilfs­mittel in Deutsch­land gemäß Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung unter­sagt. Zudem müssen manche Features mittels kosten­pflich­tiger Optionen frei­geschaltet werden.

Navi direkt auf dem Auto-Display

Neu ist die Möglich­keit, die Navi-App von Sygic für LKWs und Wohn­wagen nicht mehr ausschließ­lich direkt auf dem Smart­phone oder Tablet zu nutzen. Ende vergan­genen Jahres hat die iOS-Vari­ante der Appli­kation Unter­stüt­zung für Apple CarPlay bekommen. Ab sofort kann die Android-Vari­ante eben­falls auf dem Auto-Display genutzt werden. Der Anbieter hat die App zu diesem Zweck für Android Auto bereit­gestellt.

Sieben Tage lang kann die App kostenlos getestet werden. Danach kann das Premium-Abon­nement entweder für ein Jahr zum Preis von 69,99 Euro oder "lebens­lang" für 84,99 Euro erworben werden. Ganz so lebens­lang wie von Sygic beworben ist die Lizenz aller­dings nicht, wenn man regel­mäßige Karten-Updates wünscht. Diese sind nämlich nur für drei Jahre inklu­sive.

Wer aktu­elle Verkehrs­infor­mationen und Warnungen vor Radar­fallen wünscht, muss weitere Optionen zum Preis von jeweils 14,99 Euro im Jahr buchen. Darüber hinaus bietet Sygic eine lebens­lang gültige Head-up-Display-Option für 6,99 Euro an. Diese proji­ziert speziell opti­mierte Navi­gati­ons­anwei­sungen auf ein entspre­chendes Head-up-Display des Autos.

