Brand im Schussental: Wie weiter mit UKW und Mobilfunk?

Ein Blitz­ein­schlag hatte im Sommer den 78 Meter hohen Sende­mast am Standort Schus­sental bei Ravens­burg in Baden-Würt­tem­berg zerstört (teltarif.de berich­tete ausführ­lich). Der Sende­mast gehört dem Südwest­run­dunk (SWR). In dieser Woche begann die ARD-Anstalt damit, den alten, ausge­brannten Mast zu demon­tieren - und sie will an glei­cher Stelle einen neuen Sender aufbauen.

Hilfs­mast bringt Mobil­funk zurück

Demontage des alten Masts am Standort Schussental

Quelle: SWR Aktuell; Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Von dem Mast wurden vor dem Brand Radio­pro­gramme per UKW und DAB+ sowie Mobil­funk verbreitet. Zumin­dest die UKW-Versor­gung für SWR1 Baden-Würt­tem­berg (99,0 MHz), SWR3 (87,9 MHz), Dasding (107,2 MHz) und den Privat­sender Radio 7 (96,9 MHz) wurde zwischen­zeit­lich wieder herge­stellt. Netz­betreiber Media Broad­cast kam mit einer Hilfs­antenne auf einem Anhänger zur Hilfe, aufgrund der geringen Höhe ist die Reich­weite der Signale jedoch stark einge­schränkt.

Das soll sich schon in Kürze bessern. Bis zur Errich­tung des neuen Mastes wird laut SWR-Angaben ein höherer Hilfs­mast aufge­stellt. Dieser soll nicht nur den UKW-Empfang der SWR-Programme rund um die Städte Ravens­burg und Wein­garten wieder verbes­sern. Von diesem tempo­rären Mast soll auch wieder Mobil­funk ausge­strahlt werden. Voda­fone war der Haupt­nutzer am alten Mast, hat seine beim SWR ange­mie­tete Fläche aber auch an andere Betreiber vermietet, beispiels­weise an Telefónica. Seit dem Brand ist die Mobil­funk­ver­sor­gung in und um die Stadt Wein­garten einge­schränkt, das wird sich also bald wieder ändern.

DAB+ kommt erst mit neuem Haupt­mast zurück

Media Broadcast half bei Wiederherstellung des UKW-Empfangs aus

Quelle: SWR Aktuell; Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Das Digi­tal­radio DAB+ kann aus Platz­gründen von diesem Hilfs­mast jedoch nicht verbreitet werden und wird erst wieder ausge­strahlt, sobald der neue Mast steht. Zumin­dest die Outdoor-Versor­gung des Multi­plex SWR BW S (Süd) im Kanal 8A ist von den umlie­genden Stand­orten Höchsten, Wald­burg und Pfänder gewähr­leistet. Beim Indoor­emp­fang gibt es aber vor allem in der Innen­stadt von Ravens­burg bis auf weiteres Einschrän­kungen, sodass Hörer hier auf alter­native Wege wie UKW oder Internet zurück­greifen müssen.

