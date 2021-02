Swisscom verkauft Roaming-Plattform

Die Schweizer Swisscom galt im Mobil­funk lange als "Queen of Roaming". Diese Verbin­dungen laufen über Belgacom Inter­national Carrier (BICS). Ihren Anteil hat Swisscom an Belgacom-Nach­folger Proximus verkauft.

Foto: Picture Alliance / dpa Die Schweizer Swisscom, hervor­gegangen aus der früher voll staat­lichen PTT (= Post Telecom Tele­graph), ist einer der ältesten digi­talen Mobil­funk-Netz­betreiber der Welt. Bereits zum ITU-Kongress 1991 in Genf wurde ein GSM-Mobil­funk­netz mit Roaming zu den benach­barten Fran­zosen (France Telecom "Itineris", heute Orange) vorge­stellt.

Früh kümmerte sich Swisscom um inter­natio­nale Roaming-Abkommen mit allen GSM-Netzen der Welt ("Queen of Roaming") und entwi­ckelte auf Basis der "SICAP"-Platt­form die erste Prepaid-Karte, bei der das Prepaid-Guthaben damals wirk­lich auf der Karte gespei­chert war, ähnlich zu den Tele­fon­karten für Tele­fon­zellen. Natel-Easy-Roam war die erste welt­weit nutz­bare Roaming-SIM-Karte auf Prepaid-Basis.

Inter­natio­nale Zusam­men­arbeit mit Belgacom

Foto: Picture Alliance / dpa Inter­national arbeitet die Swisscom seit vielen Jahren mit dem ehema­ligen belgi­schen, staat­lichen Netz­anbieter "Belgacom" zusammen, die heute unter dem Namen "Proximus" ein eigenes Mobil­funk­netz und Teile des belgi­schen Fest­netzes betreiben und Inter­net­dienste anbieten. Über die Vermitt­lungs­rechner von BICS (= Belgacom Inter­national Carrier Services) wird zum Beispiel das Roaming der Swisscom "Natel"-Mobil­funk-SIM-Karten abge­wickelt.

Swisscom verkauft Betei­ligung an BICS

Heute gab Swisscom bekannt, seinen Anteil von 22,4 Prozent an der BICS an deren Mutter und Haupt­aktio­närin Proximus zu verkaufen. Die Verträge wurden unter­zeichnet, der Kauf­preis beträgt rund 110 Millionen Euro.

Gleich­zeitig hat auch der zweite Minder­heits­aktionär MTN (Südafrika) seine Betei­ligung von 20 Prozent an der BICS an Proximus für rund 100 Millionen Euro (1,8 Milli­arden Rand) verkauft. Proximus gehören damit künftig 100 Prozent der BICS-Aktien.

Der genaue Voll­zugs­zeit­punkt des Deals hängt noch von den übli­chen behörd­lichen Geneh­migungen ab.

Rich­tiger Zeit­punkt

Swisscom fand den Zeit­punkt für einen Verkauf "als richtig", da man grund­sätz­lich nur noch in Geschäfte inves­tieren wolle, die für die Swisscom "stra­tegisch rele­vant" seien. Ein Trost bleibt: Die kommer­ziellen Verträge zwischen Swisscom und BICS bleiben weiter bestehen. Das bedeutet: Swisscom wird auch in Zukunft einen Groß­teil ihres inter­natio­nalen Tele­fon­minu­ten­geschäfts "im Rahmen eines Liefe­ran­ten­ver­hält­nisses mit BICS" abwi­ckeln.

Finan­zieller Ausblick bleibt unver­ändert

Die 100 Millionen Euro fallen im wirt­schaft­lichen Gesamt­ergebnis nicht weiter ins Gewicht, der "finan­zielle Ausblick von Swisscom für 2021 bleibt unver­ändert", teilte das Unter­nehmen in Worblaufen bei Bern (Schweiz) heute dazu mit.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Früher war es wichtig, möglichst die komplette Infra­struktur und ihre Liefe­ranten unter eigener Kontrolle zu haben. Netze mussten und sollten maximal zuver­lässig und stabil sein, die Kosten waren eher sekundär. Heute wird vor jedem Hand­griff nach den Kosten geschaut und was nicht "rentiert", wird verkauft.

Die Schweizer Swisscom steckt in einem Dilemma: Sie wird vom Schweizer Staat kontrol­liert, es soll im Lande aber auch Wett­bewerb geben. Also darf - so paradox es anmutet - die Swisscom nicht zu erfolg­reich sein. Und es gab vor Jahren eine (poli­tische) Grund­satz­ent­schei­dung, dass die Swisscom ihre Auslands­akti­vitäten redu­zieren oder besser einstellen müsse, weil die Swisscom ihr Geld lieber im eigenen Lande verdienen sollte.

Wer erin­nert sich noch, dass der Stutt­garter Mobil­funk-Service-Provider Debitel einst der Swisscom gehörte? Das führte damals auch dazu, dass der Vize-Chef von Debitel, Carsten Schloter, 2006 zum Vorstand der Swisscom aufstieg und den dort bis dahin eher "gemüt­lichen Beam­ten­apparat" völlig umkrem­pelte, indem er verord­nete, dass auf einmal alle Mitar­beiter unter­ein­ander "per Du" sein sollten und jeder­zeit direkten Zugang zu ihrem Chef hatten. Wer die Schweiz kennt, kann sich in etwa vorstellen, welche Kultur­revo­lution damit seiner­zeit ausge­löst wurde.

Die Neigung, nicht rentabel erschei­nende Töchter oder Netz­ele­mente zu verkaufen, ist kein Schweizer Phänomen. Netz­betreiber verkaufen ihre Sende­masten, um sie anschlie­ßend teuer zurück zu mieten, die Telekom ist aus Alba­nien ausge­stiegen und stellt weitere Landes­gesell­schaften zur Dispo­sition.

