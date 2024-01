Gratis-Strom fürs E-Auto am Tesla Supercharger

Tesla umwirbt Fahrer von E-Autos anderer Hersteller mit einer Gratis-Lade­aktion am Super­charger. Das Angebot endet am Samstag.

Ursprüng­lich wollte Tesla seine Super­charger nur für eigene Fahr­zeuge zur Verfü­gung stellen. Seit einiger Zeit stehen die Lade­säulen aber auch für Besitzer von E-Autos anderer Hersteller zur Verfü­gung. Jetzt umwirbt Tesla mit einer Aktion sogar aktiv die Fahrer von Fahr­zeugen anderer Marken. Inter­essenten haben die Möglich­keit zu einem kosten­losen Lade­vor­gang. Das gilt aller­dings nur für dieje­nigen, die vorher noch nie einen Super­charger verwendet haben. Aufladen am Tesla Supercharger

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Tesla, Inc Wie Tesla auf X (früher Twitter) mitteilte, wird die Aktion nicht nur in Deutsch­land, sondern in insge­samt 18 Ländern durch­geführt. Inter­essenten benö­tigen für den kosten­losen "Tank­vor­gang" aber in jedem Fall ein Tesla-Konto. Zudem muss in der Tesla-App eine Kredit­karte für Zahlungen hinter­legt werden. Das gilt auch für den Fall, dass die Nutzer nicht vorhaben, Tesla-Dienste über den kosten­losen Lade­vor­gang hinaus weiter zu nutzen.

Angebot noch bis Samstag

Das Angebot gilt noch bis zum 6. Januar, 23:59 Uhr. Wann das Tesla-Konto erstellt wurde oder wird, ist uner­heb­lich. Von der Gratis-Lade­aktion können somit auch Fahrer eines E-Autos profi­tieren, die sich jetzt noch kurz­fristig anmelden. Zu beachten ist, dass auf dem hinter­legten Zahlungs­mittel zum Start des Lade­vor­gangs zunächst 25 Euro blockiert werden. Nach Ende der Aufla­dung wird der Betrag aber wieder frei­gegeben.

Einem Bericht von Caschys Blog zufolge gilt das kosten­lose Lade-Angebot nicht, falls als Zahlungs­mittel Karten von Mobi­litäts­dienst­leis­tern verwendet werden oder die Karten­zah­lung direkt am V4-Bezahl­ter­minal erfolgt. Tesla-Fahrer können von der Aktion den Angaben zufolge profi­tieren, wenn sie anstelle des Tesla ein anderes E-Fahr­zeug - also zum Beispiel einen Zweit­wagen oder das Auto eines Freundes - aufladen.

Teure Lade­preise abseits der Gratis-Aktion

Abseits der aktu­ellen Aktion sind die Lade­preise an Tesla-Super­char­gern für Fahr­zeuge anderer Hersteller alles andere als ein Schnäpp­chen. In der Haupt­zeit zwischen 16 und 20 Uhr kostet die Kilo­watt­stunde - abhängig vom jewei­ligen Standort - zwischen 60 und 70 Cent. Zu allen anderen Zeiten werden 5 Cent pro Kilo­watt­stunde weniger berechnet. Die Blockier­gebühren liegen bei bis zu 1 Euro pro Minute.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass Tesla E-Autos künftig auch kabellos aufladen will.