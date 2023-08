Zurückgerudert: Super RTL bleibt Super RTL

Die Meldung sorgte für allerlei Lacher und Häme in der Szene: Eigent­lich sollte ab dem heutigen Dienstag der Privat­sender Super RTL den neuen Namen "RTL Super" bekommen. Gegen­über dem Bran­chen­dienst DWDL hatte ein RTL-Spre­cher den Schritt im Juli bereits bestä­tigt.

RTL Super wird Name für Programm­schiene in Super RTL

RTL Super wird nun lediglich eine Programmschiene in Super RTL

Logo: RTL Doch nun macht der Kölner Konzern einen Rück­zieher: Die Marke Super RTL bleibt unver­ändert erhalten. Ob tatsäch­lich die Reak­tionen der Netz­gemeinde ausschlag­gebend waren, bleibt offen.

Die Lacher werden aber wohl nicht ganz verhallen, denn der Name RTL Super soll dennoch einge­führt werden: Super RTL will ab sofort das Prime­time-Programm so benennen. Dieses firmierte bisher unter dem Namen "Super RTL Prime­time". Ein RTL-Spre­cher teilte gegen­über dem Bran­chen­dienst "Meedia" mit, dass die Prime­time ab heute RTL Super heißt: "Das neue Logo wird auch in Social Media und auf der Website sichtbar."

Der Sender­name Super RTL soll aber als Dach­marke bestehen bleiben und weiterhin in Daytime (mit dem das Kinder­pro­gramm "Toggo") und der Prime­time aufge­teilt werden. Das Programm­schema soll zudem unver­ändert bleiben, dies wäre aber auch bei einem Relaunch als RTL Super der Fall gewesen. "Programm­lich setzen wir die bishe­rige sehr erfolg­reiche Stra­tegie in der Prime­time des Senders fort", so der RTL-Spre­cher.

Ursprüng­licher Plan: Verein­heit­lichung der Marken­archi­tektur

Der ursprüng­liche Plan sah eine Verein­heit­lichung der Marken­archi­tektur von RTL vor, die sich auch in den verschie­denen Spar­ten­sen­dern und den entspre­chenden Sender­logos wider­spie­geln sollte. Fast alle anderen Marken des Konzerns fangen mit dem Kürzel RTL an (Beispiele: RTLup, RTL Crime, RTL Passion, RTL Living, RTL+), so sollte dies auch bei Super RTL der Fall sein. Das neue Logo "RTL Super" wird nun ledig­lich in der Prime­time auftau­chen.

