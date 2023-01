DAB+: sunshine live für die Deutsch-Schweiz

Der deut­sche Privat­sender sunshine live ist in die Schweiz expan­diert und sendet hier in mehreren DAB+-Multi­plexen. Aber auch hier­zulande gibt es Neuig­keiten zum digital-terres­tischen Radio.

Ab sofort wird der deut­sche Privat­sender für elek­tro­nische Musik, sunshine live, auch in der Schweiz verbreitet. Wie bereits in Deutsch­land wird auch hier eine Verbrei­tungs­stra­tegie via DAB+ und IP verfolgt. Gesendet wird ein für die Schweiz ange­passtes Programm, außerdem koope­riert der Privat­sender laut eigenen Angaben vor Ort mit starken und etablierten Part­nern. sunshine live wird über DAB+ in mehreren Multi­plexen der Betreiber SwissMediaCast (SMC) und digris verbreitet und erreicht hier­über nahezu die gesamte Deutsch-Schweiz und angren­zende Regionen.

sunshine live plant Koope­ration mit Schweizer Part­nern

Foto: sunshine live "sunshine live hat schon heute eine hohe inter­natio­nale digi­tale Reich­weite und Nutzer­schaft. Die Schweizer stehen dabei an der Spitze“, äußert sich Geschäfts­füh­rerin Petra Lemcke zur Erwei­terung des Unter­neh­mens. "Daher freuen wir uns ganz beson­ders darauf, vor Ort sehr gezielt ein Programm anzu­bieten und Event-Koope­rationen gemeinsam mit Schweizer Part­nern durch­führen zu können."

sunshine live ist nicht der erste deut­sche Sender, der via DAB+ in die Deutsch-Schweiz expan­diert ist. Auch Klassik Radio, die Rock Antenne und das christ­liche ERF Plus sind in Digi­tal­radio-Netzen bei den Eidge­nossen zu empfangen. Digi­tal­radio-Betreiber digris strahlt zudem die drei Programme von Deutsch­land­radio in mehreren Regionen in der Schweiz über DAB+ aus.

Radio 90vier vorüber­gehend nicht auf DAB+

Der lokale, nieder­säch­sische Privat­sender Radio 90vier hat die Über­tra­gung über das Digi­tal­radio DAB+ in Bremen und Bremer­haven laut eigenen Angaben zum Jahres­ende 2022 vertrags­gerecht auslaufen lassen. Auf DAB+ verzichten will der Veran­stalter aber nicht: Schon bald soll der lokale Sender im neuen nieder­säch­sischen, privaten DAB+-Netz zu hören sein. Im Multi­plex Olden­burger Land auf Kanal 10B wird das eigene Sende­gebiet vom Sender Steinkimmen besser als bisher aus Bremen versorgt werden.

rbb schaltet neue Sende­anlage für DAB+ auf

Der Rund­funk Berlin-Bran­den­burg (rbb) hat unter­dessen eine neue Sende­anlage für das Digi­tal­radio DAB+ in Betrieb genommen. Ab sofort wird der Multi­plex im Kanal 10B auch vom Standort Eisen­hüt­ten­stadt mit einer Leis­tung von 1 kW verbreitet. Weitere Versor­gungs­lücken sollen in diesem Jahr noch mit Sende­anlagen in Forst und Elster­werda geschlossen werden.

Zum Jahres­anfang hat der rbb zudem Ände­rungen in seinem Berliner Multi­plex vorge­nommen.