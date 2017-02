Subwoofer: Richtig positioniert klingt der Film besser Große Bilder sind im Heimkino dank Beamer und Flat-TVs schon lange kein Problem mehr. Doch die Blockbuster machen erst so richtig Spaß, wenn auch der Sound richtig zur Geltung kommt, und die Bässe wummern. Voraussetzung dafür ist ein Subwoofer. "Auch beim Musikhören können Subwoofer je nach Musikrichtung den Genuss erheblich steigern und dem jeweiligen Musikstück ein unaufdringliches, jedoch spürbar das Volumen verbesserndes Fundament mitgeben", erklärt Carsten Rampacher vom Onlinedienst "Area DVD".

Grundsätzlich unterscheidet man aktive und passive Subwoofer. Die aktiven Modelle verfügen über einen integrierten Verstärker und haben sich im Privatgebrauch durchgesetzt. Sie sind sowohl mit einem Stereolautsprecher-Paar als auch mit einem kompletten Heimkino-Set kombinierbar. Tiefton-Lautsprecher sind für die Wiedergabe tieffrequenter Schallschwingungen von 20 bis etwa 200 Hertz optimiert. "Ein oder zwei Subwoofer können den Musik- oder Filmgenuss erheblich steigern - vorausgesetzt, sie wurden fachgerecht kalibriert und auf die raumakustischen Verhältnisse und das Zusammenspiel mit den normalen Breitbandlautsprechern abgestimmt", sagt Rampacher.

Subwoofer sollte vom Boden entkoppelt sein

Beim Filmton stellten Subwoofer schon fast ein Muss dar - schließlich sehen die Raumklangformate Dolby Digital und DTS einen eigenen Kanal für die Wiedergabe tieffrequenter Effekte vor. Carsten Rampacher rät Home-Cineasten deshalb, für diesen frequenzlimitierten Kanal einen leistungsstarken aktiven Subwoofer einzusetzen. Beim Kauf eines Lautsprecher-Pakets ist häufig ein abgestimmter Subwoofer dabei.

Wer einen Tieftöner separat kauft, sollte zum einen auf ein möglichst massives, schweres Gehäuse achten, um Eigengeräusche zu vermeiden, und zum anderen möglichst auf sogenannte höhenverstellbare und fest verankerte Spikes, um das Gehäuse akustisch vom Boden zu entkoppeln. Zudem empfiehlt der Experte ein Tiefton-Chassis mit mindestens 25 Zentimetern Durchmesser. In kleineren Räumen oder wenn selten Zimmerlautstärke überschritten wird, genügen auch kleinere Chassis.

Neben einer möglichst hohen Wattzahl muss bei der Auswahl des Subwoofers auf stufenlose Pegel- und Phasenregler geachtet werden. "Auch der Einstellregler für die Übergangsfrequenz sollte stufenlos sein und mit einem möglichst niedrigen Wert beginnen", weiß Rampacher. "Eine niedrige Übergangsfrequenz ermöglicht eine größere Flexibilität, wenn man mit zwei Subwoofern arbeitet." Durch die leichtere räumliche Integration, die höhere Impulstreue und die homogenere Bassausbreitung stellten zwei Subwoofer eine echte Alternative zu lediglich einem Tieftöner dar.

Korrekte Positionierung im Zimmer ist wichtig

Für die besten Ergebnisse wird der Subwoofer per Cinch-Kabel über den Vorverstärkerausgang oder die Subwoofer-Buchse des AV-Receivers angeschlossen. Sind nur Lautsprecherklemmen und kein Subwooferausgang vorhanden, dockt man die Tieftonbox parallel zu den vorhandenen Lautsprechern an, entweder am selben oder an einem neuen Klemmenpaar. Im ersten Schritt wird die Übergangsfrequenz eingestellt. Das ist der Bereich, in dem der Subwoofer den Lautsprechern die Arbeit abnimmt. Hier hilft ein Blick in die Frontlautsprecher-Daten: Die untere Angabe des Frequenzgangs entspricht ungefähr der Übergangsfrequenz.

Entscheidend dafür, wie gut der Subwoofer klingt, ist dessen Platzierung im Raum. "Je nach Abstand zur Wand erzeugt die Überlagerung aus Direktschall und erster Wandreflexion einen Kammfiltereffekt, da sie sich je nach Wellenlänge konstruktiv oder destruktiv überlagern", erklärt Tim Ziemer vom "Chip"-Magazin. In der Zimmerecke hat der Tieftöner nichts zu suchen, da hier der Bass schnell zu dröhnen beginnt. Zwischen den Frontboxen ist der Subwoofer am besten aufgehoben. Um den idealen Aufstellort zu finden, sollte man am Boden unterschiedliche Positionen ausprobieren: Dort, wo die Bässe am kräftigsten klingen, gehört der Subwoofer hin.

Klang: Materialien im Raum spielen eine Rolle

Tieftonbox und Lautsprecher lassen sich am besten ausreizen, wenn Wohnzimmer oder Hobbykeller auch klanglich optimiert sind. Dazu sollte man die Räume näher unter die Lupe nehmen. "Je mehr harte, reflektierende Flächen wie Stein, Beton, Parkett oder Glas in einem Raum offen zu sehen sind, desto stärker wird der Raum auch hallen", sagt Malte Ruhnke, Chefredakteur der Fachzeitschrift "Stereoplay". Durch einfaches Klatschen kann man die Nachhallzeit selbst ermitteln. Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, abgehängte Stoffbahnen sowie offene, gefüllte Bücherregale helfen dabei, den Schall zumindest in bestimmten Frequenzbereichen zu absorbieren.

Viele Materialien wie Holz und dünne Stoffe dämpfen nur die Höhen deutlich, lassen Mitten und Bässe jedoch beinahe unbeeinflusst. "Dann erscheint zwar der Nachhall dunkler und wärmer, bei Musikwiedergabe kann es jedoch unangenehm topfig und plärrend klingen", erklärt Malte Ruhnke von der "Stereoplay" die Problematik. In einem solchen Fall sind dicke Schaumstoff-Absorber für einen ausgewogeneren Klang förderlich, die sich auch hinter Deckenverkleidungen oder Bildern verstecken lassen.