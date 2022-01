Connected Consumer: Wenn der Bus weiß, wo man hin will

Vernet­zung und intel­ligente Tech­nolo­gien werden unseren Alltag im nächsten Jahr­zehnt grund­legend verän­dern. Dazu hat die Voda­fone Group eine Studie vorge­stellt. Der "Connected Consumer 2030 Report" (CC2030) unter­sucht die wich­tigen Trends, die unseren Alltag am Ende des Jahr­zehnts bedeu­tend beein­flussen dürften, und worin die digi­tale Vernet­zung eine entschei­dende ("trei­bende") Rolle spielen wird.

Künftig autonom Auto fahren (lassen) und dabei ein Buch lesen?

Foto: Vodafone Die Studie sieht voraus, dass "intel­ligent vernetzte" Geräte beispiels­weise beim Klima­wandel, der Verknap­pung natür­licher Ressourcen oder der alternden Bevöl­kerung helfen können. "Leis­tungs­starke Kommu­nika­tions­netze" sollen zuver­lässig Menschen, Maschinen und Natur mitein­ander verbinden – schon heute und erst recht in der Zukunft. Goldene Zeiten für Netz­betreiber.

Vernet­zung wird Bestand­teils des tägli­chen Lebens

Im Prinzip heute schon möglich: Der vernetzte Arbeitsplatz im Zug oder im Flugzeug - sofern es eine stabile Netzversorgung gibt.

Foto: Vodafone Lutfu Kitapci, Chef von "Voda­fone Smart Tech", erklärt, um was es ihm geht: „In den letzten zwei Jahren hat sich die Vernet­zung zu einem festen Bestand­teil unseres tägli­chen Lebens entwi­ckelt. Sie hilft uns, mit Menschen und Dingen, die uns am wich­tigsten sind, in Kontakt zu bleiben und alltäg­liche Heraus­for­derungen zu lösen. Die Ergeb­nisse des ‚The Connected Consumer 2030 Report‘ machen deut­lich, wie schnell sich der Wandel voll­zieht und wie wir mit unseren Konnek­tivi­täts­lösungen im Mittel­punkt stehen werden – um Regie­rungen, Unter­nehmen und Verbrau­cher bei der Bewäl­tigung der großen gesell­schaft­lichen Heraus­for­derungen des kommenden Jahr­zehnts zu unter­stützen.“

Chris Sanderson, Mitbe­gründer des Zukunfts­labors ("The Future Labo­ratory") sagt voraus: „Uns steht ein Jahr­zehnt der expo­nen­tiellen Verän­derungen bevor. Vernet­zung ist der Schlüssel zu diesem Wandel und hilft uns, anders zu denken und neu zu defi­nieren, wozu die Gesell­schaft fähig ist.“

Valen­tina Contini, Grün­derin des Porsche Engi­nee­ring Inno­vation Lab und Verfas­serin eines wich­tigen Betrags zum Thema, ist opti­mis­tisch: „In dem Moment, in dem die Bürger und die Infra­struktur mitein­ander verbunden sind, ist ein ganz­heit­licher Blick auf verschie­dene Regionen und die dort lebenden Menschen möglich. Diese Sicht­weise wird viel­fäl­tige Möglich­keiten für posi­tive Verän­derungen schaffen.“

125 Milli­arden vernetzte Geräte

Bis 2030 sagt MarTech Advisor die unglaub­liche Zahl von 125 Milli­arden welt­weit vernetzten Geräten voraus. Intel­ligente Lösungen würden sich "unauf­fällig" in das Leben der Menschen einfügen, das wäre der Trend im nächsten Jahr­zehnt. Anstatt auf Geräu­sche zu reagieren, würden diese Geräte Signale erkennen, die das Gehirn sendet.

Vernetzte Pflege, intel­ligente Städte, schlauer Verkehr, Nach­hal­tig­keit

Der in Zusam­men­arbeit mit dem "The Future Labo­ratory" veröf­fent­lichte Bericht sagt voraus, wie Inno­vationen aus den Berei­chen vernetzte Pflege, intel­ligente Städte und Verkehr, Konnek­tivität, Nach­hal­tig­keit und Zukunfts­tech­nologie dazu beitragen könnten, die gegen­wär­tigen Heraus­for­derungen zukünftig zu lösen und den Alltag zu verbes­sern.

Smart Heal­thcare: Intel­ligente Geräte erkennen Krank­heiten

Bessere Netze erlauben besseren und schnelleren Austausch von Medizindaten, hier am holographischen Modell des Kopfes.

Foto: Vodafone Während der globalen Pandemie im Jahre 2020 hatten 90 Prozent der Länder mit einer Beein­träch­tigung ihrer Gesund­heits­sys­teme zu tun, wie die WHO fest­stellt. Die Sorge um die Gesund­heit der Bevöl­kerung habe die Digi­tali­sie­rung im Gesund­heits­wesen voran­getrieben und die Inno­vati­ons­kraft bei vernetzter Pflege und Vorsorge geför­dert, stellt der Bericht fest.

In den nächsten zehn Jahren würden private Haus­halte smarte Dienste nutzen, die den Gesund­heits­zustand der Menschen aktiv über­wachen und diagnos­tizieren können. Die Idee ist, poten­zielle Gesund­heits­pro­bleme früh­zeitig zu erkennen. Die Forscher sehen darin ein Modell für präven­tive Gesund­heits­für­sorge, was der Branche Kosten in Höhe von 39 Milli­arden Euro pro Jahr einsparen könnte, wie die Univer­sity of North Caro­lina ermit­telt hat.

Diagnose im Bade­zimmer

Ein prak­tisches Beispiel: Der heimi­sche Bade­zim­mer­spiegel könnte mit Sensoren ausge­stattet werden, die den Blut­fluss des Menschen vor dem Spiegel über­prüfen und unge­wöhn­liche Verän­derungen der Haut­farbe erkennen. Intel­ligente Laut­spre­cher (und deren Mikro­fone) würden Geräu­sche wie Husten und Niesen auto­matisch erfassen und umge­hend ein passendes Rezept zur Behand­lung von Erkäl­tungen anfor­dern.

Solche Geräte wären in der Lage, lebens­wich­tige Mess­werte wie Flüs­sig­keits­zufuhr, Blut­zucker und Blut­druck zu ermit­teln, chro­nische Gesund­heits­zustände vorher­zusagen oder zu verhin­dern. Die vernetzte Pflege werde auch entschei­dend dazu beitragen, die Unab­hän­gig­keit der immer älter werdenden Bevöl­kerung zu erhöhen. Denn sie ermög­liche es den Menschen, bis ins hohe Alter ohne Betreuung und in vertrauter Umge­bung zu leben.

Gedanken steuern Geräte

Für Freunde gepflegter Science Fiction sollen trag­bare Geräte außer­halb der häus­lichen Umge­bung in der Lage sein, über die Sprach­steue­rung hinaus­zugehen und direkt mit den Gedanken des Nutzers zu inter­agieren. Konkret: "Wir brau­chen den Befehl einfach nur im Kopf zu ‚denken‘, ohne ihn laut ausspre­chen zu müssen – und schon beginnen die intel­ligenten Assis­tenten mit der Ausfüh­rung. Das eröffnet ganz neue Möglich­keiten – eine Zukunft ohne Bild­schirme und ein Leben in einem Meta­versum, in dem die Kommu­nika­tion mit Geräten über neuro­nale Netze erfolgt", so die Forscher. Das könnte es den Nutzern ermög­lichen, mentale Notizen zu machen oder stumm mit ihren smarten Geräten zu kommu­nizieren.

Vernetzte Bäume zur Errei­chung des welt­weiten Klima­ziels

Ökologische Häuser mit Solarstrom bestens vernetzt, um Ressourcen optimal nutzen zu können.

Foto: Vodafone Weniger als zehn Jahre verbleiben, um das welt­weite Klima­ziel zu errei­chen und die globale Erwär­mung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Gerade hier kann Vernet­zung ein wich­tiger Baustein bei den Bemü­hungen um die Wieder­her­stel­lung der biolo­gischen Viel­falt sein, findet Nature4Climate.

Gegen Ende des Jahr­zehnts könnten Bäume, Wiesen und sogar Ozeane vernetzt sein, so dass Auswir­kungen von Rege­nera­tions­pro­grammen besser über­wacht und poten­zielle Bedro­hungen schneller bewertet werden können. Sensoren in smarten Städten könnten Millionen Daten liefern, um beispiels­weise über­schüs­sige Energie zu ermit­teln und umzu­leiten. So könnte unge­nutzter Strom und über­schüs­sige Wärme von Gebäuden an umlie­gende Häuser oder öffent­liche Räume abge­geben werden. Smarte Dienste könnten die Verbrau­cher bei ihren tägli­chen Konsum-Entschei­dungen unter­stützen – ihnen Produkt-Infor­mationen zu Herkunft, Zusam­men­set­zung oder zum ökolo­gischen Fußab­druck liefern. Vernet­zung wird eine zentrale Rolle bei der Einhal­tung von Nach­hal­tig­keits­zielen spielen.

Mobi­lität der Zukunft

Selbstfahrende Kleinbusse gibt es (theoretisch) heute schon, es hängt noch an Kosten und Kompetenzgerangel.

Foto: Vodafone Im "Quarter Car" ist der Innen­raum durch Trenn­wände abge­grenzt und kann in vier indi­vidu­elle Sitze unter­teilt werden. So können sich Fahrer zwischen einer privaten und gesel­ligen Fahrt entscheiden. Auto­nome Fahr­zeuge werden die Art und Weise, wie wir uns zukünftig fort­bewegen, stark verän­dern. Mithilfe von immersiven Holo­grammen könnten E-Commerce-Marken den Fahr­gästen während der Fahrt in Bus und Bahn ihre neuesten Kollek­tionen präsen­tieren und diese gleich an einem passenden Geschäft absetzen.

Schon beim Einsteigen in ein Fahr­zeug können Fahr­gäste die Route über ihre persön­lichen Assis­tenz­geräte steuern und eine Auswahl verschie­dener Sehens­wür­dig­keiten, Arbeits- und Frei­zeit-Ange­boten treffen. So werde ein indi­viduell auf den Fahr­gast zuge­schnit­tenes Erlebnis geboten.

Persön­liche Daten als "neue Währung"

In dem Maße, wie das Bewusst­sein für den Wert persön­licher Daten wächst, werden die Verbrau­cher in Zukunft hyper­per­sona­lisierte Dienste und Erleb­nisse als Gegen­leis­tung dafür verlangen. 44 Prozent der Menschen welt­weit verzichten lieber auf perso­nali­sierte Inhalte, als Infor­mationen zu teilen, hat "The Confe­rence Board" ermit­telt. Damit werden persön­liche Daten zu einer Währung, die Marken zukünftig entweder bezahlen oder im Austausch dafür ein verbes­sertes – hyper­per­sona­lisiertes – Erlebnis anbieten müssen. Bekommt der Kunde genau das, was er will, oder das, was Algo­rithmen oder aktive Verkäufer gerade für opportun oder lieferbar erachten?

Der CC2030-Bericht befasst sich auch mit den mensch­lichen Verhal­tens­weisen, welche die künf­tigen Inno­vationen prägen werden, darunter die Sorge um das körper­liche und geis­tige Wohl­befinden sowie die Forde­rung, nach mehr Lebens­qua­lität und funk­tio­naler Infra­struktur in Städten.

Zum Connected-Consumer-Report hat Voda­fone ein Video ins Netz gestellt:

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wer sich für Details inter­essiert, kann sich den Bericht im Internet herun­ter­laden , der Preis ist die Bekannt­gabe von Vornamen, Namen, Firmen­namen, Posi­tion und einer erreich­baren E-Mail Adresse.

Dass ein welt­weit aktiver Netz­betreiber wie die Voda­fone Group sich Gedanken um die Zukunft macht, ist richtig und wichtig. Würden sie es nicht tun, würden sie früher oder später von Entwick­lungen und Kunden­nach­fragen über­rollt, was für Frust und zur Abwan­derung von Kunden führen könnte.

Einiges klingt etwas utopisch, anderes lässt einen schau­dern. Wird bald der Tag kommen, wo Gedanken nicht mehr frei und privat, sondern einfach "abhörbar" sind? Wollen wir das? Wenn wir dann im auto­nomen Bus fahren, werden wir mit holo­gra­phi­scher Werbung berie­selt, für Produkte, die uns viel­leicht gar nicht inter­essieren? Oder kennt der Bus unsere Inter­essen und verführt uns zum Konsum?

Wenn wir in der Frei­zeit oder beruf­lich unter­wegs schon wieder in ein Funk­loch fallen, stellt sich die ewige Frage: Wie werden diese Netze in 10 Jahren ausge­baut sein? Wird es weiter drei oder vier gleich gute (oder gleich schlechte) Netze geben? Oder bleibt es beim bunten Ausbau-Teppich, wo Netz A hier, aber dort nicht und Netz B viel­leicht dort, aber hier nicht funk­tio­niert?

Und können wir uns in Zukunft über­haupt noch trauen, mit einem Anbieter irgend­eine Form von Geschäfts­bezie­hung einzu­gehen, ohne sofort mit zig Verträgen und Frei­schal­tungen, Geräten, Diensten und Funk­tionen beglückt zu werden, von denen unser Anbieter glaubt, dass wir sie unbe­dingt bräuchten und haben müssten, das aber viel­leicht so gar nicht wollen?

Viele Fragen - jetzt und in Zukunft.