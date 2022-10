"Netflixen": Jeder Vierte ab 14 nutzt täglich Streaming

Fast jeder Vierte ab 14 Jahren nutzt einer Studie zufolge täglich Strea­ming-Dienste. Das geht aus der am Donnerstag veröf­fent­lichten Erhe­bung "ARD/ZDF-Massen­kom­muni­kation Trends 2022" hervor. Demnach schauen sich 24 Prozent täglich Videos oder Live-Streams bei Strea­ming-Diensten wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime Video oder DAZN an. Wenn man genauer auf bestimmte Alters­gruppen in der Studie sieht, wird deut­lich, dass beson­ders junge Leute streamen. Mehr als die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen (53 Prozent) nutzen täglich Strea­ming-Dienste. Dazu im Kontrast: Bei den über 70-Jährigen liegt der Wert nur bei zwei Prozent.

Senioren schauen lieber linear

Junge Leute streamen eher, Senioren bevorzugen lineares TV.

Foto: Picture Alliance/dpa Betrachtet man das laufende Fern­seh­pro­gramm zeigt sich ein völlig anderes Bild. 82 Prozent der über 70-Jährigen schauen täglich lineares TV, bei den 14- bis 29-Jährigen sind es 36 Prozent.

Studie reprä­sen­tativ

Die Studie ist reprä­sen­tativ für die deutsch­spra­chige Wohn­bevöl­kerung ab 14 Jahren. 2006 Leute wurden zwischen Januar und April vom Institut Gesell­schaft für Inno­vative Markt­for­schung mbH im Auftrag von ARD und ZDF befragt. Die Studie gibt es jähr­lich seit 2017.

Was wurde gefragt?

In der aktu­ellen Erhe­bung wurde den Angaben zufolge die Methodik gegen­über den Vorjahren ange­passt: 70 Prozent der Fälle wurden tele­fonisch befragt (CATI), 30 Prozent der Befragte antwor­teten online.

Gefragt wurde unter anderem : "Jetzt geht es um fern­sehen und um das Ansehen von Videos. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Möglich­keiten: Videos oder Live­streams bei Netflix, Amazon Prime Video, DAZN oder anderen Strea­ming­diensten?"

