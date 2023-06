Unverzichtbar: Autofahrer hören unterwegs am liebsten Radio

Auto­fahrer hören laut einer Studie unter­wegs am liebsten Radio. Dabei domi­nieren eindeutig die terres­tri­schen Verbrei­tungs­wege UKW und DAB+.

Auto­fahrer hören unter­wegs am liebsten Radio. Das klas­sische lineare Medium wird häufiger genutzt als andere Audio­inhalte wie MP3-Files aus dem persön­lichen Archiv, Musik­strea­ming oder Podcasts. Das ist die Kern­aus­sage einer gemein­samen Studie des Digi­tal­radio-Welt­ver­bandes WorldDAB und dem Meinungs­for­schungs­institut Edison Rese­arch. 91 Prozent der poten­ziellen Auto­käufer erwarten demnach, dass ein Radio zur Stan­dard­aus­stat­tung ihres nächsten Fahr­zeugs gehört.

86 Prozent hören Radio im Auto über UKW und DAB+

Im Auto wird am liebsten Radio gehört

Foto: teltarif.de Beim Radio­hören in Fahr­zeugen domi­nieren deut­lich die terres­tri­schen Verbrei­tungs­wege: 86 Prozent der aktu­ellen Nutzer oder der zukünf­tigen Auto­käufer haben in der letzten Woche Stationen über DAB/DAB+ oder UKW-Radio im Fahr­zeug gehört, Inter­net­radio über Mobil­funk spielt nur eine unter­geord­nete Rolle. Beson­ders gefragt sind Nach­richten, Verkehrs­mel­dungen und Wetter­vor­her­sagen - neben Ziel­gruppen-affiner Musik. Auto­fahrer begrüßen, dass sie aktuell infor­miert werden, ohne auf das Handy schauen zu müssen, etwa bei Verkehrs­infor­mationen. Live-Sendungen mit Mode­ratoren sind beson­ders beliebt, weil sie eine emotio­nale Nähe aufbauen und man sich gut begleitet fühlt.

Auch das Vertrauen in das Medium Radio bleibt unge­bro­chen: 87 Prozent der poten­ziellen Auto­käufer sind der Meinung, dass Radio zuver­lässig infor­miert. 75 Prozent geben an, dass Radio im Auto ein besseres Hörerlebnis bietet als andere Audio­quellen. Der klare Klang wurde häufig als Vorteil von DAB+ genannt, und viele Befragte sagten, dass sie die große Viel­falt der über DAB+ verfüg­baren Radio­sender schätzen.

Span­nend bleibt jedoch die Frage, wie sich der Medi­enkonsum in Fahr­zeugen verän­dern wird, sollte sich das auto­nome Fahren stärker durch­setzen. Zukunfts­for­scher erwarten dann eine weit stär­kere Nutzung von Bewegt­bild­ange­boten in Fahr­zeugen.

Zur Methodik

Die "Dash­board Dialogue"-Studie 2023 ist eine breit ange­legte Umfrage unter Auto­käu­fern, die von Edison Rese­arch für WorldDAB, dem globalen Indus­trie­forum für DAB Digi­tal­radio, konzi­piert wurde. Die Studie wurde in Frank­reich, Deutsch­land und dem Verei­nigten König­reich durch­geführt, durch Inter­views mit Radio­hörern im Auto und mittels 2400 Online-Inter­views.

In einem Empfangs-Test haben wir Strea­ming und DAB+ im Auto vergli­chen.