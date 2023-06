Online-Nutzung: Mädchen bevorzugen Handy, Jungen den PC

Jugend­liche zwischen 16 und 18 Jahren sind in Deutsch­land fast 64 Stunden in der Woche im Internet unter­wegs. Im Vergleich zum Vorjahr - da waren es noch 67,8 Stunden - ist die Inter­net­nut­zung aber­mals gesunken. Diese liegt jedoch noch immer deut­lich über dem Vor-Pandemie-Niveau: 2019 verbrachten die 16- bis 18-Jährigen noch 58 Stunden online und somit fast sechs Stunden weniger als in diesem Jahr. Werden bei der Rech­nung zusätz­lich Smart-TV und Spie­lekon­solen-Nutzung berück­sich­tigt, kommen Teen­ager in Deutsch­land auf rund 70 Stunden Online-Zeit pro Woche. Das geht aus der reprä­sen­tativen Jugend-Digi­tal­studie der Post­bank hervor.

Mädchen bevor­zugen das Smart­phone

Mädchen sind fast sieben Stunden länger online als Jungs

Grafik: Postbank Mädchen verbringen insge­samt mehr Zeit im Internet als Jungen - beson­ders intensiv mit dem Smart­phone. Männ­liche Jugend­liche verwenden im Vergleich häufiger den Desktop-PC. Weib­liche Jugend­liche surfen 67,2 Stunden pro Woche im Netz. Damit bringen sie es auf mehr Online-Zeit als männ­liche Gleich­alt­rige, die 60,3 Stunden pro Woche im Internet sind.

Werden auch Smart-TV und Spie­lekon­solen berück­sich­tigt, erhöht sich diese Zeit auf 73,5 bzw. 66,5 Online-Stunden in sieben Tagen.

94 Prozent der Mädchen konzen­trieren sich in ihrer Online-Zeit auf ihr Smart­phone, bei den Jungen sind es 85 Prozent, haben die Forscher heraus­gefunden. 58 Prozent der weib­lichen, aber nur 46 Prozent der männ­lichen Jugend­lichen surfen mit ihren Tablets. Laptops sind bei Mädchen beliebter als bei Jungen. Dabei ist auch die Nutzungs­inten­sität dieser Geräte bei weib­lichen Teen­agern höher: Sie verwenden ihr Smart­phone 43,4 Stunden pro Woche, Jungen dagegen 30,9 Stunden. Mit ihrem Tablet surfen sie 13,9 Stunden, die männ­lichen Gleich­alt­rigen 9,4 Stunden. Jungen bevorzugen den Desktop-PC , Mädchen eher Smartphone oder Tablet

Grafik: Postbank

Spie­lekon­solen oder Weara­bles - eher für Jungen?

Jungen verwenden mit 48 Prozent deut­lich häufiger Desktop-PCs als Mädchen (20 Prozent). Auch Spie­lekon­solen (29 Prozent) und Weara­bles (13 Prozent) werden etwas mehr von männ­lichen Teen­agern für den Inter­net­zugang verwendet. Auch hier spie­gelt die Inten­sität die Vorlieben wider: Jungen surfen 8,9 Stunden mit dem PC inner­halb von sieben Tagen, Mädchen nur 1,6 Stunden.

Nutzungs­dauer sinkt - außer beim Tablet

Nicht nur bei den weib­lichen Teen­agern, auch über die Geschlechter hinweg ist das Smart­phone das belieb­teste Gerät für die Inter­net­nut­zung. Insge­samt surfen die 16- bis 18-Jährigen damit 36,9 Stunden pro Woche. Erst danach folgen weit abge­schlagen Tablet, Laptop und Desktop-PC. Die durch­schnitt­liche Nutzungs­dauer pro Woche von Smart­phones ist seit dem im Jahr 2021 gemes­senen Höchst­wert von 43,7 Stunden pro Woche stetig weiter zurück gegangen.

Im Jahr 2022 fiel die Nutzung um fast fünf Stunden auf 39 Stunden pro Woche, in diesem Jahr nahm das Surfen mit dem Handy erneut um mehr als zwei Stunden ab. Aller­dings liegt die Nutzungs­dauer noch höher als vor Corona: Im Jahr 2019 waren es 35,8 Stunden.

Smart­phone bietet viele Möglich­keiten

"Das Smart­phone war während der Corona­krise für viele Teen­ager*innen ein unver­zicht­bares Kommu­nika­tions­mittel. Jetzt wird es zum Teil wieder durch physi­sche Treffen ersetzt", sagt Thomas Brosch, Leiter Digi­tal­ver­trieb bei der Post­bank.

"Doch auch nach Corona wollen die Jugend­lichen nicht auf die vielen Möglich­keiten verzichten, die das Smart­phone ihnen bietet: Mit dem kleinen und leichten Multi­tool können sie von überall auf Social Media, Shop­ping-Apps oder ihr Banking zugreifen. Das wollen die Jugend­lichen nicht mehr missen." Im Vergleich zum Vorjahr ist die Internetnutzung leicht gesunken

Grafik: Postbank

Tablet-Nutzung unver­ändert

Das Tablet wurde als einziges Gerät etwa gleich stark für den Inter­net­zugang genutzt wie im Jahr davor - derzeit verwenden die Jugend­lichen 11,6 Stunden pro Woche ein Tablet. Im Vorjahr waren es 11,5 Stunden. Über ein Laptop surfen Teen­ager 5,6 Stunden pro Woche, ein Rück­gang um 0,6 Stunden zum Vorjahr.

Wie entstand die Jugend-Digi­tal­studie?

Für die Post­bank-Jugend-Digi­tal­studie 2023 wurden 1054 Jugend­liche in Deutsch­land zwischen 16 und 18 Jahren reprä­sen­tativ befragt. Die Post­bank gehört nicht mehr zur Deut­schen Post/DHL, sondern ist längst eine Nieder­las­sung der Deut­sche Bank AG.

