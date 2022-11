Immer mehr ab 70-Jährige surfen täglich im Netz

Ein Bild aus dem Jahr 1998: Heute surfen sehr viel mehr Senioren im Netz als damals.

Bild: picture-alliance / dpa Immer mehr ab 70-Jährige in Deutsch­land nutzen einer Studie zufolge täglich das Internet.

Das geht aus einer am Donnerstag veröf­fent­lichten und von ARD und ZDF in Auftrag gege­benen jähr­lichen Befra­gung zum Onlinenut­zer­ver­halten hervor. Erst­mals seien es mehr als die Hälfte (51 Prozent) der ab 70-Jährigen - bei der Befra­gung 2021 hatte der Anteil noch bei 42 Prozent in dieser Alters­gruppe gelegen und 2018 bei 29 Prozent.

80 Prozent in allen Alters­gruppen

Zum Vergleich: 99 Prozent der 14- bis 29-Jährigen nutzen täglich das Internet, wie aus der neuesten Befra­gung hervor­geht. Nimmt man alle Alters­klassen der Studie zusammen, so stei­gerte sich die Internet-Tages­reich­weite um vier Prozent­punkte auf nun 80 Prozent.

Die Befra­gung für die Studie erfolgt jähr­lich und ist reprä­sen­tativ für die deut­sche Bevöl­kerung ab 14 Jahren. Zwischen März und April nahmen daran 1500 Personen ab 14 Jahren per Telefon- oder Online-Inter­view teil, wie es weiter hieß. In den Befra­gungen in den Vorjahren gab es nur Telefon-Inter­views. Das hat man geän­dert, um auch tele­fonisch schwer erreich­bare Ziel­gruppen abbilden zu können. Zu den Analysen der Studie wurde zudem eine Lang­zeit­studie der Sender zu Massen­kom­muni­kation heran­gezogen.

