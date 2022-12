EZB: Bargeld verliert beim Bezahlen an Bedeutung

Bezahlen ohne Scheine und Münzen gewinnt für Verbrau­cher im Euro­raum nach Einschät­zung der Euro­päi­schen Zentral­bank (EZB) zuneh­mend an Bedeu­tung. Zwar ist Bargeld immer noch das am häufigsten verwen­dete Zahlungs­mittel an der Laden­kasse, wie aus einer am Dienstag veröf­fent­lichten Studie der EZB hervor­geht. Doch gemessen am Wert über­trafen Karten­zah­lungen erst­mals Scheine und Münzen.

Die Corona-Pandemie habe den Trend zu elek­tro­nischen Zahlungs­mit­teln beschleu­nigt. Eine Mehr­heit der Verbrau­cher bevor­zuge nun elek­tro­nische Zahlungs­mittel.

Bargeld als wich­tige Zahlungs­option

Der Trend zu elektronischen Zahlungsmitteln hat sich beschleunigt. Doch die Mehrheit hält es für wichtig, Bargeld als Zahlungsoption zu haben

Foto: Picture Alliance / dpa Der Studie zufolge wurden in diesem Jahr 59 Prozent der Trans­aktionen am Verkaufsort in bar abge­wickelt. Vor drei Jahren waren es noch 72 Prozent. Scheine und Münzen sind demnach weiterhin das am häufigsten verwen­dete Zahlungs­mittel in Geschäften bei klei­neren Summen. Die Mehr­heit der Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher (60 Prozent) hält es für wichtig, Bargeld als Zahlungs­option zu haben, um den Über­blick über ihre Ausgaben zu behalten und ihre Privat­sphäre zu schützen.

Größere Beträge zahlen Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher im Euro­raum dagegen am häufigsten mit Karte. Der Anteil der Zahlungen mit Karten an den Trans­aktionen stieg im Vergleich zur letzten Befra­gung 2019 um neun Prozent­punkte auf 34 Prozent, wobei Verbrau­cher vor allem auf kontakt­lose Zahlungen setzen. Karten gelten als schneller und einfa­cher in der Hand­habung.

EZB: Bekenntnis zum Bargeld

Am größten ist die Beliebt­heit von Scheinen und Münzen in Malta. Gemessen an der Zahl der Trans­aktionen und dem Wert der Zahlungen domi­nieren dort immer noch Scheine und Münzen. In Deutsch­land hat die Liebe der Menschen zum Bargeld als Zahlungs­mittel nach­gelassen, wie auch eine jüngst veröf­fent­lichte Studie der Deut­schen Bundes­bank ergab. Die Mehr­heit der Bezahl­vor­gänge für Waren­ein­käufe und Dienst­leis­tungen wird hier­zulande mit Scheinen und Münzen begli­chen. Doch gemessen am Umsatz liegt die Karte inzwi­schen vorn.

Mobiles Bezahlen zum Beispiel mit dem Smart­phone gewinnt bei den Menschen im Euro­raum der EZB zufolge zwar an Bedeu­tung. Der Anteil liegt aber bislang nur bei drei Prozent der Trans­aktionen und bei drei Prozent des Wertes. Der Anteil der Online-Käufe an allen tägli­chen Trans­aktionen im Euro­raum stieg auf 17 Prozent gegen­über sechs Prozent im Jahr 2019.

"Die EZB setzt sich dafür ein, dass die Verbrau­cher sowohl jetzt als auch in Zukunft frei wählen können, wie sie bezahlen wollen", versi­cherte Direk­tori­ums­mit­glied Fabio Panetta. "Mit unserem Bekenntnis zum Bargeld und unserer laufenden Arbeit an einem digi­talen Euro wollen wir sicher­stellen, dass das Bezahlen mit öffent­lichem Geld immer eine Option ist."

