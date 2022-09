Bitkom: Regierung soll Strompreise für ITK-Branche bremsen

Im Vorfeld der für heute geplanten, aber auf kommenden Dienstag verscho­benen Minis­ter­prä­siden­ten­kon­ferenz, die wegen Corona-Erkran­kung des Bundes­kanz­lers wohl "virtuell" statt­finden wird, wollen Bund und Länder über mögliche Entlas­tungen der Wirt­schaft und der Verbrau­cher in der Ener­gie­krise beraten. Dabei hat sich der Bran­chen­ver­band Bitkom mit einem "eindring­lichen" Appell zu den explo­die­renden Strom­kosten an die Politik gewendet.

Ener­gie­kosten gefährden Giga­bit­stra­tegie

Die stark stei­genden Ener­gie­kosten gefährden aus Sicht des Bitkom den Ausbau der Tele­kom­muni­kati­ons­netze und die Ziele der Giga­bit­stra­tegie der Bundes­regie­rung. Bekannt­lich hatten die Fest- und Mobil­funk­netz­betreiber in Aussicht gestellt, im Verlauf der Legis­latur­periode bis zu 50 Milli­arden Euro in den Netz­ausbau (Glas­faser, Mobil­funk) zu inves­tieren – sofern die Rahmen­bedin­gungen dies zulassen. bitkom Präsident Achim Berg warnt, dass zu hohe Strompreise die notwendige Digitalisierung und den Netzausbau gefährden könnten.

Foto: Picture Alliance/dpa Nun bestehe die Gefahr, dass ein erheb­licher Teil dieser Mittel durch die Strom­preis-Explo­sion aufge­zehrt würde, warnt der Bitkom. Parallel würden Rechen­zen­tren, in denen die Strom­kosten bis zu 50 Prozent der Betriebs­aus­gaben betragen können, massiv unter Druck gesetzt. „Die explo­die­renden Strom­kosten gefährden nicht nur Netz­ausbau und Rechen­zen­tren, sie bremsen die Digi­tali­sie­rung insge­samt – in Wirt­schaft, Verwal­tung und Gesell­schaft“, so Bitkom-Präsi­dent Achim Berg. „Wir bitten Bundes­regie­rung und die Minis­ter­prä­siden­ten­kon­ferenz eindring­lich, insbe­son­dere die Betreiber von Netzen sowie von großen und kleinen Rechen­zen­tren bei ihren Maßnahmen zur Entlas­tung von stei­genden Ener­gie­preisen umfas­send zu berück­sich­tigen.“

ITK-Dienste haben System­rele­vanz

Netze, Rechen­zen­tren und digi­tale Dienste besäßen heraus­ragende System­rele­vanz. Ohne die nötigen Entlas­tungen stünden Deutsch­land Stei­gerungen der Endkun­den­preise in der IT und Tele­kom­muni­kation bevor – für Privat­ver­brau­cher wie für gewerb­liche Kunden.

Wird jetzt alles teurer?

Auch wenn das im Moment noch keiner sagen mag, der lang­jäh­rige Trend immer weiter sinkender Preise (oder mehr Leis­tung fürs gleiche Geld) könnte vorerst zum Stehen kommen, bis es der Welt gelingt, grund­legende Konflikte gene­rell fried­lich beizu­legen. Auch wird schon länger gefor­dert, die Strom­preise von den Preisen für Erdgas abzu­kop­peln. Außerdem wird der Ausbau rege­nera­tiver Ener­gien (z.B. Wind­räder, Wasser­kraft- oder Pump­spei­cher­kraft­werke etc.) massiv verstärkt werden müssen. Doch hier gibt es regional starke Wider­stände gegen "scheuß­liche Wind­mühlen" oder riesige Über­land-Stark­strom­lei­tungen.

Der schnel­lere Netz­ausbau könnte auch durch Beden­ken­träger verzö­gert oder verhin­dert werden.