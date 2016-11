Zum Geburtstag: Rückblick auf 1 Jahr teltarif.de-Podcast

In dieser Podcast-Episode feiern wir das einjährige Bestehen des "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcasts. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

teltarif.de-Podcast: Rückblick, Hörer-Feedback und kurze Vorschau auf 2017

teltarif.de-Podcast feiert Jubiläum: Wir blicken auf die vergangenen 12 Monate zurück Am 30. Oktober 2015 haben wir die erste Folge des "Strippenzieher und Tarifdschungel"-Podcasts online gestellt. Nun begehen wir das Jubiläum mit einem bunten Themenmix. Nach dem Motto "Ein Jahr klüger" hören wir in die allererste Folge rein und bewerten die damals getroffenen Aussagen aus heutiger Sicht: Wie es mit dem VDSL-Ausbau in Deutschland seit dem Erscheinen der Pilotfolge weitergegangen ist und welche Entwicklung die Breitbandlandschaft in Deutschland künftig nehmen wird.

Zudem reden wir über das Konzept des Podcasts im Allgemeinen und gehen auf unsere Highlights und auch Fehlgriffe ein. Gegen Ende der Folge spielen wir noch einen Audiokommentar eines Hörers ein und schließen mit einem Ausblick auf die kommenden Monate im Mobil­funkmarkt.

Erscheinungsweise und Feedback

Podcast direkt anhören und abonnieren

