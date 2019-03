BGH: Sony will offenes WLAN verbieten lassen

Sony will keine offenen Hotspots, auch wenn des das Mediengesetz erlaubt. In einer münd­li­chen Verhand­lung befasst sich der Bundes­ge­richtshof heute erst­mals nach Abschaf­fung der "Störer­haf­tung" mit einem Antrag der Musik­in­dus­trie auf Abschal­tung oder Schlie­ßung eines öffent­li­chen WLAN-Hotspots, über den eine Urhe­ber­rechts­ver­let­zung begangen worden ist (Az. I ZR 53/18). Die Entschei­dung wird mit Span­nung erwartet, nachdem der Bundes­ge­richtshof im vergan­genen Jahr über eine entspre­chende Klage aus formalen Gründen noch nicht abschlie­ßend entschieden hatte (Az. I ZR 64/17).

Jahre­langer Streit

Seit Jahren kämpft der Kläger Tobias McFadden, Gemein­de­rats­mit­glied der Pira­ten­partei in Gauting und Anbieter eines öffent­li­chen WLAN-Hotspots, für freies WLAN und gegen die Störer­haf­tung in Deutsch­land. In einem über acht Jahre andau­ernden Prozess, der von der Pira­ten­partei unter­stützt wird, hat sich auch der Euro­päi­sche Gerichtshof (EuGH) in Luxem­burg mit dem Fall befasst. Das Gesetz wurde in diesem Zeit­raum vom Bundestag mehr­fach geän­dert.

Im März 2018 hat das Ober­lan­des­ge­richt (OLG) München das Urteil im Prozess McFadden gegen Sony Music gespro­chen. Demnach war Sony Music mit dem Haupt­an­liegen geschei­tert, McFadden zur Abschal­tung des WLAN-Hotspots oder zur Beschrän­kung der Nutz­bar­keit zu verpflichten. McFadden wurde aber zur Zahlung einer Abmah­nung von 800 Euro verpflichtet. Die Begrün­dung: Der Fall sei vor dem 12. Oktober 2017 passiert, der Stichtag an dem das neue Tele­me­di­en­ge­setz in Kraft getreten ist.

Sony kämpft weiter

Mitt­ler­weile hat der US-Konzern Revi­sion einge­legt und versucht damit McFadden zu zwingen, sein WLAN abzu­schalten, eine Pass­wort­si­che­rung mit Iden­ti­täts­fest­stel­lung einzu­richten oder andere gleich wirk­same Maßnahmen zu ergreifen.

McFadden dazu: "Sony Music versucht nach wie vor, die Verschlüs­se­lung oder Abschal­tung eines absicht­lich offenen WLANs zu errei­chen und greift dabei auch das neue Tele­me­di­en­ge­setz an. Wir kämpfen weiter für freie Netze und einen unkom­pli­zierten Ausbau von Infra­struktur in Bürger­hand!"

Der Spit­zen­kan­didat der Pira­ten­partei zur Euro­pa­wahl Dr. Patrick Breyer erklärt: „Solange das veral­tete Urhe­ber­recht gilt, wird die Musik­in­dus­trie uns mit Massen­ab­mah­nungen, Ausspä­hung von Inter­net­nut­zern und stän­digen Forde­rungen nach einer Einschrän­kung des freien Inter­net­zu­gangs gängeln. Wir Piraten treten für einen Befrei­ungs­schlag durch Lega­li­sie­rung des privaten Kultur­gü­ter­tauschs ein. Im Gegenzug könnten die Urheber pauschal entschä­digt werden, beispiels­weise durch eine Abgabe von Inter­net­kon­zernen.“

