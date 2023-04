Breitband-Gerangel um den Glasfaser-Ausbau der Telekom

In Deutsch­land warten Millionen Haus­halte sehn­süchtig auf eine schnelle Glas­faser­ver­bin­dung. Dafür haben manche die Auswahl zwischen zwei (oder mehr) Glas­faser­lei­tungs­anbie­tern vor Ort. Die Wett­bewerber der Deut­schen Telekom werfen dabei dem Magenta-Konzern eine unfaire Ausbau­praxis vor.

Jahre­lang abge­schlagen

Beim Ausbau der Glas­faser­netze lag Deutsch­land im inter­natio­nalen Vergleich jahre­lang abge­schlagen auf den hinteren Plätzen. Nach einer Statistik der OECD vom vergan­genen Sommer sind in Südkorea und Japan, aber auch in Spanien mehr als 80 Prozent der Haus­halte an Glas­faser­lei­tungen ange­schlossen, durch die Daten richtig schnell und mit verläss­licher Band­breite rund um die Uhr fließen. Deutsch­land landete im Ranking der Indus­trie­länder-Orga­nisa­tion mit 8,1 Prozent Anschluss­quote nur auf dem dritt­letzten Platz.

Deutsch­land in Bewe­gung

Doch seit gut einem Jahr ist auch hier­zulande Bewe­gung beim Glas­faser-Ausbau zu beob­achten. So treibt die Telekom, die jahre­lang vor allem auf die Opti­mie­rung von vorhan­denen Kupfer­lei­tungen gesetzt hatte, den Ausbau ihres Fest­netz-Ange­bots mit Glas­faser-Leitungen stark voran. Allein dieses Jahr werde eine Zahl von drei Millionen anschluss­fähigen Haus­halten ange­peilt, sagte Konzern­chef Tim Höttges im Februar. Beim rasanten Ausbau steht aber immer wieder der Vorwurf im Raum, die Telekom plane oder baue Leitungen, obwohl ihr der Zugang zu Leitungen der Konkur­renz zur Verfü­gung stünde.

Doppel­ver­sor­gung

Die Verbände BREKO, Buglas, VATM und VKU haben eine Landkarte erstellt, wo die Telekom nach ihrer Ansicht überbaut oder es plant.

Quelle: BREKO, BUGLAS, VATM, VKU So sind inzwi­schen etwa die Bewohner im bran­den­bur­gischen Glie­nicke gleich doppelt versorgt. Neben dem lokalen Anbieter DNS:NET hat auch die Telekom eigene Glas­faser­lei­tungen verlegen lassen. Was sich im nörd­lichen Berliner Speck­gürtel viel­leicht noch für alle Betei­ligten rechnet, könnte in anderen Regionen die Wirt­schaft­lich­keits­rech­nungen der Wett­bewerber der Deut­schen Telekom über den Haufen werfen.

Streit­fall Gablingen

Bundes­weit Schlag­zeilen machte die schwä­bische Gemeinde Gablingen. Dort hatte die Telekom ursprüng­lich geplant, erst im Jahr 2025 schnelle Glas­faser­lei­tungen zu verlegen. Doch nachdem der Wett­bewerber Deut­sche Glas­faser seine Kabel verlegt hatte, änderte die Telekom ihre Pläne und begann, eigene Glas­faser­kabel zu verbauen.

Die Konkur­renten der Telekom haben sich nun über ihre Bran­chen­ver­bände in einem Brand­brief an Digi­tal­minister Volker Wissing (FDP) gewandt und vor den Folgen eines unko­ordi­nierten Glas­faser­aus­baus in Deutsch­land gewarnt. In dem Schreiben werfen die Breit­band-Verbände Anga, Breko, Buglas und VATM sowie der Verband Kommu­naler Unter­nehmen (VKU) der Telekom vor, durch „stra­tegi­sche Manöver“ den Glas­faser­ausbau auszu­bremsen und damit die Breit­band-Ausbau­ziele der Bundes­regie­rung zu gefährden.

Der Vorwurf: Telekom verun­sichere Kunden

Wo die Telekom den Glasfaserausbau ankündigt, kommt die Konkurrenz ins Schwitzen und hat sich beim Minister beschwert.

Foto: Picture alliance/dpa Die Verbände monieren, die Telekom mache vorhan­denen Glas­faser­netzen von Wett­bewerbs­unter­nehmen mit eigenen Leitungen Konkur­renz oder verun­sichere mit vagen Ausbau­ankün­digungen Anwohner. Betroffen vom Vorgehen der Telekom seien auch Netze von Telekom-Konkur­renten, die seit geraumer Zeit in Planung seien. Mit dem Vorgehen zerstöre die Telekom Geschäfts­pläne der ausbau­enden Unter­nehmen und verei­tele deren Ausbau­akti­vitäten, heißt es in dem Brief. „Zurück bleiben Kommunen, die am Ende oft nur teil­weise von der Telekom ausge­baut werden, und Bürge­rinnen und Bürger ganz ohne Glas­faser­anschluss“. Dies betreffe nach dem derzei­tigen Stand der Unter­suchungen mehr als die Hälfte der Post­leit­zahlen-Regionen Deutsch­lands.

Telekom weist Vorwürfe zurück

Telekom-Manager Thilo Höllen, der für die Breit­band­koope­rationen des Konzerns zuständig ist, weist diese Vorwürfe stets zurück. Der so genannte Überbau mache nur einen Bruch­teil des Netz­aus­baus in Deutsch­land aus, schrieb Höllen in einem Gast­bei­trag des Bran­chen­dienstes Tages­spiegel Back­ground. Im Jahr 2022 habe der Überbau bei der Telekom bei unter einem Prozent gelegen. Mit dem Wett­bewerb beim Glas­faser­ausbau stelle man sicher, dass man in einigen Jahren nicht über - lokale - Mono­pole mit ihren Nach­teilen disku­tieren müsse: „Schlech­tere Qualität zu höheren Preisen“.

"Unfaires markt­beherr­schendes" Unter­nehmen?

Die Telekom-Wett­bewerber beklagen sich über ein unfaires Agieren eines markt­beherr­schenden Unter­neh­mens. Durch Ankün­digung oder den tatsäch­lichen punk­tuellen Ausbau nur in beson­ders lukra­tiven Gebieten würden Inves­titions- und Ausbau­pläne von Wett­bewer­bern für die Versor­gung ganzer Kommunen im Rahmen einer Misch­kal­kula­tion unren­tabel. Sie fordern die Bundes­regie­rung als Groß­aktio­närin der Deut­schen Telekom auf, ihren 30-prozen­tigen Anteil am ehema­ligen Staats­unter­nehmen in die Waag­schale zu werfen und das Telekom-Manage­ment zum Kurs­wechsel beim Glas­faser-Überbau zu bewegen.

In dem Brief an Wissing fordern die Verbände den Minister auf, das Problem gemeinsam mit der Tele­kom­muni­kations-Branche, der Bundes­netz­agentur und dem Kartellamt anzu­gehen.

Die Gele­gen­heit dazu wird sich bald ergeben: Das Digi­tal­minis­terium hat nach Angaben eines Spre­chers das Bera­tungs­unter­nehmen WIK-Consult aus Bad Honnef beauf­tragt, den umstrit­tenen Doppel­ausbau unter die Lupe zu nehmen. Dabei sollen konkrete Überbau-Beispiele unter­sucht und einge­ordnet werden. Die Ergeb­nisse würden voraus­sicht­lich Mitte Mai mit dem Minis­terium und den Betei­ligten, darunter Vertre­tern der Branche, der Bundes­netz­agentur sowie der öffent­lichen Hand, bei einem gemein­samen Termin präsen­tiert und disku­tiert.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Menschen möchten möglichst schnell flächen­deckende Glas­faser.

Die Politik möchte sich möglichst wenig einmi­schen und die Wirt­schaft "eigen­wirt­schaft­lich" ausbauen lassen.

Wenn es aber nicht rentabel ist, möchten die Firmen Zuschüsse haben und außerdem verlangen sie, dass alle Konkur­renten aus ihren Ausbau­gebieten fern­bleiben oder zu frei verhan­del­baren Preisen die fertige Infra­struktur (also beleuch­tete Glas­faser mit Bitstream) mieten.

Die Telekom hat wenig Lust, in jedem Ort mit unzäh­ligen Mini-Anbie­tern alles neu aufzu­drö­seln und frisch zu verhan­deln. Auch der Quali­täts­anspruch der Telekom bleibt bei manchen Anbieter leider auf der Strecke. Unzäh­lige Beschwerden in Nutzer­foren oder den Leser­brief­spalten der örtli­chen Tages­zei­tungen spre­chen eine deut­liche Sprache.

Eine bundes­weite Ausschrei­bung mit klaren Ausbau­zielen wollte die Politik nicht.

Ist doch klar: Wo die Telekom über den Ausbau nur einmal laut nach­denkt, bleiben die Kunden bei der Telekom, weil sie die schon kennen. Die private Konkur­renz kann dagegen nur eines tun: Vorbild­liche Qualität und guten Kunden­ser­vice bieten. Eins dürfte klar sein: Es werden noch weitere Mini-Anbieter vom Markt verschwinden oder sich mit größeren Unter­nehmen zusam­men­schließen müssen.

Die Inter­essen­ver­bände sollten sich schleu­nigst mit der Telekom und der Bundes­netz­agentur an einen Tisch setzen und verbind­liche Stan­dards in Sachen Technik, Service-Qualität oder Entstö­rung fest­legen. Vermut­lich wird dabei auch das Thema Preise eine Rolle spielen, auch wenn das dem Kartellamt "unheim­lich" sein dürfte. Notfalls müsste die Bundes­netz­agentur auch den Glas­faser­bereich regeln, insbe­son­dere, wenn in abseh­barer Zeit die ersten Kupfer­netze ausge­knipst werden.

