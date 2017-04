StreamOn & StartTV: Alles zu den neuen Telekom-Features

In der heutigen Podcast-Folge geht es um StreamOn und Entertain Start, die neuen Produkte der Telekom. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Wir sagen, was die neuen Telekom-Features bieten Daniel hat sich vergangene Woche in Bonn auf der Pressekonferenz der Telekom mit unserem Autor und Mobilfunk-Guru Henning Gajek getroffen. Unmittelbar nach der Bekanntgabe der neuen Features durch die Telekom haben die beiden den Podcast aufgezeichnet - die Hintergrundgeräusche bitten wir daher an dieser Stelle zu entschuldigen.

StreamOn wird von der Telekom auch als MagentaEINS 10.0 bezeichnet und bietet Kunden, die sowohl Festnetz als auch Mobilfunk der Bonner nutzen die Möglichkeit, ohne weitere Kosten unlimitiert Videos und Musik aus dem Internet zu streamen, sofern die entsprechenden Portale Partner der Telekom sind. Welche Angebote es hier gibt, haben wir hier zusammengefasst. An anderer Stelle berichten wir ausführlich über alles, was Sie zu StreamOn wissen müssen und darüber, wie Bestandskunden den Dienst buchen können. Doch es gibt auch zu beachten, dass StreamOn Kostenfallen bieten kann.

Henning und Daniel unterhalten sich außerdem kurz über das Entertain-Light-Angebot StartTV.

