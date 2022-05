Zattoo: Fernsehen via Internet

Seit 2006 kann über Zattoo Fern­sehen komplett über Internet gesehen werden. Das geht entweder per Webbrowser oder per App für Android, iOS und für zahl­reiche Smart-TV.

Zur Fußball-Welt­meis­terschaft 2006 ging es offi­ziell los. Zattoo nahm in der Schweiz seinen Betrieb auf, zunächst nur mit vier frei empfang­baren Senden. Nutzer konnten über eine proprie­täre Soft­ware über das Internet Fern­sehen schauen. Seit April 2009 geht das auch über den Web-Browser - dazu gleich mehr. Der Dienst ist auch in diversen anderen euro­päischen Ländern verfügbar - das Sender­angebot unter­scheidet sich dabei von Land zu Land. In Deutsch­land sind derzeit 127 Sender frei empfangbar.

Das grund­sätz­lich kosten­lose Angebot wird dabei über Werbung finan­ziert, die an verschie­denen Stellen plat­ziert ist, z. B. beim Start der Zattoo-App bzw. bevor man die Webseite nutzen kann. Das Unter­nehmen bietet verschie­dene kosten­pflich­tige Abo-Modelle, die neben einem werbe­freien gleich noch einen hoch­auflö­senden Genuss des Programms ermög­lichen. TV Streaming mit Zattoo

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Zattoo

Die Technik hinter Zattoo: Vom P2PTV zum Stream

Als Zattoo im Jahr 2006 star­tete, basierte es auf dem so genannten Peer-To-Peer-TV-Verfahren. Wie bei einem herkömm­lichen Peer-To-Peer-Netz­werk auch, wurden die empfan­genen Video-Streams gleich­zeitig an andere Nutzer verteilt. Aufgrund der lang­samen DSL-Upload-Geschwin­digkeiten entschloss sich das Unter­nehmen 2009, auf eine andere Technik umzu­stellen.

Die Inhalte können direkt per HTML5 im Browser ange­sehen werden. Für Android-Geräte, iPad und iPhone als auch Windows 10/11 stehen Appli­kationen im Apps­tore zum Down­load bereit.

Konflikte mit Sendern und Geotar­geting

Zattoo gerät dabei immer wieder mit den Sendern anein­ander. So wurden Anfang 2010 alle Sender der BBC, auf eigenen Wunsch, aus dem engli­schen Zattoo-Programm entfernt. Auch die Sender­listen der Schweiz und Deutsch­land unter­scheiden sich. So sind beispiels­weise die Programme der ProSiebenSat.1- und der RTL-Gruppe in der Schweiz frei empfangbar, nicht aber in Deutsch­land.

Um ermit­teln zu können, von wo aus der Nutzer auf den Dienst zugreift, wird anhand der IP-Adresse das Land bestimmt. Je nach Posi­tion werden dann die jewei­ligen, zur Verfü­gung stehenden Sender ange­zeigt.

Tarife und Kosten

Inter­essierten stehen drei verschie­dene Tarife zur Verfü­gung. Neben dem kosten­losen "Free"-Konto sind auch mehrere kosten­pflich­tige Alter­nativen buchbar: Die Premi­umva­riante schlägt mit 9,99 Euro monat­lich zu Buche, für den "Ulti­mate"-Account muss der Abon­nent 13,99 Euro monat­lich aufbringen. Alle drei Pakete sind jeder­zeit kündbar. Die folgende Tabelle zeigt eine Über­sicht über die Tarife und ihre Eigen­schaften.

Free Premium Ulti­mate Kosten - 9,99 13,99 SD-Sender 127 147 HD-Sender/Full-HD - 126/- 89/37 Werbe­freies Umschalten nein ja Paral­lele Streams 1 2 4 Aufnahmen - 100 Neustart und Live-Pause nein ja Streamen in der EU nein ja Stand: Mai 2022, Preise in Euro.

Zusatz­pakete

Zusätz­lich zu den drei oben­stehenden Paketen besteht für Kunden die Möglich­keit, aus einer Viel­zahl von Zusatz­paketen zu wählen. Die Zusatz­pakete und deren wich­tigste Merk­male finden Sie nach­stehend.