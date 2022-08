waipu.tv: Fernsehen über das Internet

Im September 2016 ging der Strea­ming-Dienst waipu.tv an den Start. Seitdem können Nutzer in Deutsch­land über eine Regis­trie­rung oder weiter­führende Abon­nements mehr als 180 Fern­sehsender live verfolgen. Außer­halb Deutsch­lands ist der Dienst nicht buchbar. Für deut­sche Nutzer der kosten­pflich­tigen Vari­anten ist es jedoch möglich, bei Reisen oder Auslands­aufent­halten in der EU waipu.tv weiter zu nutzen. Das grund­sätz­lich kosten­lose Angebot wird dabei über Werbung finan­ziert, die an verschie­denen Stellen plat­ziert ist, z. B. beim Start der waipu.tv-App bzw. bevor man die Webseite nutzen kann. Das Unter­nehmen bietet verschie­dene kosten­pflich­tige Abo-Modelle, die neben einem werbe­freien gleich noch einen hoch­auflö­senden Genuss des Programms und eine größere Sender­auswahl ermög­lichen.

Kompa­tible Geräte

waipu.tv ist auf allen gängigen Geräten und Platt­formen verfügbar. Dazu gehören iOS- und Android-Smart­phones und -Tablets, Amazon Fire TV, Webplayer (Firefox, Chrome und Co.), Apple TV und Android-TV. Bis auf den Webplayer ist es dazu nötig, sich die waipu.tv-App auf das betref­fende Endgerät herun­terzu­laden. Im Browser kann der Dienst auch ohne zusätz­lichen Down­load verwendet werden. waipu.tv - Fernseh-Streaming für zu Hause und unterwegs

Tarife und Kosten

Inter­essierten stehen mehrere verschie­dene Tarife und diverse Zusatz­optionen zur Verfü­gung. Neben dem kosten­losen "Free"-Konto sind auch kosten­pflich­tige Alter­nativen buchbar: Die Comfort-Vari­ante schlägt mit 5,99 Euro monat­lich zu Buche, für den "Perfect Plus"-Account muss der Abon­nent 12,99 Euro monat­lich aufbringen. Einen Schritt weiter können Kunden mit einem Perfect Plus Netflix Tarif gehen. Diese Optionen enthalten zusätz­lich zu waipu.tv Perfect Plus noch unter­schied­liche Netflix-Abon­nements und kosten zwischen 19,49 Euro und 29,49 Euro. Die kosten­pflich­tigen Pakete sind monat­lich kündbar. In der folgenden Tabelle zeigen wir Ihnen eine Über­sicht über die Tarife und ihre Eigen­schaften.

Zwar bieten die unter­schied­lichen Abo-Formen eine unter­schied­liche Sender­auswahl, jedoch sind bereits in der Free-Vari­ante die bekann­testen Free-TV-Sender enthalten. Hier sind sowohl die ProSiebenSat1 Media SE als auch die RTL-Gruppe vertreten. Letz­teres stellt durchaus eine Beson­derheit dar, weil RTL norma­lerweise darauf bedacht ist, ledig­lich seinen haus­eigenen Strea­ming­dienst RTL+ zu bewerben und Dritte nicht mit den Rechten zu versorgen. Eine Über­sicht der verfüg­baren Sender finden sie auf der Website von waipu.tv.

Merkmal FREE COMFORT PERFECT PLUS PERFECT PLUS (Netflix) 1) Basis Stan­dard Premium Kosten pro Monat - 5,99 12,99 19,49 24,49 29,49 Sender 70 131 189 Davon HD-Sender 0 0 167 Pay-TV-Option nein zubuchbar enthalten enthalten Netflix Abo enthalten nein Basis Stan­dard Premium Werbung Bei Start & Umschalten nein Paral­lele Streams 2 2 4 4 + 1 2) 4 + 2 2) 4 + 3 2) Aufnahmen - 50 Stunden 100 Stunden Neustart nein nein ja ja Pause nein ja ja ja Unter­wegs- und Reise-Nutzung nein zubuchbar zubuchbar zubuchbar Stand: Juni 2022, Preise in Euro. 1) Diese Option unter­scheidet sich vom Perfect Plus Paket inhalt­lich ausschließ­lich durch ein inklu­sives Netflix-Abo.

2) Je nach Netflix-Abo können zusätz­lich zu den maximal vier zeit­glei­chen waipu.tv-Streams noch ein (mit Netflix-Basis-Abo), zwei (mit Netflix-Stan­dard-Abo) oder vier (mit Netflix-Premium-Abo) Gerät(e) Zugang zum Netflix-Account erhalten.

In einem sepa­raten Ratgeber verglei­chen wir die Funk­tionen von waipu.tv mit denen der Konkur­renz: Zattoo, waipu.tv, TV.de, Amazon, Joyn - Live-TV-Dienste im Vergleich.

