Sky und WOW: Das sind die neuen Serien und Filme im Juli

WOW (ehemals Sky Ticket) ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige Strea­ming-Inhalte online zu schauen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem WOW Serien-Paket (ehemals Enter­tain­ment) auf Sie. In dem Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Warner TV und Universal TV. Mit dem "Filme & Serien"-Paket steht Ihnen zusätz­lich eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch WOW-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im Juli.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de

Diese Serien sind neu bei Sky und WOW

Seri­enfans mit einem Serien-Paket des Pay-TV-Senders können sich auch im Juli wieder auf Nach­schub freuen. Die neue Thriller-Serie "Then You Run" zeigt das Leben von vier Teen­agern, die sich gemeinsam nach Rotterdam auf eine gefähr­liche Reise begeben. Tara (Leah McNamara) ist eine der Teen­ager, sie ist aufgrund des Todes ihres Vaters mit in krimi­nelle Machen­schaften verwi­ckelt. Sie und ihre Freun­dinnen flüchten durch ganz Europa und müssen sich beson­ders vor Taras Onkel Reagan fürchten, der das Heroin der Mädchen mehr als alles andere haben will.

Ein weiteres Serien-High­light im Juli stellt der Start der ersten Staffel der Drama-Serie "The Idol" dar. Die Serie handelt von einer jungen Pop-Sängerin (Lily-Rose Depp), die eine schwie­rige Bezie­hung zu einem Nacht­klub­besitzer (Abel "The Weeknd" Tesfaye) pflegt. Die junge Sängerin hat es nicht leicht und muss sich nach den ersten Erfolgen erneut vor der ganzen Welt profi­lieren. Aber wem kann sie vertrauen auf dem Weg zur Spitze? Freuen Sie sich auf diese span­nende und tolle Serie, die Ihnen ab dem 17.07. zur Verfü­gung steht.

Zusätz­lich erwarten Sie unter anderem die Sitcom-Reihe "Die Conners", "The Rookie: Feds" (1. Staffel) und "Last King of the Cross" (1. Staffel) sowie die Doku von "Zoo und so: Tierisch Wild!"

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky und WOW

Juli 2023 Datum Serie Staffel Genre 02.07. Intel­ligence: A Special Agent Special 3 Komödie 04.07. Last King of the Cross 1 Drama 05.07. The Rookie 5 Drama 05.07. The Rookie: Feds 1 Dramedy 05.07. Hitlers Putsch 1923: Tage, die die Welt verän­derten 1 Doku 07.07. Then You Run 1 Thriller 08.07. Some­body Some­where 2 Dramedy 11.07. Die Conners 3-4 Sitcom 12.07. Zoo und so: Tierisch Wild! 6 Doku 13.07. Phil Spector: Musik­genie und Mörder 1 Doku 17.07. The Idol 1 Drama 19.07. Ghosts 2 Sitcom 21.07. Alexia Putellas: Ikone des Fußballs 1 Doku 25.07. Barry 4 Komödie 27.07. Die Ermor­dung der Essex Boys 1 Doku 28.07. Dublin Narcos 1 Doku Stand: Juni 2023 Juni 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.06. Fred West in Glasgow: Die Anfänge eines Seri­enmör­ders 1 Doku 02.06. The Rookie 4 Action 05.06. The Idol 1 Drama 05.06. Home Econo­mics 3 Sitcom 08.06. Paris Police 1905 2 Drama 09.06. Queer Planet 1 Doku 09.06. Branson 1 Doku 11.06. Fantasy Island 2 Thriller 13.06. Welcome to Flatch 2 Sitcom 16.06. Schim­pansen im Kongo mit Jane Goodall 1 Doku 21.06. Chris­tian 2 Drama 22.06. And Just Like That 2 Komödie Stand: Mai 2023 Mai 2023 Datum Serie Staffel Genre 02.05. White House Plum­bers 1 Drama 04.05. Der Pass 3 Mystery 05.05. Sergio Leone: The Italian Who Invented America 1 Doku 08.05. Perry Mason 2 Krimi 09.05. The Good Doctor 6 Drama 10.05. Young Rock 3 Komödie 14.05. La Brea 2 Mystery 14.05. Tieri­sche Mamas 1 Doku 15.05. The Equa­lizer 3 Drama 17.05. S.W.A.T 6 Action 20.05. Jagd nach dem Regen 1 Doku 21.05. Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat 1 Doku 22.05. Never Seen Again 1 Doku 23.05. Rain Dogs 1 Drama 24.05. O. J. Simpson: Lügen, Mord & Mani­pula­tion 1 Doku 30.05. Professor T 2 Drama Stand: Mai 2023 April 2023 Datum Serie Staffel Genre 06.04. Tender Hearts 1 Komödie 06.04. Der Mord an Meredith Kercher 1 Doku 07.04. Elon Musk: Genie und Wahn­sinn 1 Doku 10.04. Der Anschlag: Angriff auf den BVB 1 Doku 10.04. Air Warriors 9-10 Doku 11.04. Succes­sion 4 Dramedy 12.04. A Town Called Malice 1 Drama 13.04. Die Conners 1 Sitcom 11.04. Tieri­scher Alltag 1 Doku 15.04. Tracy Morgan: Black and Blue 1 Komödie 17.04. Die Gold­bergs 10 Sitcom 17.04. Barry 4 Komödie 20.04. Forensik: Dem Mörder auf der Spur 2 Doku 22.04. Marc Maron. From Bleak to Dark 1 Komödie 24.04. Poker Face 1 Dramedy 24.04. Ningaloo: Austra­liens Ozean­wunder 1 Doku 25.04. C.B. Strike: Trou­bled Blood 3 Krimi 29.04. Pete Holmes: Faces and Sounds 1 Komödie Stand: April 2023 März 2023 Datum Serie Staffel Genre 03.03. Die Anar­chisten 1 Doku 03.03. His Dark Mate­rials 3 Mystery 05.03. Ville­neuve & Pironi 1 Doku 06.03. The Last of Us 1 Action 08.03. Mit vollem Einsatz - Die Tier­ärzte in den High­lands 1 Doku 08.03. Her Story - Doku 09.03. Chris­tian 1 Mystery 10.03. In Search of Tomorrow - Die Geschichte des SciFi-Kinos 1 Doku 11.03. Chris Rock: Kill the Messenger (OmU) - Comedy 18.03. Women Who Rock - Doku 20.03. Der Killer in meinem Dorf - Doku 24.03. Erfun­dene Wahr­heit - Die Relo­tius Affäre - Doku 25.03. Chris Gethard: Career Suicide - Comedy 26.03. Kung Fu 2 Drama 28.03. Die Arktis von oben 2 Doku 29.03. American Auto 1 Comedy 31.03. Mayfair Witches 1 Horror Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.02. Animal Ambu­lance – Haus­tiere in Not 1 Doku 04.02. Snake Man – Der Schlan­gen­fänger 1 Doku 06.02. Taronga Zoo Hautnah 1-3 Doku 06.02. Was nach dem Mord geschah 1 Doku 09.02. Funny Woman 1 Komödie 11.02. Die Dynastie der Löwen – Aufstieg und Fall des Marsh-Rudel 1 Doku 12.02. Star­girl 3 Action 13.02. Diese Ochsen­knechts 2 Reality 14.02. London Kills 1-2 Krimi 14.02. Sort Of 2 Drama 16.02. Die Könige des Kokains 1 Doku 17.02. SHAQ 1 Doku 17.02. Django 1 Western 18.02. Yvonne Orji: A Whole Me 1 Komödie 23.02. Libby, wo bist du? 1 Doku 24.02. Drift - Part­ners in Crime 1 Thriller 25.02. Atsuko Okatsuka: The Intruder 1 Komödie 28.02. Dr. Keri: Die Prärie-Tier­ärztin 1-2 Doku Stand: Februar 2023

Neue Filme auf Sky und WOW

Nicht nur Seri­enjun­kies, auch Film­lieb­haber können sich im Juli mit WOW "Filme & Serien" auf einige High­lights freuen. Am 7. Juli startet mit "On the Line" ein sehens­werter Thriller-Film mit Mel Gibson als Radio­mode­rator Elvis Cooney. Dieser hört sich die Probleme der Zuhörer an und redet mit ihnen darüber. Elvis ist beliebt und für seine guten Tipps bekannt. Doch eines Abends ruft ihn jemand an, der Elvis alles andere als gut findet. Er bedroht ihn und seine Familie und will ihn wegen einer früheren Geschichte leiden lassen und Schmerzen zufügen.

Ein weiteres High­light im Juli ist sicher­lich der Thriller "Infi­nite Storm". In diesem Film begibt sich Pam (Naomi Watts) auf eine einsame Wande­rung. Während sich ein gewal­tiger Sturm aufbaut, gibt Pam nicht auf und findet auf dem Berg einen orien­tie­rungs­losen Mann, welchen sie beschließt zu retten.

Des Weiteren können sich Film­fans im Juli auf "Shat­tered: Gefähr­liche Affäre", "Die Zeit­springer" sowie "House Party: Fake It Till You Make It" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky und WOW

Juli 2023 Datum Film Genre 01.07. Assassin Club Action 03.07. Wein­probe für Anfänger Liebe 07.07. On the Line Thriller 08.07. Shat­tered: Gefähr­liche Affäre Thriller 09.07. Rock Dog 3 Anima­tion 10.07. Infi­nite Storm Drama 14.07. Der gestie­felte Kater: Der letzte Wunsch Komödie 15.07. Acci­dent Man: Hitman's Holiday Komödie 17.07. Zeiten des Umbruchs Drama 21.07. Liebes­dings Komödie 22.07. Die Zeit­springer Fantasy 24.07. November Drama 28.07. Die Schule der magi­schen Tiere 2 Aben­teuer 29.07. Detec­tive Knight: Redemp­tion Action 31.07. House Party: Fake It Till You Make It Komödie Stand: Juni 2023 Juni 2023 Datum Film Genre 02.06. Plane Action 03.06. Agent Game Action 05.06. Das Leben ein Tanz Komödie 09.06. Stasi­komödie Komödie 10.06. Orphan: First Kill Horror 12.06. Escape the Field Thriller 16.06. Bodies Bodies Bodies Horror 17.06. Section 8 Action 19.06. Mrs. Harris und ein Kleid von Dior Komödie 23.06. Violent Night Action 24.06. Dead Shot thriller 26.06. Mittags­stunde Komödie 30.06. Tausende Zeilen Drama Stand: Mai 2023 Mai 2023 Datum Film Genre 01.05. Detec­tive Knight: Rogue Action 05.05. Opera­tion Fortune Action 06.05. Super­cool Action 08.05. Warten auf Bojangles Drama 12.05. Hallo­ween Ends Horror 13.05. Lyle – Mein Freund das Krokodil Aben­teuer 15.05. Der beste Film aller Zeiten Drama 20.05. Bros Komödie 22.05. Goliath: Im Netz der Lügen Thriller 26.05. Die Känguru-Verschwö­rung Komödie 27.05. Gaso­line Alley Action 28.05. Mia and me – Das Geheimnis von Centopia Aben­teuer 29.05. Der junge Häupt­ling Winnetou Aben­teuer Stand: Mai 2023 April 2023 Datum Film Genre 01.04. Three Thousand Years of Longing Fantasy 03.04. Control Thriller 07.04. The Portable Door Fantasy 08.04. Alfons Zitter­backe: Endlich Klas­sen­fahrt Komödie 09.04. Black Adam Action 10.04. Ticket ins Para­dies Komödie 14.04. Die Geschichte der Mensch­heit - leicht gekürzt Komödie 15.04. Notre Dame in Flammen Drama 17.04. 1UP Sport­film 21.04. Nope Horror 22.04. The Invi­tation: Bis dass der Tod uns scheidet Horror 24.04. Schmet­ter­linge im Ohr Komödie 28.04. The Woman King Action 29.04. A Good Person Drama Stand: April 2023 März 2023 Datum Film Genre 03.03. Bullet Train Action 04.03. Sniper: Rogue Mission Action 06.03. The Twin Thriller 10.03. Don't Worry Darling Thriller 11.03. Tad Stones und die Suche nach der Smaragd­tafel Komödie 13.03. Fort­ress - Sniper's Eye Action 17.03. Chase - Nichts hält ihn auf Action 18.03. The Estate Komödie 20.03. Last Looks Mystery 22.03. Teuf­lische Gesell­schaft Drama 24.03. Memory - Sein letzter Auftrag Action 25.03. Immenhof - Das große Verspre­chen Drama 27.03. The Yacht Action 29.03. The Survivor Drama 31.03. Beast - Jäger ohne Gnade Thriller Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Film Genre 01.02. Delia’s Gone Drama 04.02. Dog – Das Glück hat vier Pfoten Drama 06.02. Unhuman – Wem kannst du trauen? Horror 10.02. Einge­schlos­sene Gesell­schaft Komödie 11.02. A Day to Die Action 13.02. Die wunder­same Welt des Louis Wain Biografie 15.02. All deine Lügen Thriller 17.02. The Black Phone – Sprich nie mit Fremden Horror 18.02. Meine schreck­lich verwöhnte Familie Komödie 20.02. Ever­ything Ever­ywhere All At Once Komödie 24.02. Der Gesang der Fluss­krebse Drama 25.02. Massive Talent Action 25.02. Willi und die Wunder­kröte Aben­teuer 27.02. Vesper Chro­nicles Aben­teuer Stand: Februar 2023

