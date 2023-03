Sky und WOW: Das sind die neuen Serien und Filme im März

Sky- und WOW-Neuheiten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de WOW (ehemals Sky Ticket) ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige Strea­ming-Inhalte online zu schauen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem WOW Serien-Paket (ehemals Enter­tain­ment) auf Sie. In dem Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Warner TV und Universal TV. Mit dem "Filme & Serien"-Paket steht Ihnen zusätz­lich eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch WOW-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im März. Sky- und WOW-Neuheiten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de

Diese Serien sind neu bei Sky und WOW

Seri­enfans mit einem Serien-Paket des Pay-TV-Senders können sich auch im März wieder auf Nach­schub freuen. Die neue Drama-Serie "Mayfair Witches" basiert auf der gleich­namigen Roman-Trilogie von Anne Rice. Die Neuro­chir­urgin Rowan Mayfair findet heraus, dass sie die Nach­fahrin einer Hexen­familie ist. Durch die Fest­stel­lung, dass sie selbst eine Hexe ist, kämpft sie mit ihren neuen Kräften und wird mit einer dunklen Macht konfron­tiert, die seit Gene­rationen ihre Familie beein­flusst.

Ein weiteres Serien-High­light im März stellt der Start der Zombie-Serie "The Last of Us" dar. Die Serie basiert auf dem gleich­namigen Video­spiel und greift die Hand­lung auf. In einer post­apo­kalyp­tischen Welt bekommt der abge­här­tete Joel Medro den Auftrag, die 14-jährige Ellie aus der Quaran­täne-Zone zu schmug­geln. Dies stellt sich als gefähr­liche Reise heraus.

Zusätz­lich erwarten Sie unter anderem die Doku-Reihe "Her Story", "His Dark Mate­rials" (3. Staffel) und "American Auto" (1. Staffel) sowie die fünf­tei­lige Doku von "In Search of Tomorrow - Die Geschichte des SciFi-Kinos".

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky und WOW

März 2023 Datum Serie Staffel Genre 03.03. Die Anar­chisten 1 Doku 03.03. His Dark Mate­rials 3 Mystery 05.03. Ville­neuve & Pironi 1 Doku 06.03. The Last of Us 1 Action 08.03. Mit vollem Einsatz - Die Tier­ärzte in den High­lands 1 Doku 08.03. Her Story - Doku 09.03. Chris­tian 1 Mystery 10.03. In Search of Tomorrow - Die Geschichte des SciFi-Kinos 1 Doku 11.03. Chris Rock: Kill the Messenger (OmU) - Comedy 18.03. Women Who Rock - Doku 20.03. Der Killer in meinem Dorf - Doku 24.03. Erfun­dene Wahr­heit - Die Relo­tius Affäre - Doku 25.03. Chris Gethard: Career Suicide - Comedy 26.03. Kung Fu 2 Drama 28.03. Die Arktis von oben 2 Doku 29.03. American Auto 1 Comedy 31.03. Mayfair Witches 1 Horror Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.02. Animal Ambu­lance – Haus­tiere in Not 1 Doku 04.02. Snake Man – Der Schlan­gen­fänger 1 Doku 06.02. Taronga Zoo Hautnah 1-3 Doku 06.02. Was nach dem Mord geschah 1 Doku 09.02. Funny Woman 1 Komödie 11.02. Die Dynastie der Löwen – Aufstieg und Fall des Marsh-Rudel 1 Doku 12.02. Star­girl 3 Action 13.02. Diese Ochsen­knechts 2 Reality 14.02. London Kills 1-2 Krimi 14.02. Sort Of 2 Drama 16.02. Die Könige des Kokains 1 Doku 17.02. SHAQ 1 Doku 17.02. Django 1 Western 18.02. Yvonne Orji: A Whole Me 1 Komödie 23.02. Libby, wo bist du? 1 Doku 24.02. Drift - Part­ners in Crime 1 Thriller 25.02. Atsuko Okatsuka: The Intruder 1 Komödie 28.02. Dr. Keri: Die Prärie-Tier­ärztin 1-2 Doku Stand: Februar 2023 Januar 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.01. Unsere Erde im Wandel 1 Doku 06.01. Preda­tors – Jäger in Gefahr 1 Doku 06.01. Inter­view with the Vampire 1 Drama 07.01. 10 Fehler – Kata­stro­phen, die Geschichte schrieben 1 Doku 10.01. Cold Case Killers 1 Doku 15.01. La Brea 2 Fantasy 16.01. The Last of Us 1 Drama 20.01. Die Traum­hoch­zeit – Kate und William 1 Doku 23.01. Dr. Death: The Undoc­tored Story 1 Doku 23.01. Exhumed 2 Doku 27.01. Der Hill­side Strangler: Seri­enmörder in Holly­wood 1 Doku 31.01. Animal Ambu­lance – Haus­tiere in Not 1 Doku Stand: Januar 2023 Dezember 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.12. Die größten Filme­macher aller Zeiten 1-6 Doku 01.12. Posi­tive – 40 Jahre Kampf gegen HIV 1 Doku 02.12. The Rehe­arsal 1 Komödie 06.12. His Dark Mate­rials 3 Fantasy 14.12. S.W.A.T. 6a Action 15.12. Die Wespe 2 Komödie 19.12. Louis Theroux: Amerika am Abgrund 1 Doku 19.12. The Real Murders of Atlanta 1 Doku 19.12. Zoo und so - Tierisch wild: Best of 1 Doku 20.12. WWII: Zeugen des Kriege 1 Doku 20.12. Avenue 5 2 Komödie 23.12. The Vow 2 Doku 24.12. Der Doktor und das liebe Vieh 3 Drama 24.12. Doc Martin 10 Drama 28.12. Arctic Vets 1-2 Doku 29.12. Der tragi­sche Tod von Rob Knox 1 Doku 29.12. Die Maxwells: Chronik einer Skandal-Familie 1 Doku 31.12. Michelle Wolf: Nice Lady 1 Komödie Stand: Dezember 2022 November 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.11. Monkey Life 14 Doku 01.11. York­shire: Ein Jahr in der Wildnis 1 Doku 03.11. Das Mädchen in der Kiste – Wer tötete Ursula Herr­mann 1 Doku 04.11. Industry 2 Drama 05.11. My Dad Wrote a Porno 1 Komödie 08.11. Souls 1 Drama 10.11. Killing Mum & Dad 1 Doku 10.11. Tore, Tränen, Tiki-Taka 1 Doku 10.11. Tschugger 2 Komödie 11.11. Glamour & Drama – Hinter den Kulissen der Haute Couture 1 Doku 12.11. Billy Crystal 700 Sundays 1 Komödie 18.11. Brasi­lien 2002 - Die wahre Geschichte 1 Doku 18.11. Es war einmal in London­grad 1 Doku 19.11. Moment of Truth 1 Doku 20.11. Disco Paraiso - Das Geheimnis von Alman­zora 2 Aben­teuer 22.11. The Good Doctor 6a Drama 23.11. The Great Game 1 Drama 25.11. WM 2006 - Italiens großes Come­back 1 Doku 25.11. A Friend of the Family 1 Drama 27.11. Italia 90 1 Doku Stand: November 2022 Oktober 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.10. Petra Kelly - Der rätsel­hafte Tod einer Frie­den­sikone 1 Doku 02.10. Arctic Drift - Ein Jahr in die Wildnis 1 Doku 04.10. Kanada: Ein Jahr in die Wildnis 1 Doku 06.10. This England 1 Thriller 07.10. The Resort 1 Krimi 08.10. Babylon Berlin 4 Drama 09.10. Kung Fu 1 Action 10.10. The Real Murders of Orange County 2 Doku 15.10. Ana Tramel - Allein gegen das Syndikat 1 Krimi 15.10. Nur eine Chance: Der Traum vom Profi­fuß­ball 1 Doku 20.10. Gans of London 2 Krimi 22.10. Sarah Silverman: We Are Mira­cles 1 Komödie 23.10. Tig Notaro: Boyish Girl Inter­rupted 1 Komödie 25.10. Code 404 3 Komödie 27.10. Die größten Flüsse der Erde 2 Doku 28.10. So wird man Orang-Utan 1 Doku 29.10. Yvonne Orji: Momma I Made It! 1 Komödie 31.10. Pooch Perfect USA 1 Reality 31.10. Spreads­heet 1 Komödie 31.10. The White Lotus 2 Komödie Stand: Oktober 2022

Neue Filme auf Sky und WOW

Nicht nur Seri­enjun­kies, auch Film­lieb­haber können sich im März mit WOW "Filme & Serien" auf einige High­lights freuen. Am 13. März startet mit "Fort­ress: Sniper’s Eye" ein sehens­werter Action-Film mit Bruce Willis. Der ehema­lige Geheim­agent Robert Michaels befreit in diesem Film mit Hilfe seines ihm entfrem­deten Sohns Paul die verschleppte Ehefrau von Frede­rick Balzary. Eigent­lich wollte Robert seinen Ruhe­stand in dem High­tech-Komman­dobunker für pensio­nierte Geheim­agenten genießen, doch schon bald startet ein brutaler Über­raschungs­angriff auf die Festung, und die Begeg­nung mit einem alten Wider­sacher ändert die Pläne kolossal.

Ein weiteres High­light im März ist sicher­lich der Film "The Yacht". In diesem Film erbt eine junge Frau nach dem Tod ihres Vaters eine Yacht. Nach einer leiden­schaft­lichen Nacht mit dem in einer Bar kennen­gelernten Michael wacht sie am nächsten Morgen auf. Sie muss fest­stellen, dass die Yacht den Hafen verlassen hat und sich während ihres Schlafes drei Männer an Bord geschli­chen haben. Darunter zwei Söldner, die den Tresor des Schiffes knacken wollen und ein Kapitän des Schiffes, der ange­heuert wurde, um das Schiff ins Meer zu steuern.

Des Weiteren können sich Film­fans im März auf "Chase - Nichts hält ihn auf", "Memory - Sein letzter Auftrag" sowie "The Survivor" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky und WOW

März 2023 Datum Film Genre 03.03. Bullet Train Action 04.03. Sniper: Rogue Mission Action 06.03. The Twin Thriller 10.03. Don't Worry Darling Thriller 11.03. Tad Stones und die Suche nach der Smaragd­tafel Komödie 13.03. Fort­ress - Sniper's Eye Action 17.03. Chase - Nichts hält ihn auf Action 18.03. The Estate Komödie 20.03. Last Looks Mystery 22.03. Teuf­lische Gesell­schaft Drama 24.03. Memory - Sein letzter Auftrag Action 25.03. Immenhof - Das große Verspre­chen Drama 27.03. The Yacht Action 29.03. The Survivor Drama 31.03. Beast - Jäger ohne Gnade Thriller Stand: März 2023 Februar 2023 Datum Film Genre 01.02. Delia’s Gone Drama 04.02. Dog – Das Glück hat vier Pfoten Drama 06.02. Unhuman – Wem kannst du trauen? Horror 10.02. Einge­schlos­sene Gesell­schaft Komödie 11.02. A Day to Die Action 13.02. Die wunder­same Welt des Louis Wain Biografie 15.02. All deine Lügen Thriller 17.02. The Black Phone – Sprich nie mit Fremden Horror 18.02. Meine schreck­lich verwöhnte Familie Komödie 20.02. Ever­ything Ever­ywhere All At Once Komödie 24.02. Der Gesang der Fluss­krebse Drama 25.02. Massive Talent Action 25.02. Willi und die Wunder­kröte Aben­teuer 27.02. Vesper Chro­nicles Aben­teuer Stand: Februar 2023 Januar 2023 Datum Film Genre 01.01. Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss Komödie 02.01. The Last Son Western 04.01. Umma Horror 06.01. DC League of Super-Pets Aben­teuer 07.01. Jeepers Cree­pers: Reborn Horror 09.01. X (2022) Horror 11.01. Mina­mata Drama 13.01. The Northman Aben­teuer 14.01. JGA: Jasmin. Gina. Anna. Komödie 16.01. The Outfit – Verbre­chen nach Maß Thriller 20.01. Elvis Musik 21.01. Tides Science-Fiction 23.01. Craw­lspace Thriller 25.01. Und morgen seid ihr tot Drama 27.01. The Contractor Action 28.01. Fire­starter Horror 30.01. The Hanging Sun Drama Stand: Januar 2023 Dezember 2022 Datum Film Genre 02.12. Wunder­schön Drama 03.12. Liftoff: Mit dir zum Mars Komödie 05.12. Christmas with the Darlings Romantik 07.12. Der Pfad Familie 08.12. Resi­dent Evil: Welcome to Raccoon City Action 11.12. Die Rettung der uns bekannten Welt Komödie 12.12. Eiffel in Love Drama 14.12. Paral­lele Mütter Drama 16.12. Der Kaiser Doku 17.12. Der Wolf und der Löwe Familie 19.12. Die Täuschung Drama 21.12. Cyrano Drama 23.12. Die Gangster Gang Anima­tion 24.12. Laura Stern Familie 25.12. Jurassic World: Ein neues Zeit­alter Aben­teuer 26.12. Ambu­lance Action 28.12. Ostwind - Der große Orkan Familie 30.12. Down­town Abbey II: Eine neue Ära Drama Stand: Dezember 2022 November 2022 Datum Film Genre 02.11. Missing and Alone – Wo ist meine Tochter? Thriller 04.11. Phan­tas­tische Tier­wesen: Dumble­dores Geheim­nisse Fantasy 05.11. Happy Family 2 Anima­tion 07.11. Résistance – Wider­stand Historie 09.11. In Liebe lassen Drama 11.11. The Lost City – Das Geheimnis der verlo­renen Stadt Komödie 12.11. Mord in Saint-Tropez Komödie 14.11. Lico­rice Pizza Drama 16.11. Weih­nachts­jagd: Das Fest der Spiele Komödie 18.11. Uncharted Aben­teuer 19.11. Poker Face Thriller 21.11. Blue Bayou Drama 25.11. Contra Komödie 26.11. Fort­ress – Stunde der Abrech­nung Action 28.11. Red Rocket Drama 30.11. Ein Festtag Drama Stand: November 2022 Oktober 2022 Datum Film Genre 01.10. Bekennt­nisse des Hoch­stap­lers Felix Krull Drama 03.10. Hinter­land Krimi 05.10. A House on the Bayou Horror 07.10. Morbius Action 08.10. 100% Wolf Anima­tion 10.10. Studio 666 Anima­tion 12.10. Schwes­tern - Eine Fami­lien­geschichte Drama 14.10. Sonic the Hedgehog 2 Action 15.10. Till Death - Bis dass der Tod uns scheidet Action 17.10. Dream­land Drama 21.10. Matrix Resur­rec­tions Action 22.10. Kimi Thriller 24.10. Belfast Drama 28.10. Eraser: Reborn Action 29.10. The Requin - Der Hai Horror 31.10. After Yang Drama Stand: Oktober 2022

Anzeige:

Mehr zum Thema Sky

Welche Abomo­delle es gibt, zeigen wir auf unserer Über­sicht zu WOW . Wich­tige Infos zum Pay-TV-Sender lesen Sie auf unserer Sky-Über­sicht