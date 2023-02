Sky- und WOW-Neuheiten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de WOW (ehemals Sky Ticket) ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige Strea­ming-Inhalte online zu schauen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem WOW Serien-Paket (ehemals Enter­tain­ment) auf Sie. In dem Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Warner TV und Universal TV. Mit dem "Filme & Serien"-Paket steht Ihnen zusätz­lich eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch WOW-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im Februar. Sky- und WOW-Neuheiten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de

Diese Serien sind neu bei Sky und WOW

Seri­enfans mit einem Serien-Paket des Pay-TV-Senders können sich auch im Februar wieder auf Nach­schub freuen. Die neue Komödie "Funny Woman" basiert auf den gleich­namigen Roman von Nick Hornsbys. Die junge Barbara Parker (Gemma Arterton) gewann vor kurzem den Preis als Schön­heits­königin und wird in der Stadt Black­pool dafür gefeiert. Doch der ganze Ruhm inner­halb einer Klein­stadt ist nicht das, was sie wirk­lich will. Kurzer­hand entscheidet sie sich dazu, wegzu­ziehen, um jemand größeres zu werden. Dazu reist sie nach London und begibt sich in neue Bran­chen; ein Comedy-Casting wartet auf sie und soll sie zum Erfolg bringen.

Ein weiteres Serien-High­light im Februar stellt die Serie "Django" dar. In dieser Western-Serie wird der Sklave Django (Jamie Foxx) von einem ehema­ligen Zahn­arzt namens Dr. King Schultz (Chris­toph Waltz) befreit. Django der nun unter Befehl von Schultz steht, soll die Verbre­cher Big John, Elis und Roger Brittle über­führen. Django möchte Rache üben, da die drei verant­wort­lich für die Verge­wal­tigung seiner Frau sind. Auf der Suche nach den drei Verbre­chern begeben sie sich auf Jagd nach anderen Krimi­nellen.

Zusätz­lich erwarten Sie unter anderem die Doku­men­tation "Animal Ambu­lance – Haus­tiere in Not", "Snake Man – Der Schlan­gen­fänger" (1. Staffel) und "Was nach dem Mord geschah" (1. Staffel) sowie die zweite Staffel von "Diese Ochsen­knechts".

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky und WOW

Februar 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.02. Animal Ambu­lance – Haus­tiere in Not 1 Doku 04.02. Snake Man – Der Schlan­gen­fänger 1 Doku 06.02. Taronga Zoo Hautnah 1-3 Doku 06.02. Was nach dem Mord geschah 1 Doku 09.02. Funny Woman 1 Komödie 11.02. Die Dynastie der Löwen – Aufstieg und Fall des Marsh-Rudel 1 Doku 12.02. Star­girl 3 Action 13.02. Diese Ochsen­knechts 2 Reality 14.02. London Kills 1-2 Krimi 14.02. Sort Of 2 Drama 16.02. Die Könige des Kokains 1 Doku 17.02. SHAQ 1 Doku 17.02. Django 1 Western 18.02. Yvonne Orji: A Whole Me 1 Komödie 23.02. Libby, wo bist du? 1 Doku 24.02. Drift - Part­ners in Crime 1 Thriller 25.02. Atsuko Okatsuka: The Intruder 1 Komödie 28.02. Dr. Keri: Die Prärie-Tier­ärztin 1-2 Doku Stand: Februar 2023 Januar 2023 Datum Serie Staffel Genre 01.01. Unsere Erde im Wandel 1 Doku 06.01. Preda­tors – Jäger in Gefahr 1 Doku 06.01. Inter­view with the Vampire 1 Drama 07.01. 10 Fehler – Kata­stro­phen, die Geschichte schrieben 1 Doku 10.01. Cold Case Killers 1 Doku 15.01. La Brea 2 Fantasy 16.01. The Last of Us 1 Drama 20.01. Die Traum­hoch­zeit – Kate und William 1 Doku 23.01. Dr. Death: The Undoc­tored Story 1 Doku 23.01. Exhumed 2 Doku 27.01. Der Hill­side Strangler: Seri­enmörder in Holly­wood 1 Doku 31.01. Animal Ambu­lance – Haus­tiere in Not 1 Doku Stand: Januar 2023 Dezember 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.12. Die größten Filme­macher aller Zeiten 1-6 Doku 01.12. Posi­tive – 40 Jahre Kampf gegen HIV 1 Doku 02.12. The Rehe­arsal 1 Komödie 06.12. His Dark Mate­rials 3 Fantasy 14.12. S.W.A.T. 6a Action 15.12. Die Wespe 2 Komödie 19.12. Louis Theroux: Amerika am Abgrund 1 Doku 19.12. The Real Murders of Atlanta 1 Doku 19.12. Zoo und so - Tierisch wild: Best of 1 Doku 20.12. WWII: Zeugen des Kriege 1 Doku 20.12. Avenue 5 2 Komödie 23.12. The Vow 2 Doku 24.12. Der Doktor und das liebe Vieh 3 Drama 24.12. Doc Martin 10 Drama 28.12. Arctic Vets 1-2 Doku 29.12. Der tragi­sche Tod von Rob Knox 1 Doku 29.12. Die Maxwells: Chronik einer Skandal-Familie 1 Doku 31.12. Michelle Wolf: Nice Lady 1 Komödie Stand: Dezember 2022 November 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.11. Monkey Life 14 Doku 01.11. York­shire: Ein Jahr in der Wildnis 1 Doku 03.11. Das Mädchen in der Kiste – Wer tötete Ursula Herr­mann 1 Doku 04.11. Industry 2 Drama 05.11. My Dad Wrote a Porno 1 Komödie 08.11. Souls 1 Drama 10.11. Killing Mum & Dad 1 Doku 10.11. Tore, Tränen, Tiki-Taka 1 Doku 10.11. Tschugger 2 Komödie 11.11. Glamour & Drama – Hinter den Kulissen der Haute Couture 1 Doku 12.11. Billy Crystal 700 Sundays 1 Komödie 18.11. Brasi­lien 2002 - Die wahre Geschichte 1 Doku 18.11. Es war einmal in London­grad 1 Doku 19.11. Moment of Truth 1 Doku 20.11. Disco Paraiso - Das Geheimnis von Alman­zora 2 Aben­teuer 22.11. The Good Doctor 6a Drama 23.11. The Great Game 1 Drama 25.11. WM 2006 - Italiens großes Come­back 1 Doku 25.11. A Friend of the Family 1 Drama 27.11. Italia 90 1 Doku Stand: November 2022 Oktober 2022 Datum Serie Staffel Genre 01.10. Petra Kelly - Der rätsel­hafte Tod einer Frie­den­sikone 1 Doku 02.10. Arctic Drift - Ein Jahr in die Wildnis 1 Doku 04.10. Kanada: Ein Jahr in die Wildnis 1 Doku 06.10. This England 1 Thriller 07.10. The Resort 1 Krimi 08.10. Babylon Berlin 4 Drama 09.10. Kung Fu 1 Action 10.10. The Real Murders of Orange County 2 Doku 15.10. Ana Tramel - Allein gegen das Syndikat 1 Krimi 15.10. Nur eine Chance: Der Traum vom Profi­fuß­ball 1 Doku 20.10. Gans of London 2 Krimi 22.10. Sarah Silverman: We Are Mira­cles 1 Komödie 23.10. Tig Notaro: Boyish Girl Inter­rupted 1 Komödie 25.10. Code 404 3 Komödie 27.10. Die größten Flüsse der Erde 2 Doku 28.10. So wird man Orang-Utan 1 Doku 29.10. Yvonne Orji: Momma I Made It! 1 Komödie 31.10. Pooch Perfect USA 1 Reality 31.10. Spreads­heet 1 Komödie 31.10. The White Lotus 2 Komödie Stand: Oktober 2022 September 2022 Datum Serie Staffel Genre Sender 02.09. Scou­ting for Models: Das dunkle Geheimnis der Mode­welt 1 Doku Sky Docu­men­taries, WOW 02.09. The Unde­clared War 1 Thriller WOW 02.09. Ramy Youssef: Feelings 1 Comedy Special Sky Comedy, WOW 04.09. Munich Games 1 Thriller Sky One, WOW 04.09. 1972 - Münchens schwarzer September 1 Doku Sky One, WOW 05.09. Rick and Morty (OV) 6 Comedy Warner TV Comedy, WOW 06.09. Alaska: Ein Jahr in der Wildnis 1 Doku Sky Nature, WOW 06.09. Construc­tion Fails 1 Doku Sky Docu­men­taries, WOW 07.09. Bloods 2B Comedy Sky Comedy, WOW 08.09. The Lazarus Project 1 Thriller Sky Atlantic, WOW 09.09. Elizabeth 1 Doku Sky Docu­men­taries, WOW 09.09. Amanda Seales: I be knowin' 1 Comedy Special Sky Comedy, WOW 15.09. The Sleep­walker - Mord im Schlaf 1 Doku Sky Crime, WOW 16.09. Irma Vep 1 Drama Sky Atlantic, WOW 16.09. Murder Nation 2 True Crime Sky Crime, WOW 16.09. Amy Schumer: Live at the Apollo 1 Comedy Special Sky Comedy, WOW 20.09. Trans­plant 2 Drama Sky One, WOW 20.09. Der Atlantik: Ein Jahr in der Wildnis 1 Doku Sky Nature, WOW 21.09. Verbre­chen von nebenan 2.2 True Crime Sky Crime, WOW 29.09. Die Killer Nanny 1 Doku Sky Crime, WOW 30.09. Mr. Mayor 2 Comedy Warner TV Comedy, WOW Stand: September 2022

Neue Filme auf Sky und WOW

Nicht nur Seri­enjun­kies, auch Film­lieb­haber können sich im Februar mit WOW "Filme & Serien" auf einige High­lights freuen. Am 1. Februar star­tete mit "Delia's Gone" ein sehens­wertes Drama. In dem Film leben Delia (Genelle Williams) und ihr geistig behin­derter Bruder Louis (Stephan James) zusammen. Doch der plötz­liche Tod von Louis Schwester führt dazu, dass Louis auto­matisch auch als Haupt­ver­däch­tiger ausge­macht wird. Als er verhaftet wird, erfährt er, dass hinter dem Tod von Delia mehr steckt, und begibt sich auf die Suche nach Antworten.

Ein weiteres High­light im Februar ist sicher­lich der Film "Unhuman – Wem kannst du trauen?". In diesem Film müssen sieben rebel­lische High­school-Schüler fest­stellen, das ihr Ausflug ein blutiges Ende nehmen wird. Die unmensch­lichen Wilden wollen die Schüler ausein­ander bringen, und so wird das Vertrauen unter­ein­ander auch auf die Probe gestellt.

Des Weiteren können sich Film­fans im Februar auf "A Day to Die", "All deine Lügen" sowie "Massive Talent" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky und WOW

Februar 2023 Datum Film Genre 01.02. Delia’s Gone Drama 04.02. Dog – Das Glück hat vier Pfoten Drama 06.02. Unhuman – Wem kannst du trauen? Horror 10.02. Einge­schlos­sene Gesell­schaft Komödie 11.02. A Day to Die Action 13.02. Die wunder­same Welt des Louis Wain Biografie 15.02. All deine Lügen Thriller 17.02. The Black Phone – Sprich nie mit Fremden Horror 18.02. Meine schreck­lich verwöhnte Familie Komödie 20.02. Ever­ything Ever­ywhere All At Once Komödie 24.02. Der Gesang der Fluss­krebse Drama 25.02. Massive Talent Action 25.02. Willi und die Wunder­kröte Aben­teuer 27.02. Vesper Chro­nicles Aben­teuer Stand: Februar 2023 Januar 2023 Datum Film Genre 01.01. Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss Komödie 02.01. The Last Son Western 04.01. Umma Horror 06.01. DC League of Super-Pets Aben­teuer 07.01. Jeepers Cree­pers: Reborn Horror 09.01. X (2022) Horror 11.01. Mina­mata Drama 13.01. The Northman Aben­teuer 14.01. JGA: Jasmin. Gina. Anna. Komödie 16.01. The Outfit – Verbre­chen nach Maß Thriller 20.01. Elvis Musik 21.01. Tides Science-Fiction 23.01. Craw­lspace Thriller 25.01. Und morgen seid ihr tot Drama 27.01. The Contractor Action 28.01. Fire­starter Horror 30.01. The Hanging Sun Drama Stand: Januar 2023 Dezember 2022 Datum Film Genre 02.12. Wunder­schön Drama 03.12. Liftoff: Mit dir zum Mars Komödie 05.12. Christmas with the Darlings Romantik 07.12. Der Pfad Familie 08.12. Resi­dent Evil: Welcome to Raccoon City Action 11.12. Die Rettung der uns bekannten Welt Komödie 12.12. Eiffel in Love Drama 14.12. Paral­lele Mütter Drama 16.12. Der Kaiser Doku 17.12. Der Wolf und der Löwe Familie 19.12. Die Täuschung Drama 21.12. Cyrano Drama 23.12. Die Gangster Gang Anima­tion 24.12. Laura Stern Familie 25.12. Jurassic World: Ein neues Zeit­alter Aben­teuer 26.12. Ambu­lance Action 28.12. Ostwind - Der große Orkan Familie 30.12. Down­town Abbey II: Eine neue Ära Drama Stand: Dezember 2022 November 2022 Datum Film Genre 02.11. Missing and Alone – Wo ist meine Tochter? Thriller 04.11. Phan­tas­tische Tier­wesen: Dumble­dores Geheim­nisse Fantasy 05.11. Happy Family 2 Anima­tion 07.11. Résistance – Wider­stand Historie 09.11. In Liebe lassen Drama 11.11. The Lost City – Das Geheimnis der verlo­renen Stadt Komödie 12.11. Mord in Saint-Tropez Komödie 14.11. Lico­rice Pizza Drama 16.11. Weih­nachts­jagd: Das Fest der Spiele Komödie 18.11. Uncharted Aben­teuer 19.11. Poker Face Thriller 21.11. Blue Bayou Drama 25.11. Contra Komödie 26.11. Fort­ress – Stunde der Abrech­nung Action 28.11. Red Rocket Drama 30.11. Ein Festtag Drama Stand: November 2022 Oktober 2022 Datum Film Genre 01.10. Bekennt­nisse des Hoch­stap­lers Felix Krull Drama 03.10. Hinter­land Krimi 05.10. A House on the Bayou Horror 07.10. Morbius Action 08.10. 100% Wolf Anima­tion 10.10. Studio 666 Anima­tion 12.10. Schwes­tern - Eine Fami­lien­geschichte Drama 14.10. Sonic the Hedgehog 2 Action 15.10. Till Death - Bis dass der Tod uns scheidet Action 17.10. Dream­land Drama 21.10. Matrix Resur­rec­tions Action 22.10. Kimi Thriller 24.10. Belfast Drama 28.10. Eraser: Reborn Action 29.10. The Requin - Der Hai Horror 31.10. After Yang Drama Stand: Oktober 2022 September 2022 Datum Film Genre 02.09. The Batman Action 03.09. Hannes Drama 05.09. Hard Night Falling Action 07.09. Hilfe, die Kinder sind zurück! Komödie 09.09. Marry Me - Verhei­ratet auf den ersten Blick Romanze 10.09. Black Box - Gefähr­liche Wahr­heit Horror, Sci-Fi 12.09. Brea­king News in Yuba County Dramedy 16.09. Scream (2022) Horror 17.09. Jackass Forever Komödie, Action 19.09. American Skin Drama 21.09. Gold (2022) Thriller 23.09. After Love Romanze 24.09. The Survi­valist Thriller 25.09. Das große Aben­teuer des kleinen Vampirs Fantasy 26.09. Burn - Hell of a Night Thriller 30.09. Gunpowder Milk­shake Action Stand: September 2022

Anzeige:

Mehr zum Thema Sky

Welche Abomo­delle es gibt, zeigen wir auf unserer Über­sicht zu WOW . Wich­tige Infos zum Pay-TV-Sender lesen Sie auf unserer Sky-Über­sicht