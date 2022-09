Sky und WOW: Das sind die neuen Serien und Filme im September

Sky- und WOW-Neuheiten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de WOW (ehemals Sky Ticket) ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige Strea­ming-Inhalte online zu schauen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem WOW Serien-Paket (ehemals Enter­tain­ment) auf Sie. In dem Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Warner TV und Universal TV. Mit dem "Filme & Serien"-Paket steht Ihnen zusätz­lich eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch WOW-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im September. Sky- und WOW-Neuheiten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de

Diese Serien sind neu bei Sky und WOW

Seri­enfans mit einem Serien-Paket des Pay-TV-Senders können sich auch im September wieder auf Nach­schub freuen. In der Thriller-Serie "The Lazarus Project" steckt der App-Entwickler George in einer Zeit­schleife fest. Er erwacht und erlebt einen Tag, der Monate in der Vergan­gen­heit liegt und kann vorher­sagen, was passieren wird. Durch die Zeit­schleife sind auch alle beruf­lichen und persön­lichen Errun­gen­schaften, die er erreicht hat, zunichte gemacht worden. George ist verzwei­felt und glaubt, dass er verrückt geworden sei. Doch dann trifft er Archie, die ihn für das geheime Lazarus-Projekt rekru­tiert. Die Orga­nisa­tion hat die Fähig­keit die Zeit umzu­kehren, um globale Kata­stro­phen zu verhin­dern, und George hilft fortan bei der Rettung der Mensch­heit mit.

Ein weiteres Serien-High­light im September stellt der zweite Teil der zweiten Staffel "Bloods" dar. In der Sitcom sind der Einzel­gänger Maleek (Samson Kayo) und die immer gut gelaunte Wendy (Jane Horrocks) ein unglei­ches Team. Obwohl die beiden ein unglei­ches Team darstellen, halten sie in ihrem Job als Rettungs­sani­täter in London zusammen und müssen immer wieder skur­rile Situa­tionen lösen.

Zusätz­lich erwarten Sie unter anderem die mehr­tei­lige Doku­men­tation "1972 - Münchens schwarzer September", "Irma Vep" (1. Staffel) und "Mr. Mayor" (2. Staffel) sowie die zweite Staffel von "Trans­plant".

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky und WOW

September 2022 Datum Serie Staffel Genre Sender 02.09. Scou­ting for Models: Das dunkle Geheimnis der Mode­welt 1 Doku Sky Docu­men­taries, WOW 02.09. The Unde­clared War 1 Thriller WOW 02.09. Ramy Youssef: Feelings 1 Comedy Special Sky Comedy, WOW 04.09. Munich Games 1 Thriller Sky One, WOW 04.09. 1972 - Münchens schwarzer September 1 Doku Sky One, WOW 05.09. Rick and Morty (OV) 6 Comedy Warner TV Comedy, WOW 06.09. Alaska: Ein Jahr in der Wildnis 1 Doku Sky Nature, WOW 06.09. Construc­tion Fails 1 Doku Sky Docu­men­taries, WOW 07.09. Bloods 2B Comedy Sky Comedy, WOW 08.09. The Lazarus Project 1 Thriller Sky Atlantic, WOW 09.09. Elizabeth 1 Doku Sky Docu­men­taries, WOW 09.09. Amanda Seales: I be knowin' 1 Comedy Special Sky Comedy, WOW 15.09. The Sleep­walker - Mord im Schlaf 1 Doku Sky Crime, WOW 16.09. Irma Vep 1 Drama Sky Atlantic, WOW 16.09. Murder Nation 2 True Crime Sky Crime, WOW 16.09. Amy Schumer: Live at the Apollo 1 Comedy Special Sky Comedy, WOW 20.09. Trans­plant 2 Drama Sky One, WOW 20.09. Der Atlantik: Ein Jahr in der Wildnis 1 Doku Sky Nature, WOW 21.09. Verbre­chen von nebenan 2.2 True Crime Sky Crime, WOW 29.09. Die Killer Nanny 1 Doku Sky Crime, WOW 30.09. Mr. Mayor 2 Comedy Warner TV Comedy, WOW Stand: September 2022 August 2022 Datum Serie Staffel Sender 09.08. Ghosts 1 Sky Comedy, WOW 09.08. Mayans MC 4 Sky Atlantic, WOW 10.08. Bull 6 Sky, WOW 10.08. Malika: Die Königin der Löwen 1 Sky, WOW 11.08. Blocco 181 1 Sky Atlantic, WOW 11.08. Resi­dent Alien 2 Sky, WOW 14.08. Die Ipcress-Datei 1 Sky One, WOW 16.08. Bree­ders 3 Sky Comedy, WOW 16.08. Unfall, Selbst­mord oder Mord 3 Sky Crime, WOW 17.08. Latein­ame­rika von oben 1 Sky, WOW 18.08. George Carlins ameri­kani­scher Traum 1 Sky Docu­men­taries, WOW 22.08. House of the Dragon 1 Sky Atlantic, WOW 22.08. MasterChef USA 12 Sky One, WOW 24.08. DMZ 1 Sky Atlantic, WOW 26.08. Nikki Glaser: Good Clean Filth 1 Sky Comedy, WOW Stand: August 2022 Juli 2022 Datum Serie Staffel Sender 06.07. Barry 3 Sky, WOW 08.07. Queen of Speed 1 Sky, WOW 09.07. Monkey Life 11 Sky, WOW 12.07. Killer Siblings: Mörde­rische Geschwister 3 Sky, WOW 15.07. Jerrod Carmi­chael: Rotha­niel 1 Sky, WOW 15.07. Mutter Teresa: Um der Liebe Gottes willen? 1 Sky, WOW 19.07. Il Re 1 Sky, WOW 21.07. 22. Juli: Die Schüsse von München 1 Sky, WOW 21.07. The Baby 1 Sky, WOW 22.07. Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off 1 Sky, WOW 22.07. The Stair­case 1 Sky, WOW 27.07. Black Lake 3 Sky, WOW 27.07. 9-1-1: Lone Star 3 Sky, WOW 29.07. Bill Maher #adul­ting 1 Sky, WOW Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel Sender 01.06. Black Lake 1 Sky, WOW 03.06. Ghis­laine Maxwell: Partner in Crime 1 Sky, WOW 06.06. Icahn: Der Milli­ardär 1 Sky, WOW 06.06. Girls5eva 2 Sky, WOW 07.06. Nach dem Krieg: Syri­sche Fami­lien auf der Suche nach Norma­lität 1 Sky, WOW 08.06. Verbre­chen von nebenan 2 Sky, WOW 08.06. Bel-Air 1 Sky, WOW 13.06. Young Rock 2 Sky, WOW 15.06. S.W.A.T. 5 Sky, WOW 16.06. Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten 1 Sky, WOW 17.06. Unter Wasser: Das Verschwinden der Kim Wall 1 Sky, WOW 20.06. The Equa­lizer 2 Sky, WOW 21.06. Devils 2 Sky, WOW 23.06. Death on the Beach 1 Sky, WOW 24.06. Phoenix Rising 1 Sky, WOW 27.06. West­world 4 Sky, WOW 27.06. Joe vs Carole 1 Sky, WOW 29.06. We own this City 1 Sky, WOW 30.06. Das Mädchen aus Avetrana 1 Sky, WOW Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel Sender 02.05. Almost Fly 1 Sky Ticket, Warner TV Serie 02.05. Pooch Perfect USA 1 Sky Ticket, Sky One 02.05. Rettungs­aktion im wilden Pazifik 1 Sky Ticket, Sky Nature 04.05. Geheim­nis­volles Bermu­dadreieck 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 05.05. Into the Wild: Indien 1 Sky Ticket, Sky Nature 05.05. Küsten­wache: Nieder­län­dische Karibik 1 Sky Ticket, National Geogra­phic 06.05. Catch and Kill: The Podcast Tapes 1 Sky Ticket, Sky Crime 07.05. The Righ­teous Gems­tones 2 Sky Ticket, Sky Comedy 11.05. Die Magie von Disneys Animal Kingdom 1 Sky Ticket, National Geogra­phic Wild 11.05. Private Eyes 5 Sky Ticket, 13th Street 12.05. Tschugger 1 Sky Ticket, Sky Comedy 12.05. Der Rache­engel 1 Sky Ticket, Sky Crime 12.05. Tread­stone 1 Sky Ticket, Warner TV Serie 14.05. Das Boot 3 Sky Ticket, Sky One 15.05. The Devil’s Advo­cate 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 16.05. The Time Traveler's Wife 1 Sky Ticket, Sky Atlantic 17.05. Home Econo­mics 2 Sky Ticket, Sky Comedy 18.05. Bloods 2 Sky Ticket, Sky Comedy 18.05. Kala­hari: Land der geheimen Alli­anzen 1 Sky Ticket, Sky Nature 18.05. Das Verschwinden der Natalee Holloway 1 Sky Ticket, Sky Crime 20.05. Impos­sible Animals 1 Sky Ticket, Sky Nature 23.05. Robot Chicken 11 Sky Ticket, Warner TV Comedy 26.05. Welcome to Flatch 1 Sky Ticket, Sky Comedy 27.05. The Rising 1 Sky Ticket, Sky Atlantic Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel Sender 01.04. Harry und William - Zwei Prinzen gegen die Presse 1-2 Sky Docu­men­taries 01.04. Hilfe, ich wurde gebissen! 1 National Geogra­phic Wild 02.04. Hitler's Most Wanted 1 Sky Docu­men­taries 03.04. Apoka­lypse: Hitlers Ostfeldzug 1-2 National Geogra­phic 04.04. Das Geheimnis der Bilder 1 Sky Docu­men­taries 05.04. Annika 1 Sky Krimi 06.04. 9-1-1: Lone Star 1 Sky One 06.04. Billions 6 Sky Atlantic 07.04. Some­body Some­where 1 Universal TV 07.04. Geschichten der Wildnis 1 Sky Nature 08.04. Die Morde von Starved Rock 1-3 Sky Crime 09.04. The Last O.G. 4 Warner TV Comedy 11.04. Design und Strafe 1 Sky Docu­men­taries 11.04. Ol Pejetas Tage­bücher 1 Sky Nature 13.04. Zooge­flüster: North Caro­lina 1 National Geogra­phic Wild 13.04. Unspe­akable Crime: Der Mord an Jessica Cham­bers 1-6 Sky Crime 15.04. McMillions 1-6 Sky Crime 18.04. Chicago Fire 10 Universal TV 18.04. Chicago Med 7 Universal TV 19.04. The Killer Affair 1 Sky Crime 22.04. The Gilded Age 1 Sky Atlantic 24.04. La Brea 1 Sky One 25.04. American Greed: Biggest Cons 1-6 k. A. 25.04. Barry 3 Sky Ticket 25.04. We Own This City 1 Sky Ticket 25.04. Winning Time 1 Sky Atlantic 26.04. Home Econo­mics 1 Sky Atlantic 28.04. Resi­dent Alien 2 Syfy Stand: April 2022

Neue Filme auf Sky und WOW

Nicht nur Seri­enjun­kies, auch Film­lieb­haber können sich im September mit WOW "Filme & Serien" auf einige High­lights freuen. Am 19. September startet mit "American Skin" ein sehens­wertes Drama. In dem Film versucht der Veteran der US-Marines Lincoln Jefferson (Nate Parker) nach seiner Schei­dung die Bezie­hung zu seinem Sohn zu verbes­sern. Bei einer routi­nemä­ßigen Poli­zei­kon­trolle wird sein Sohn erschossen. Der Poli­zist wird für unschuldig befunden, ohne dass er vor Gericht gestellt wurde. Aus diesem Grund nimmt Lincoln die Sache selbst in die Hand und nimmt in einem Poli­zei­revier Geiseln. Dabei veran­staltet er einen Schein­pro­zess, in dem die Insassen als Jury fungieren.

Ein weiteres High­light im September ist sicher­lich der Film "The Batman". Der Milli­ardär und maskierte Rächer Bruce Wayne alias Batman erforscht weiterhin die Korrup­tion in Gotham. Zusätz­lich unter­sucht er eine Reihe von Morden des Seri­enkil­lers Riddler, der grau­same Rätsel auf seinem Weg hinter­lässt. Während Batman und der Lieu­tenant James Gordon versu­chen, die Rätsel zu lösen, tötet der Riddler immer mehr Personen der Obrig­keit und macht öffent­lich darauf aufmerksam, dass all seine Opfer in Korrup­tion verwi­ckelt seien.

Des Weiteren können sich Film­fans im September auf "Hilfe, die Kinder sind zurück!", "Jackass Forever" sowie "Scream (2022)" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky und WOW

September 2022 Datum Film Genre 02.09. The Batman Action 03.09. Hannes Drama 05.09. Hard Night Falling Action 07.09. Hilfe, die Kinder sind zurück! Komödie 09.09. Marry Me - Verhei­ratet auf den ersten Blick Romanze 10.09. Black Box - Gefähr­liche Wahr­heit Horror, Sci-Fi 12.09. Brea­king News in Yuba County Dramedy 16.09. Scream (2022) Horror 17.09. Jackass Forever Komödie, Action 19.09. American Skin Drama 21.09. Gold (2022) Thriller 23.09. After Love Romanze 24.09. The Survi­valist Thriller 25.09. Das große Aben­teuer des kleinen Vampirs Fantasy 26.09. Burn - Hell of a Night Thriller 30.09. Gunpowder Milk­shake Action Stand: September 2022 August 2022 Datum Film 08.08. Rogue Hostage 12.08. Moon­fall 13.08. Gene­ration Bezie­hungs­unfähig 15.08. Fly - Der Tanz­film 17.08. Honey Girls 19.08. Paws of Fury - Die Legende von Hank 20.08. Dange­rous 24.08. Die Jönsson Bande 26.08. Sing - Die Show deines Lebens 27.08. Dead­lock 29.08. Helden der Wahr­schein­lich­keit - Riders of Justice Stand: August 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Hallo­ween Kills 02.07. Apex 04.07. Online für Anfänger 06.07. Abseits des Lebens 08.07. Clif­ford: Der große rote Hund 09.07. Lass ihn gehen 11.07. Never Back Down: Revolt 15.07. Spider-Man: No Way Home 16.07. Schach­novelle 18.07. Die in a Gunfight 20.07. Dear Evan Hansen 22.07. Es ist nur eine Phase, Hase 23.07. Still­water: Gegen jeden Verdacht 25.07. Bis an die Grenze 29.07. Die Addams Family 30.07. Killing Field Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 03.06. James Bond 007: Keine Zeit zu sterben 04.06. Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft 06.06. Last Night in Soho 08.06. Fabian oder der Gang vor die Hunde 10.06. Plan A - Was würdest du tun? 11.06. Cry Macho 13.06. Vanquish 17.06. Ghost­bus­ters: Legacy 18.06. False Posi­tive 20.06. Falling 22.06. Here Today 24.06. The Misfits: Die Meis­ter­diebe 25.06. Die wilden Aben­teuer von Pil 27.06. Freund­schaft Reloaded Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Film 02.05. The Colour Room 06.05. Kings of Holly­wood 07.05. Anti-Life - Tödliche Bedro­hung 09.05. Half Brot­hers 11.05. Weiß­bier im Blut 13.05. Snake Eyes: G.I. Joe Origins 14.05. The Many Saints of Newark 16.05. Every Breath You Take 20.05. Saw: Spiral 21.05. Der Maure­tanier - (K)eine Frage der Gerech­tig­keit 23.05. Toge­ther Toge­ther 25.05. Miss Beau­tiful 27.05. Catweazle 30.05. The Unholy Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Don't Breathe 2 02.04. Happily - Glück in der Ehe, Pech beim Mord 04.04. Die Jahr­gangs­beste 06.04. Ted Bundy: No Man of God 09.04. Mali­gnant 11.04. Queen Bees 12.04. Rémi - Sein größtes Aben­teuer 17.04. Boss Baby - Schluss mit Kinder­garten 18.04. Fire­heart 22.04. OSS 117 - Liebes­grüße aus Afrika 23.04. Old 25.04. Censor 29.04. Venom: Let There be Carnage 30.04. Candyman Stand: April 2022

Anzeige:

Mehr zum Thema Sky

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Welche Abomo­delle es gibt, zeigen wir auf unserer Über­sicht zu WOW . Wich­tige Infos zum Pay-TV-Sender lesen Sie auf unserer Sky-Über­sicht