WOW (ehemals Sky Ticket) ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige Strea­ming-Inhalte online zu schauen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem WOW Serien-Paket (ehemals Enter­tain­ment) auf Sie. In dem Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Warner TV und Universal TV. Mit dem "Filme & Serien"-Paket steht Ihnen zusätz­lich eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch WOW-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im August.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wowtv.de

Diese Serien sind neu bei Sky und WOW

Seri­enfans mit einem Serien-Paket des Pay-TV-Senders können sich auch im August wieder auf Nach­schub freuen. Bei der Action-Serie "DMZ" handelt es sich um eine herz­ergrei­fende Geschichte, in der die Sani­täterin Alma (Rosario Dawson) inmitten eines Bürger­kriegs ihren verschol­lenen Sohn finden möchte. Sie befinden sich in der demi­lita­risierten Zone, aus der es keinen Weg hinein geschweige denn heraus gibt. Doch die Hoff­nung, ihren Sohn zu finden, stirbt nie. Mit dieser einzig­artigen Über­zeu­gung wird sie als Hoff­nungs­trä­gerin der ganzen Zone ange­sehen.

Ein weiteres Serien-High­light im August stellt die neue Drama-Serie "Blocco 181" mit Latina Bea (Laura Osma), Ludo (Ales­sandro Piavani) und Mahdi (Andrea Dodero) in den Haupt­rollen dar. Die Freun­des­gruppe aus dem krimi­nellen Block 181 hat es nicht leicht, denn Themen wie Liebe und Frei­heit bringen so einiges durch­ein­ander. Als wäre das nicht schon schlimm genug, müssen sie sich auch noch mit mehreren Drogen-Gangs herum­schlagen. Außerdem hat Latina die beiden Herzen der Jungs erobert, doch haben möchte sie nur einen. Sie muss zwischen einer erfüllten Liebe oder einer lang bestehenden Freund­schaft abwägen. Freuen Sie sich auf eine span­nende und mitrei­ßende italie­nische Serie.

Zusätz­lich erwarten Sie unter anderem "Resi­dent Alien" (2. Staffel), "Die Ipcress-Datei" (1. Staffel) und "Ghosts" (1. Staffel) sowie die dritte Staffel von "Unfall, Selbst­mord oder Mord".

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky und WOW

August 2022 Datum Serie Staffel Sender 09.08. Ghosts 1 Sky Comedy, WOW 09.08. Mayans MC 4 Sky Atlantic, WOW 10.08. Bull 6 Sky, WOW 10.08. Malika: Die Königin der Löwen 1 Sky, WOW 11.08. Blocco 181 1 Sky Atlantic, WOW 11.08. Resi­dent Alien 2 Sky, WOW 14.08. Die Ipcress-Datei 1 Sky One, WOW 16.08. Bree­ders 3 Sky Comedy, WOW 16.08. Unfall, Selbst­mord oder Mord 3 Sky Crime, WOW 17.08. Latein­ame­rika von oben 1 Sky, WOW 18.08. George Carlins ameri­kani­scher Traum 1 Sky Docu­men­taries, WOW 22.08. House of the Dragon 1 Sky Atlantic, WOW 22.08. MasterChef USA 12 Sky One, WOW 24.08. DMZ 1 Sky Atlantic, WOW 26.08. Nikki Glaser: Good Clean Filth 1 Sky Comedy, WOW Stand: August 2022 Juli 2022 Datum Serie Staffel Sender 06.07. Barry 3 Sky, WOW 08.07. Queen of Speed 1 Sky, WOW 09.07. Monkey Life 11 Sky, WOW 12.07. Killer Siblings: Mörde­rische Geschwister 3 Sky, WOW 15.07. Jerrod Carmi­chael: Rotha­niel 1 Sky, WOW 15.07. Mutter Teresa: Um der Liebe Gottes willen? 1 Sky, WOW 19.07. Il Re 1 Sky, WOW 21.07. 22. Juli: Die Schüsse von München 1 Sky, WOW 21.07. The Baby 1 Sky, WOW 22.07. Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off 1 Sky, WOW 22.07. The Stair­case 1 Sky, WOW 27.07. Black Lake 3 Sky, WOW 27.07. 9-1-1: Lone Star 3 Sky, WOW 29.07. Bill Maher #adul­ting 1 Sky, WOW Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Serie Staffel Sender 01.06. Black Lake 1 Sky, WOW 03.06. Ghis­laine Maxwell: Partner in Crime 1 Sky, WOW 06.06. Icahn: Der Milli­ardär 1 Sky, WOW 06.06. Girls5eva 2 Sky, WOW 07.06. Nach dem Krieg: Syri­sche Fami­lien auf der Suche nach Norma­lität 1 Sky, WOW 08.06. Verbre­chen von nebenan 2 Sky, WOW 08.06. Bel-Air 1 Sky, WOW 13.06. Young Rock 2 Sky, WOW 15.06. S.W.A.T. 5 Sky, WOW 16.06. Midwich Cuckoos – Das Dorf der Verdammten 1 Sky, WOW 17.06. Unter Wasser: Das Verschwinden der Kim Wall 1 Sky, WOW 20.06. The Equa­lizer 2 Sky, WOW 21.06. Devils 2 Sky, WOW 23.06. Death on the Beach 1 Sky, WOW 24.06. Phoenix Rising 1 Sky, WOW 27.06. West­world 4 Sky, WOW 27.06. Joe vs Carole 1 Sky, WOW 29.06. We own this City 1 Sky, WOW 30.06. Das Mädchen aus Avetrana 1 Sky, WOW Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Serie Staffel Sender 02.05. Almost Fly 1 Sky Ticket, Warner TV Serie 02.05. Pooch Perfect USA 1 Sky Ticket, Sky One 02.05. Rettungs­aktion im wilden Pazifik 1 Sky Ticket, Sky Nature 04.05. Geheim­nis­volles Bermu­dadreieck 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 05.05. Into the Wild: Indien 1 Sky Ticket, Sky Nature 05.05. Küsten­wache: Nieder­län­dische Karibik 1 Sky Ticket, National Geogra­phic 06.05. Catch and Kill: The Podcast Tapes 1 Sky Ticket, Sky Crime 07.05. The Righ­teous Gems­tones 2 Sky Ticket, Sky Comedy 11.05. Die Magie von Disneys Animal Kingdom 1 Sky Ticket, National Geogra­phic Wild 11.05. Private Eyes 5 Sky Ticket, 13th Street 12.05. Tschugger 1 Sky Ticket, Sky Comedy 12.05. Der Rache­engel 1 Sky Ticket, Sky Crime 12.05. Tread­stone 1 Sky Ticket, Warner TV Serie 14.05. Das Boot 3 Sky Ticket, Sky One 15.05. The Devil’s Advo­cate 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 16.05. The Time Traveler's Wife 1 Sky Ticket, Sky Atlantic 17.05. Home Econo­mics 2 Sky Ticket, Sky Comedy 18.05. Bloods 2 Sky Ticket, Sky Comedy 18.05. Kala­hari: Land der geheimen Alli­anzen 1 Sky Ticket, Sky Nature 18.05. Das Verschwinden der Natalee Holloway 1 Sky Ticket, Sky Crime 20.05. Impos­sible Animals 1 Sky Ticket, Sky Nature 23.05. Robot Chicken 11 Sky Ticket, Warner TV Comedy 26.05. Welcome to Flatch 1 Sky Ticket, Sky Comedy 27.05. The Rising 1 Sky Ticket, Sky Atlantic Stand: April 2022 April 2022 Datum Serie Staffel Sender 01.04. Harry und William - Zwei Prinzen gegen die Presse 1-2 Sky Docu­men­taries 01.04. Hilfe, ich wurde gebissen! 1 National Geogra­phic Wild 02.04. Hitler's Most Wanted 1 Sky Docu­men­taries 03.04. Apoka­lypse: Hitlers Ostfeldzug 1-2 National Geogra­phic 04.04. Das Geheimnis der Bilder 1 Sky Docu­men­taries 05.04. Annika 1 Sky Krimi 06.04. 9-1-1: Lone Star 1 Sky One 06.04. Billions 6 Sky Atlantic 07.04. Some­body Some­where 1 Universal TV 07.04. Geschichten der Wildnis 1 Sky Nature 08.04. Die Morde von Starved Rock 1-3 Sky Crime 09.04. The Last O.G. 4 Warner TV Comedy 11.04. Design und Strafe 1 Sky Docu­men­taries 11.04. Ol Pejetas Tage­bücher 1 Sky Nature 13.04. Zooge­flüster: North Caro­lina 1 National Geogra­phic Wild 13.04. Unspe­akable Crime: Der Mord an Jessica Cham­bers 1-6 Sky Crime 15.04. McMillions 1-6 Sky Crime 18.04. Chicago Fire 10 Universal TV 18.04. Chicago Med 7 Universal TV 19.04. The Killer Affair 1 Sky Crime 22.04. The Gilded Age 1 Sky Atlantic 24.04. La Brea 1 Sky One 25.04. American Greed: Biggest Cons 1-6 k. A. 25.04. Barry 3 Sky Ticket 25.04. We Own This City 1 Sky Ticket 25.04. Winning Time 1 Sky Atlantic 26.04. Home Econo­mics 1 Sky Atlantic 28.04. Resi­dent Alien 2 Syfy Stand: April 2022 März 2022 Datum Serie Staffel Sender 01.03. Murder in the Family 1 Sky Ticket, Sky Crime 02.03. Heart­land Docs - Die Tier­arzt-Familie 1 Sky Ticket, National Geogra­phic Wild 04.03. Die Pavian-Gangs der Victo­ria­fälle 1 Sky Ticket, Sky Nature 04.03. Joe vs. Carole 1 Sky Ticket, Peacock 06.03. Liver­pool Narcos 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 11.03. Janet Jackson 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 15.03. Dalgliesh 1 Sky Ticket, Sky Krimi 16.03. Mensch 2.0 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 17.03. Funeral for a Dog 1 Sky Ticket, Sky Atlantic 17.03. Murder on Middle Beach 1 Sky Ticket, Sky Crime 21.03. Art Traf­fickers - Geraubte Schätze 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 22.03. Art Work 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 22.03. The Dead Lands 1 Sky Ticket, Sky Atlantic 22.03. Smiling Friends 1 Sky Ticket, Warner TV Comedy 23.03.22 Euphoria 2 Sky Ticket, Sky Atlantic 23.03.22 Bull 6 Sky Ticket, 13th Street 25.03.22 Halo 1 Sky Ticket, Sky Atlantic 25.03.22 Die Kinder­morde von Atlanta 1 Sky Ticket, Sky Crime 25.03.22 Land der Primaten 1 Sky Ticket, Sky Nature 28.03.22 Hitlers Schlacht­feld vor Amerika 1 Sky Ticket, National Geogra­phic 28.03.22 The Gold­bergs 9 Sky Ticket, Sky Comedy Stand: März 2022

Neue Filme auf Sky und WOW

Nicht nur Seri­enjun­kies, auch Film­lieb­haber können sich im August mit WOW "Filme & Serien" auf einige High­lights freuen. Am 15. August startet mit "Fly - Der Tanz­film" ein echtes Film­erlebnis. Um in die Frei­heit zurück­zukehren, muss die Insassin Bex (Svenja Jung) einen geführten Tanz­kurs besu­chen. Diesen versucht sie aber, bis zum letzten Moment zu meiden. Doch aus dem anfangs unge­wollten Kurs entwi­ckelt sich eine Leiden­schaft und ein Team. Alle Häft­linge haben etwas gemeinsam, sie wollen ihre Gefühle und Geschichten zum Ausdruck bringen. Seien Sie dabei, wie eine Gruppe von Gefan­genen ihre span­nenden Erleb­nisse mit aller Welt teilt.

Ein weiteres High­light im August ist sicher­lich der Film "Moon­fall". In diesem Film wird die dunkle Seite des Mondes aufge­deckt, was verhee­rende Folgen nach sich zieht. Die Mensch­heit ist davon bedroht, ausge­löscht zu werden. Auf die Frage, ob man diese Situa­tion verhin­dern könnte, gibt es eine klare Antwort, und diese lautet: Ja! Das selt­same Phänomen des Mondes wurde zwar früh­zeitig entdeckt, wurde jedoch verheim­licht. Um nun gegen das Unbe­kannte des Mondes anzu­kämpfen, bedarf es der Hilfe von erfah­renen Leuten, wie zum Beispiel Brian Harper (Patrick Wilson). Freuen Sie sich auf einen aufre­genden und zugleich nerven­auf­rei­benden Film

Des Weiteren können sich Film­fans im August auf "Die Jönsson Bande", "Sing - Die Show deines Lebens" sowie "Dead­lock" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky und WOW

August 2022 Datum Film 08.08. Rogue Hostage 12.08. Moon­fall 13.08. Gene­ration Bezie­hungs­unfähig 15.08. Fly - Der Tanz­film 17.08. Honey Girls 19.08. Paws of Fury - Die Legende von Hank 20.08. Dange­rous 24.08. Die Jönsson Bande 26.08. Sing - Die Show deines Lebens 27.08. Dead­lock 29.08. Helden der Wahr­schein­lich­keit - Riders of Justice Stand: August 2022 Juli 2022 Datum Film 01.07. Hallo­ween Kills 02.07. Apex 04.07. Online für Anfänger 06.07. Abseits des Lebens 08.07. Clif­ford: Der große rote Hund 09.07. Lass ihn gehen 11.07. Never Back Down: Revolt 15.07. Spider-Man: No Way Home 16.07. Schach­novelle 18.07. Die in a Gunfight 20.07. Dear Evan Hansen 22.07. Es ist nur eine Phase, Hase 23.07. Still­water: Gegen jeden Verdacht 25.07. Bis an die Grenze 29.07. Die Addams Family 30.07. Killing Field Stand: Juni 2022 Juni 2022 Datum Film 03.06. James Bond 007: Keine Zeit zu sterben 04.06. Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft 06.06. Last Night in Soho 08.06. Fabian oder der Gang vor die Hunde 10.06. Plan A - Was würdest du tun? 11.06. Cry Macho 13.06. Vanquish 17.06. Ghost­bus­ters: Legacy 18.06. False Posi­tive 20.06. Falling 22.06. Here Today 24.06. The Misfits: Die Meis­ter­diebe 25.06. Die wilden Aben­teuer von Pil 27.06. Freund­schaft Reloaded Stand: Juni 2022 Mai 2022 Datum Film 02.05. The Colour Room 06.05. Kings of Holly­wood 07.05. Anti-Life - Tödliche Bedro­hung 09.05. Half Brot­hers 11.05. Weiß­bier im Blut 13.05. Snake Eyes: G.I. Joe Origins 14.05. The Many Saints of Newark 16.05. Every Breath You Take 20.05. Saw: Spiral 21.05. Der Maure­tanier - (K)eine Frage der Gerech­tig­keit 23.05. Toge­ther Toge­ther 25.05. Miss Beau­tiful 27.05. Catweazle 30.05. The Unholy Stand: April 2022 April 2022 Datum Film 01.04. Don't Breathe 2 02.04. Happily - Glück in der Ehe, Pech beim Mord 04.04. Die Jahr­gangs­beste 06.04. Ted Bundy: No Man of God 09.04. Mali­gnant 11.04. Queen Bees 12.04. Rémi - Sein größtes Aben­teuer 17.04. Boss Baby - Schluss mit Kinder­garten 18.04. Fire­heart 22.04. OSS 117 - Liebes­grüße aus Afrika 23.04. Old 25.04. Censor 29.04. Venom: Let There be Carnage 30.04. Candyman Stand: April 2022 März 2022 Datum Film 02.03. Ammo­nite 04.03. Freaky 05.03. The Father 07.03. Possessor 09.03. Mit Liebe umgarnt 11.03. Nobody 12.03. Opera­tion Portugal 14.03. Wander 16.03. Minari: Wo wir Wurzeln schlagen 18.03. Run Hide Fight 19.03. Promi­sing Young Woman 21.03. The Nest - Alles zu haben ist nie genug 23.03. Liebe geht durch den Magen 25.03. The Forever Purge 28.03. The Virtuoso Stand: März 2022

Welche Abomo­delle es gibt, zeigen wir auf unserer Über­sicht zu WOW . Wich­tige Infos zum Pay-TV-Sender lesen Sie auf unserer Sky-Über­sicht