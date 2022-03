Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im März

Sky-Neuheiten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige Strea­ming-Inhalte online zu schauen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Warner TV und Universal TV. Mit dem Cinema-Ticket steht Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im März.

Diese Serien sind neu bei Sky

Sky-Neuheiten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Nachdem im Januar bereits die zweite Staffel von "Euphoria" in der Origi­nal­fas­sung auf Sky erschienen ist, startet am 23. März die erfolg­reiche Serie nun auch in deut­scher Sprache. Die Teenagerin Rue muss einen Drogen­entzug durch­stehen und zusätz­lich mit den alltäg­lichen Teen­ager­pro­blemen klar­kommen.

Ein weiteres Serien-High­light im März dürfte der Start des acht­tei­ligen Sky Origi­nals "Funeral for a Dog" sein. In der Serie verstrickt sich der Jour­nalist Daniel Mandel­kern in die Liebes­bezie­hung eines Schrift­stel­lers. Dabei kommt er einem Geheimnis auf die Spur und macht eine scho­ckie­rende Entde­ckung.

Darüber hinaus können Sie sich auf "The Gold­bergs" (9. Staffel) und "Joe vs. Carol" sowie "Liver­pool Narcos" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

März 2022 Datum Serie Staffel Sender 01.03. Murder in the Family 1 Sky Ticket, Sky Crime 02.03. Heart­land Docs - Die Tier­arzt-Familie 1 Sky Ticket, National Geogra­phic Wild 04.03. Die Pavian-Gangs der Victo­ria­fälle 1 Sky Ticket, Sky Nature 04.03. Joe vs. Carole 1 Sky Ticket, Peacock 06.03. Liver­pool Narcos 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 11.03. The Rising 1 Sky Ticket, Sky Atlantic 11.03. Janet Jackson 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 15.03. Dalgliesh 1 Sky Ticket, Sky Krimi 16.03. Mensch 2.0 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 17.03. Funeral for a Dog 1 Sky Ticket, Sky Atlantic 17.03. Murder on Middle Beach 1 Sky Ticket, Sky Crime 21.03. Art Traf­fickers - Geraubte Schätze 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 22.03. Art Work 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 22.03. The Dead Lands 1 Sky Ticket, Sky Atlantic 22.03. Smiling Friends 1 Sky Ticket, Warner TV Comedy 23.03.22 Euphoria 2 Sky Ticket, Sky Atlantic 23.03.22 Bull 6 Sky Ticket, 13th Street 25.03.22 Halo 1 Sky Ticket, Sky Atlantic 25.03.22 Die Kinder­morde von Atlanta 1 Sky Ticket, Sky Crime 25.03.22 Land der Primaten 1 Sky Ticket, Sky Nature 28.03.22 Hitlers Schlacht­feld vor Amerika 1 Sky Ticket, National Geogra­phic 28.03.22 The Gold­bergs 9 Sky Ticket, Sky Comedy Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Serie Staffel Sender 10.02. Land­scapers 1 Sky Atlantic 10.02. Veleno - Die Stadt der verlo­renen Kinder 5 Sky Crime 10.02. Wildes Portugal 1 Sky Nature 13.02. Networld 3 Sky Docu­men­taries 14.02. Bel Air 1 Peacock 15.02. Curb Your Enthu­siasm 11 Sky Comedy 16.02. Wie KI lebendig wird 4 Sky Docu­men­taries 16.02. Sort Of 1 Sky Comedy 17.02. The Fear Index 1 Sky Atlantic 17.02. Icons 8 Sky Docu­men­taries 18.02. Wild­vögel in Austra­lien 1 Sky Nature 21.02. Diese Ochsen­knechts 13 Sky One 21.02. Reef Wrecks 1 Sky Nature 23.02. Law & Order: Orga­nized Crime 2 13th Street 23.02. Mega-Projekt: Flug­hafen New York 1 National Geogra­phic 24.02. Buried - Verdrängte Erin­nerung 4 Sky Crime Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Serie Staffel Sender 01.01. Harry Potter 20th Anni­versary: Return to Hogwarts 1 Sky Ticket 01.01. Harry Potter: Hogwarts Tour­nament of Houses 1 Sky Ticket 02.01. An vorderster Front - unter­wegs in Sachen Klima­wandel 1 Sky Ticket 05.01. Apollo 11 - In 8 Tagen zum Mond und zurück 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 07.01. Animal Empires 1 Sky Ticket, Sky Nature 07.01. UFOs - Der Wahr­heit auf der Spur 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 07.01. Tig Notaro: Drawn 1 Sky Ticket 08.01. Wild­tier­ret­tung in der Stadt 1 Sky Ticket, Sky Nature 10.01. Euphoria 2 OV Sky Ticket 10.01. Eine Liga für sich - Buschis Sech­ser­kette 5b Sky Ticket 10.01. Haie - mit Steve Backshall 1 Sky Ticket, Sky Nature 11.01. It's always sunny in Phil­adel­phia 13 Sky Ticket 11.01. Mr. Mayor 1 Sky Ticket, Warner TV Comedy 13.01. Costa Concordia - Chronik einer Kata­strophe 1 Sky Ticket 15.01. Die 80er: Top Ten 1 Sky Ticket, National Geogra­phic 15.01. Mord in Genua - Ein Fall für Petra Deli­cato 1 Sky Ticket 16.01. Fantasy Island 1 Sky Ticket, Sky One 17.01. Ninja Express 1 Sky Ticket, Boome­rang 19.01. Race to the Red Planet 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 19.01. L'Ora - Worte gegen Waffen 1 Sky Ticket, Sky Atlantic 19.01. Chucky 1 Sky Ticket, Syfy 19.01. Harley Quinn 2 Sky Ticket, Warner TV Comedy 20.01. Obama - Der Traum von der perfekten Einheit 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 20.01. Who Killed Garrett Phil­lips? 1 Sky Ticket, Sky Crime 21.01. Der Pass 2 Sky Ticket, Sky One 21.01. Tina 1 Sky Ticket 21.01. Die Wildnis ruft 1 Sky Ticket, National Geogra­phic Wild 23.01. Europas verbor­gene Natur­wunder 1 Sky Ticket, National Geogra­phic Wild 24.01. Alice Levine’s Sex Odyssey 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 25.01. It's always sunny in Phil­adel­phia 14 Sky Ticket 26.01. Bloods 1 Sky Ticket, Sky Comedy 26.01. If I Should Die – Tage­buch eines Mord­opfers 1 Sky Ticket, Sky Crime 27.01. Apollo: Aufbruch zum Mond 1 Sky Ticket, Sky Docu­men­taries 27.01. Quatsch Comedy Club 5 Sky Ticket 27.01. Murder at the Cottage 1 Sky Ticket, Sky Crime Stand: Januar 2022 Dezember 2021 Datum Serie Staffel Sender 03.12. Die Wespe 1 Sky Ticket 06.12. The Hot Zone: Anthrax 2 Sky Ticket, National Geogra­phic 07.12. Der Aufstieg der Nazis 1 Sky Ticket 07.12. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 12 Sky Ticket 07.12. Matze mit Katze 1 Sky Ticket, Junior 08.12. Spit­ting Image: Christmas Edition k.A. Sky Ticket 09.12. And Just Like That... 1 1) Sky Ticket 09.12. Conti­nuum 4 Sky Ticket 13.12. Jellys­tone! 1 Sky Ticket, Cartoon Network 13.12. Maul­wurf Moley 1 Sky Ticket, Boome­rang 14.12. The Good Doctor 5a Sky Ticket 15.12. American Rust 1 Sky Ticket 15.12. S.W.A.T. 5a Sky Ticket 16.12. Der Mörder & Ich 1 Sky Ticket 17.12. In Search of the Last Action Heroes k.A. Sky Ticket 20.12. The Mark of a Killer - Mörder und ihre Marken­zei­chen 3 Sky Ticket 21.12. Homicide for the holi­days - Tödliche Feier­tage 1-4 Sky Ticket 23.12. Der Doktor und das liebe Vieh 2 Sky Ticket 24.12. Die Einsteins der Tier­welt 1 Sky Ticket 24.12. La Fortuna 1 Sky Ticket 27.12. Der Oktopus in meinem Wohn­zimmer 1 Sky Ticket 27.12. Midd­lemost Post 1 Sky Ticket, Nick­toons 28.12. Yello­wja­ckets 1 Sky Ticket 30.12. Gomorrha 5 Sky Ticket 31.12. Ricky Velez: Here's Ever­ything 1 Sky Ticket 31.12. Silvester Mara­thon: Quatsch Comedy Club k.A. Sky Ticket Stand: November 2021

1) Wöchent­liche eine neue Episode. November 2021 Datum Serie Staffel Sender 01.11. Panda & Krash 1 Sky Ticket, Junior 01.11. Teen Titans Go! 1 Sky Ticket, Cartoon Network 02.11. Dyna­sties: The Wind­sors 1 Sky Ticket 02.11. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 9 Sky Ticket 02.11. Lovers' Lane Murders 1 Sky Ticket 02.11. Terra X: Eine Erde viele Welten 1 Sky Ticket 02.11. Wellington Para­normal 2 Sky Ticket 03.11. The Outpost 4 Sky Ticket, Syfy 04.11. Wolfe 1 Sky Ticket 05.11. Die Reise eines Lebens 1 Sky Ticket 07.11. Tal der Könige: Ägyp­tens verlo­rene Schätze 3 Sky Ticket, Nat Geo 08.11. Eine Liga für sich - Buschis Sech­ser­kette 5a Sky Ticket 08.11. Robot Chicken 11a Sky Ticket, Warner TV 08.11. Superstore 6 Sky Ticket 09.11. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 10 Sky Ticket 10.11. Murder Calls 1 Sky Ticket 11.11. Temple 2 Sky Ticket 13.11. Billions 5b Sky Ticket 14.11. Myste­rien der Antike - Das Geheimnis des Schä­del­grabs 1 Sky Ticket, Disco­very 15.11. Stephan Hawking: Reise durchs All 1 Sky Ticket, Spiegel TV 15.11. Summer Camp Island 1 Sky Ticket, Cartoon Network 15.11. Tom und Jerry in New York 1 Sky Ticket, Boome­rang 15.11. Trans­plant 1 Sky Ticket 16.11. Inse­cure 5 Sky Ticket 17.11. Work in Progress 2 Sky Ticket 19.11. Ein Leben in zehn Fotos 1 Sky Ticket 19.11. Scenes from a Marriage 1 Sky Ticket 21.11. Star­girl 2 Sky Ticket 22.11. Apfel & Lauch 1 Sky Ticket, Cartoon Network 22.11. Dexter: New Blood 1 Sky Ticket 22.11. Looney Tunes Cartoons 1 (Fort­set­zung) Sky Ticket, Boome­rang 22.11. Nurses 2 Sky Ticket, Universal TV 23.11. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 11 Sky Ticket 23.11. Wellington Para­normal 3 Sky Ticket 25.11. Mein queeres Leben 1 Sky Ticket, Warner TV 29.11. The Rookie 1 bis 3 Sky Ticket Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Serie Staffel Sender 01.10. Unge­zähmtes Tal 1 Skyti­cket 03.10. Der Fluch von Akakor - Der verlo­rene Schatz des Regen­waldes 1 Skyti­cket, History 03.10. Unsere Erde aus dem All 1 Skyti­cket 04.10. Bibi und Tina 1 Fort­set­zung Skyti­cket, Junior 04.10. Grizzy und die Lemminge 1 Fort­set­zung Skyti­cket, Boome­rang 04.10. Young Rock 1 Skyti­cket 05.10. Hudson & Rex 3 Skyti­cket, Warner TV Serie 05.10. Murder at my Door 1 Skyti­cket 06.10. Die Wrack-Ermittler - Unglück auf dem Meer 1 Skyti­cket, Nat Geo 07.10. Framed by the Killer 1 Skyti­cket 09.10. 100% Wolf - Die Legende des Mond­steins 1 Skyti­cket, Junior 09.10. Younger 7 Skyti­cket, Warner TV Comedy 12.10. Craig of the Creek - Im Wald der Aben­teuer 1 Fort­set­zung Skyti­cket, Cartoon Network 12.10. Miracle Workers: Oregon Trail 3 Skyti­cket, Warner TV Comedy 12.10. Wellington Para­normal 1 Skyti­cket 13.10. The Mindy Project 6 Skyti­cket 13.10. Will­kommen in Flat­bush, Brooklyn 1 Skyti­cket 14.10. Into the Wild: Colombia 1 Skyti­cket 15.10. Animal Kingdom 5 Skyti­cket, Warner TV Serie 17.10. The Drow­ning 1 Skyti­cket, 13th Street 18.10. DC Super Hero Girls 1 Skyti­cket, Cartoon Network 19.10. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 8 Skyti­cket 21.10. Die Ibiza Affäre 1 Skyti­cket 22.10. Primates 1 Skyti­cket 24.10. Disco Paraiso - Das Geheimnis von Alman­zora 1 Skyti­cket 24.10. The Deceived 1 Skyti­cket, 13th Street 25.10. Depar­ture - Das Zugun­glück 2 Skyti­cket, Universal TV 25.10. Die Fungies 1 Skyti­cket, Cartoon Network 26.10. The Syndi­cate - Das Leben ist kein Jackpot 4 Skyti­cket 27.10. Critter Fixer: Zwei Tier­ärzte für alle Felle 1 Skyti­cket, Nat Geo Wild 27.10. Day of the Dead 1 Skyti­cket, Syfy 28.10. The Flight Atten­dant 1 Skyti­cket, Warner TV Serie 31.10. Verdacht/Mord 2 Skyti­cket, 13th Street Stand: September 2021

Neue Filme auf Sky

Nicht nur Seri­enjun­kies, auch Film­lieb­haber können sich im März mit Sky Cinema auf einige High­lights freuen. Am 5. März startet mit "The Father" ein mehr­fach ausge­zeich­netes Drama. Anne hatte viele Jahre ihren 80-jährigen an Demenz leidenden Vater Anthony betreut und gepflegt. Langsam ist sie aber mit ihrer Geduld am Ende und möchte aus London nach Paris ziehen, um dort mit ihrer großen Liebe zusam­men­zuleben. Damit muss für Anthony eine neue Betreuung orga­nisiert werden und die Wahl fällt auf die attrak­tive Laura. Der alte Mann macht der jungen Frau unzäh­lige Kompli­mente, aber er hat auch eine unchar­mante Seite.

Ein weiteres High­light im März ist sicher­lich der Film "Promi­sing Young Woman". In dem Thriller ist in Cassies Leben nichts so, wie es scheint. Durch ein Trauma wird die kluge und geris­sene Frau ange­trieben, ein mörde­risches Doppel­leben zu führen. Um sich an Männern, die sich an hilf­losen Frauen vergehen, zu rächen, besucht sie jede Nacht Bars und Clubs. Durch eine uner­war­tete Begeg­nung könnte sich das aber schlag­artig ändern.

Des Weiteren können sich Film­fans im März auf "Possessor", "The Nest - Alles zu haben ist nie genug" sowie "The Forever Purge" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

März 2022 Datum Film 02.03. Ammo­nite 04.03. Freaky 05.03. The Father 07.03. Possessor 09.03. Mit Liebe umgarnt 11.03. Nobody 12.03. Opera­tion Portugal 14.03. Wander 16.03. Minari: Wo wir Wurzeln schlagen 18.03. Run Hide Fight 19.03. Promi­sing Young Woman 21.03. The Nest - Alles zu haben ist nie genug 23.03. Liebe geht durch den Magen 25.03. The Forever Purge 28.03. The Virtuoso Stand: März 2022 Februar 2022 Datum Film 11.02. Remi­niscene: Die Erin­nerung stirbt nie 12.02. Book of Love 14.02. Finding You 16.02. How it Ends 18.02. Der Spion von nebenan 19.02. Der Spion 21.02. Billion­aire Boys Club 23.02. Die Pom Pom Morde 26.02. Infidel 28.02. Come Play Stand: Februar 2022 Januar 2022 Datum Film 03.01. Normad­land 05.01. In the Heights - Rhythm of New York 08.01. Hard Kill 10.01. The Jesus Rolls 14.01. Redemp­tion Day 15.01. Willy's Wonder­land 17.01. Fondue der Liebe 21.01. No Sudden Move 26.01. Bereit für einen Prinzen 28.01. Drachen­reiter 29.01. One Night in Bangkok 31.01. Charm City Kings Stand: Februar 2022 Dezember 2021 Datum Film 3.12. Conju­ring 3 - Im Bann des Teufels 04.12. Ein Doktor auf Bestel­lung 05.12. Dünnes Blut 06.12. Blood Money 08.12. Strange But True 10.12. Fast & Furious 9 11.12. Der kleine Roald Dahl und die Maus 10.12. The Jesus Rolls 12.12. A Christmas Number One 13.12. Wer wir sind und wer wir waren 14.12. Buddy - Der Weih­nachtself 17.12. Crime Game 18.12. Zoey's Extra­ordi­nary Christmas 19.12. Last Train To Christmas 20.12. Unpregnant 22.12. Driveways 23.12. L'immor­tale - Der Unsterb­liche 23.12. Super­intel­ligence 23.12. Women in Comedy 24.12. The Amazing Mr. Blunden 27.12. Twist 30.12. Faking Bull­shit - Krimi­neller als die Polizei erlaubt! Dezember Angel Falls: Eine Bilder­buch-Weih­nacht Dezember Arthur Weih­nachts­mann Dezember Der Grinch Dezember Der kleine Lord Dezember Der Polar­express Dezember Die Familie Stone - Verloben verboten! Dezember Die Geister, die ich rief ... Dezember Die magi­sche Weih­nachts­hoch­zeit Dezember Ein weih­nacht­liches Will­kommen Dezember Family Man Dezember Geheim­zutat: Liebe Dezember Get Santa Dezember Grem­lins - Kleine Monster Dezember Happiest Season Dezember Happy New Year Dezember Ist das Leben nicht schön? Dezember Jack Frost Dezember Krampus Dezember Lieber Weih­nachts­mann Dezember Mein Schatz, unsere Familie und ich Dezember Schöne Besche­rung Dezember Tatsäch­lich...Liebe Dezember Verrückte Weih­nachten Dezember Weiße Weih­nachten Dezember Wir sind keine Engel Stand: November 2021 November 2021 Datum Film 01.11. The Friend 04.11. Barb and Star Go to Vista Del Mar 05.11. Jiu Jitsu 07.11. Eine zauber­hafte Nanny 07.11. Greta Thun­berg: Ein Jahr, um die Welt zu verän­dern 08.11. Botti­celli, Florenz und die Medici 08.11. Girl 08.11. Spit­zen­sport in Zeiten der Pandemie 09.11. Arlington Road 10.11. Angel Falls: Eine Bilder­buch-Weih­nacht 11.11. Her Story: Dunja Hayali 12.11. Und täglich grüßt die Liebe (Long Short Story) 13.11. Cosmic Sin - Inva­sion im All 14.11. The Flints­tones - Die Familie Feuer­stein / The Flints­tones in Viva Rock Vegas 15.11. Das Beste kommt noch 15.11. Oscar Micheaux - The Super­hero of Black Film­making 17.11. Ein weih­nacht­liches Will­kommen 19.11. Iron Mask 20.11. Alone - Du kannst nicht entkommen 21.11. Der Prinz von Bel-Air - Das große Wieder­sehen 21.11. The Town - Stadt ohne Gnade 22.11. Die magi­sche Weih­nachts­hoch­zeit 26.11. Cash Truck 27.11. Cortex 29.11. Geheim­zutat: Liebe Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Film 02.10. Der Gött­liche Andere 02.10. Phil Tippett: Meister der fantas­tischen Krea­turen 03.10. Ted 04.10. Blood On My Name 04.10. Fake Famous 07.10. The Suicide Squad 08.10. Argo 08.10. Charles und Diana - eine folgen­schwere Hoch­zeit 10.10. Flucht aus Pretoria 11.10. Black Art: in the Absence of Light 12.10. The Wolf of Snow Hollow 15.10. Der Kampf gegen Covid-19 15.10. Mortal Kombat 16.10. Fatale 18.10. Covid-Tage­bücher New York 18.10. Let Them All Talk 21.10. Das Ibiza-Video: Ein jour­nalis­tischer Krimi 22.10. Audrey 22.10. Jim Knopf und die wilde 13 23.10. Beyond the Law 24.10. Cats & Dogs 3: Pfoten vereint! 25.10. Feind oder Freund 27.10. The Fog - Nebel des Grauens 28.10. Kim Kardashian West: The Justice Project 29.10. Our Ladies Stand: September 2021

Anzeige:

Mehr zum Thema Sky

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Welche Abomo­delle es gibt, zeigen wir auf unserer Über­sicht zu Sky Ticket . Wich­tige Infos zum Pay-TV-Sender lesen Sie auf unserer Sky-Über­sicht