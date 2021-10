Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im November

Sky-Neuheiten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige Strea­ming-Inhalte online zu schauen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im November.

Diese Serien sind neu bei Sky

Sky-Neuheiten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Nicht nur Seri­enjun­kies, auch Film­lieb­haber können sich im November mit Sky Cinema auf einige High­lights mit dem "Who is Who" der Film­branche freuen. Am 4. November startet mit "Barb and Star Go to Vista Del Mar" eine Komödie mit Kristen Wiig und Annie Mumolo. In dem Film begeben sich die lebens­langen Freun­dinnen Barb und Star auf das Aben­teuer ihres Lebens. Sie verlassen zum ersten Mal ihre kleine Heimat­stadt im Mitt­leren Westen der USA und verbringen ihren Urlaub in Florida. Dort versucht ein Böse­wicht eine ganze Stadt auszu­löschen.

Ein weiteres High­light im November ist sicher­lich der Action-Film " Cash Truck". In dem Film spielt Jason Statham den verschlos­senen Einzel­gänger „H", der einen Job bei einer Geld­trans­porter-Firma annimmt. Die Firma fährt jede Woche hunderte von Millionen Dollar durch Los Angeles. Gleich bei seinem ersten Einsatz wird der Geld­trans­porter über­fallen und „H" setzt die Gangster im Allein­gang außer Gefecht.

Des Weiteren können sich Film­fans auf "Iron Mask", "Cortex" sowie "Die magi­sche Weih­nachts­hoch­zeit" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

Oktober 2021 Datum Serie Staffel Sender 01.11. Panda & Krash 1 Sky Ticket, Junior 01.11. Teen Titans Go! 1 Sky Ticket, Cartoon Network 02.11. Dyna­sties: The Wind­sors 1 Sky Ticket 02.11. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 9 Sky Ticket 02.11. Lovers' Lane Murders 1 Sky Ticket 02.11. Terra X: Eine Erde viele Welten 1 Sky Ticket 02.11. Wellington Para­normal 2 Sky Ticket 03.11. The Outpost 4 Sky Ticket, Syfy 04.11. Wolfe 1 Sky Ticket 05.11. Die Reise eines Lebens 1 Sky Ticket 07.11. Tal der Könige: Ägyp­tens verlo­rene Schätze 3 Sky Ticket, Nat Geo 08.11. Eine Liga für sich - Buschis Sech­ser­kette 5a Sky Ticket 08.11. Robot Chicken 11a Sky Ticket, Warner TV 08.11. Superstore 6 Sky Ticket 09.11. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 10 Sky Ticket 10.11. Murder Calls 1 Sky Ticket 11.11. Temple 2 Sky Ticket 13.11. Billions 5b Sky Ticket 14.11. Myste­rien der Antike - Das Geheimnis des Schä­del­grabs 1 Sky Ticket, Disco­very 15.11. Stephan Hawking: Reise durchs All 1 Sky Ticket, Spiegel TV 15.11. Summer Camp Island 1 Sky Ticket, Cartoon Network 15.11. Tom und Jerry in New York 1 Sky Ticket, Boome­rang 15.11. Trans­plant 1 Sky Ticket 16.11. Inse­cure 5 Sky Ticket 17.11. Work in Progress 2 Sky Ticket 19.11. Ein Leben in zehn Fotos 1 Sky Ticket 19.11. Scenes from a Marriage 1 Sky Ticket 21.11. Star­girl 2 Sky Ticket 22.11. Apfel & Lauch 1 Sky Ticket, Cartoon Network 22.11. Dexter: New Blood 1 Sky Ticket 22.11. Looney Tunes Cartoons 1 (Fort­set­zung) Sky Ticket, Boome­rang 22.11. Nurses 2 Sky Ticket, Universal TV 23.11. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 11 Sky Ticket 23.11. Wellington Para­normal 3 Sky Ticket 25.11. Mein queeres Leben 1 Sky Ticket, Warner TV 29.11. The Rookie 1 bis 3 Sky Ticket Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Serie Staffel Sender 01.10. Unge­zähmtes Tal 1 Skyti­cket 03.10. Der Fluch von Akakor - Der verlo­rene Schatz des Regen­waldes 1 Skyti­cket, History 03.10. Unsere Erde aus dem All 1 Skyti­cket 04.10. Bibi und Tina 1 Fort­set­zung Skyti­cket, Junior 04.10. Grizzy und die Lemminge 1 Fort­set­zung Skyti­cket, Boome­rang 04.10. Young Rock 1 Skyti­cket 05.10. Hudson & Rex 3 Skyti­cket, Warner TV Serie 05.10. Murder at my Door 1 Skyti­cket 06.10. Die Wrack-Ermittler - Unglück auf dem Meer 1 Skyti­cket, Nat Geo 07.10. Framed by the Killer 1 Skyti­cket 09.10. 100% Wolf - Die Legende des Mond­steins 1 Skyti­cket, Junior 09.10. Younger 7 Skyti­cket, Warner TV Comedy 12.10. Craig of the Creek - Im Wald der Aben­teuer 1 Fort­set­zung Skyti­cket, Cartoon Network 12.10. Miracle Workers: Oregon Trail 3 Skyti­cket, Warner TV Comedy 12.10. Wellington Para­normal 1 Skyti­cket 13.10. The Mindy Project 6 Skyti­cket 13.10. Will­kommen in Flat­bush, Brooklyn 1 Skyti­cket 14.10. Into the Wild: Colombia 1 Skyti­cket 15.10. Animal Kingdom 5 Skyti­cket, Warner TV Serie 17.10. The Drow­ning 1 Skyti­cket, 13th Street 18.10. DC Super Hero Girls 1 Skyti­cket, Cartoon Network 19.10. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 8 Skyti­cket 21.10. Die Ibiza Affäre 1 Skyti­cket 22.10. Primates 1 Skyti­cket 24.10. Disco Paraiso - Das Geheimnis von Alman­zora 1 Skyti­cket 24.10. The Deceived 1 Skyti­cket, 13th Street 25.10. Depar­ture - Das Zugun­glück 2 Skyti­cket, Universal TV 25.10. Die Fungies 1 Skyti­cket, Cartoon Network 26.10. The Syndi­cate - Das Leben ist kein Jackpot 4 Skyti­cket 27.10. Critter Fixer: Zwei Tier­ärzte für alle Felle 1 Skyti­cket, Nat Geo Wild 27.10. Day of the Dead 1 Skyti­cket, Syfy 28.10. The Flight Atten­dant 1 Skyti­cket, Warner TV Serie 31.10. Verdacht/Mord 2 Skyti­cket, 13th Street Stand: September 2021 September 2021 Datum Serie Staffel Sender 01.09. Flipi und die Pilz­linge 1 Fort­set­zung Skyti­cket, Boome­rang 02.09. 9/11: Ein Tag in Amerika 1 Skyti­cket, Nat Geo 05.09. Blut­spur - Forensik hautnah 1 Skyti­cket, Crime & Inves­tiga­tion 06.09. MasterChef USA 11 Skyti­cket 06.09. Akte Hai - Dem Raub­tier auf der Spur 1 Skyti­cket, Nat Geo Wild 06.09. Gangster - Ohne Skrupel und Moral 3 Skyti­cket, Crime & Inves­tiga­tion 07.09. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 6 Skyti­cket 08.09. Law & Order: Orga­nized Crime 1 Skyti­cket, 13th Street 08.09. Schitt's Creek 6 Skyti­cket 08.09. Zweite Chance für Hunde 2 Skyti­cket, Nat Geo Wild 09.09. SaFahri - Eine Reise zu den Elementen 1 Skyti­cket 10.09. Giganten des Tier­reichs 1 Skyti­cket 13.09. Total Drama­rama 1 Fort­set­zung Skyti­cket, Cartoon Network 13.09. Power Players 1 Skyti­cket, Boome­rang 15.09. Afrika: Geheime König­reiche 1 Skyti­cket 15.09. Crea­tive Galaxy 2 Skyti­cket, Junior 15.09. The Mindy Project 5 Skyti­cket 16.09. Spit­ting Image: The Krauts' Edition 1 Skyti­cket 18.09. The UnXplained mit William Shatner 2 Skyti­cket, History 20.09. Ancient Aliens - Uner­klär­liche Phäno­mene 13 Skyti­cket, History 20.09. Gangster - Ohne Skrupel und Moral 4 Skyti­cket, Crime & Inves­tiga­tion 20.09. Steven Universe: Future 1 Skyti­cket, Cartoon Network 21.09. Code 404 2 Skyti­cket, Sky Q 22.09. L.A.'s Finest 2 Skyti­cket 27.09. Made For Murder 1 Skyti­cket 27.09. Burden of Truth 4 Skyti­cket, Universal TV 28.09. Impeach­ment: American Crime Story 3 Skyti­cket 28.09. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 7 Skyti­cket 28.09. Lucifer 5 Skyti­cket 29.09. The L Word: Gene­ration Q 2 Skyti­cket 30.09. Totti - Il Capi­tano 1 Skyti­cket 30.09. One Deadly Mistake 1 Skyti­cket Stand: August 2021 August 2021 Datum Serie Staffel Sender 05.08. Das A-Team 1-5 Sky Ticket 05.08. Power Sisters 1 Sky Ticket, Junior 05.08. Schwarzer Schatten - Seri­enmord im Kran­ken­haus 1 Sky Ticket 09.08. Monster Beach 1 Sky Ticket, Cartoon Network 10.08. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 4 Sky Ticket 10.08. Murder for Hire 1 Sky Ticket 11.08. L.A.'s Finest 1 Sky Ticket 13.08. Mr Inbet­ween 1 Fox, Sky Ticket 17.08. Black Monday 3 Sky Ticket 17.08. Gordon Ramsay: Kuli­nari­sche Aben­teuer 3a Nat Geo Wild, Sky Ticket 17.08. Friends: The Reunion 1 Sky Ticket 18.08. Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund 1 Nat Geo Wild, Sky Ticket 19.08. Exhumed 1 Sky Ticket 19.08. Narco Wars - Der Kampf gegen Drogen 2 Nat Geo, Sky Ticket 19.08. Strom­berg 5 Sky Ticket 22.08. I'll be gone in the Dark Bonus Sky Ticket 23.08. Superstore 5 Sky Ticket 23.08. Summer Camp Island 1 Sky Ticket, Cartoon Network 23.08. The White Lotus 1 Sky Ticket 24.08. Killer Couples: Mörde­rische Paare 14 Sky Ticket 24.08. Lucifer 4 Sky Ticket 24.08. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 5 Sky Ticket 25.08. Betty 2 Sky Ticket 26.08. Britannia 3 Sky Ticket 28.08. Fight the Power - Proteste, die die USA verän­derten 1 History, Sky Ticket 30.08. Die Sturm­jäger 1 Nat Geo, Sky Ticket 30.08. Flipi und die Pilz­linge 1 Fort­set­zung Sky Ticket, Boome­rang 31.08. Rick and Morty 5 TNT Comedy, Sky Ticket Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Serie Staffel Sender 05.07. Djatlow-Pass - Tod im Schnee 1 FOX, Sky Ticket 12.07. The Equa­lizer 1 Sky One, Sky Ticket 12.07. The White Lotus 1 Sky Ticket 14.07. War of the Worlds 2 FOX, Sky Ticket 14.07. Paris Police 1900 1 Sky Atlantic, Sky Ticket 17.07. Search Party 4 TNT Comedy, Sky Ticket 18.07. Professor T 1 Sky Krimi, Sky Ticket 21.07. Went­worth 9 Sky Atlantic, Sky Ticket 23.07. Absentia 3 13th Street, Sky Ticket 26.07. Chicago Fire Fort­set­zung

Staffel 9 Universal TV, Sky Ticket 27.07. Chicago Med Fort­set­zung

Staffel 6 Universal TV, Sky Ticket 27.07. In Treat­ment 4 Sky Atlantic, Sky Ticket 29.07. Ich und die anderen 1 Sky Atlantic, Sky Ticket Stand: Juni 2021 Juni 2021 Datum Serie Staffel Sender 01.06. Intel­ligence (UK) 1 Sky Comedy, Sky Ticket 03.06. SEAL Team 4 TNT Serie, Sky Ticket 09.06. Final Space 3 TNT Comedy, Sky Ticket 09.06. Bull 5 (Fort­set­zung) 13th Street, Sky Ticket 17.06. Coroner 3 13th Street, Sky Ticket 21.06. Rick and Morty 5 TNT Comedy, Sky Ticket 21.06. Call Your Mother 1 Sky Comedy, Sky Ticket 22.06. Bree­ders 2 Sky Comedy, Sky Ticket 22.06. Mayans M.C. 3 Sky Atlantic, Sky Ticket 24.06. Pandora 2 Syfy, Sky Ticket 30.06. 9-1-1: Notruf L.A. 4 (Fort­set­zung) Sky One, Sky Ticket 30.06. 9-1-1: Lone Star 2 (Fort­set­zung) Sky One, Sky Ticket Stand: Mai 2021

Neue Filme auf Sky

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

November 2021 Datum Film 01.11. The Friend 04.11. Barb and Star Go to Vista Del Mar 05.11. Jiu Jitsu 07.11. Eine zauber­hafte Nanny 07.11. Greta Thun­berg: Ein Jahr, um die Welt zu verän­dern 08.11. Botti­celli, Florenz und die Medici 08.11. Girl 08.11. Spit­zen­sport in Zeiten der Pandemie 09.11. Arlington Road 10.11. Angel Falls: Eine Bilder­buch-Weih­nacht 11.11. Her Story: Dunja Hayali 12.11. Und täglich grüßt die Liebe (Long Short Story) 13.11. Cosmic Sin - Inva­sion im All 14.11. The Flints­tones - Die Familie Feuer­stein / The Flints­tones in Viva Rock Vegas 15.11. Das Beste kommt noch 15.11. Oscar Micheaux - The Super­hero of Black Film­making 17.11. Ein weih­nacht­liches Will­kommen 19.11. Iron Mask 20.11. Alone - Du kannst nicht entkommen 21.11. Der Prinz von Bel-Air - Das große Wieder­sehen 21.11. The Town - Stadt ohne Gnade 22.11. Die magi­sche Weih­nachts­hoch­zeit 26.11. Cash Truck 27.11. Cortex 29.11. Geheim­zutat: Liebe Stand: Oktober 2021 Oktober 2021 Datum Film 02.10. Der Gött­liche Andere 02.10. Phil Tippett: Meister der fantas­tischen Krea­turen 03.10. Ted 04.10. Blood On My Name 04.10. Fake Famous 07.10. The Suicide Squad 08.10. Argo 08.10. Charles und Diana - eine folgen­schwere Hoch­zeit 10.10. Flucht aus Pretoria 11.10. Black Art: in the Absence of Light 12.10. The Wolf of Snow Hollow 15.10. Der Kampf gegen Covid-19 15.10. Mortal Kombat 16.10. Fatale 18.10. Covid-Tage­bücher New York 18.10. Let Them All Talk 21.10. Das Ibiza-Video: Ein jour­nalis­tischer Krimi 22.10. Audrey 22.10. Jim Knopf und die wilde 13 23.10. Beyond the Law 24.10. Cats & Dogs 3: Pfoten vereint! 25.10. Feind oder Freund 27.10. The Fog - Nebel des Grauens 28.10. Kim Kardashian West: The Justice Project 29.10. Our Ladies Stand: September 2021 September 2021 Datum Film 01.09. George­town 01.09. Para­normal Acti­vity 03.09. Green­land 04.09. Save Your­selves! 05.09. Hellboy - Die goldene Armee 06.09. Stunde der Angst 09.09. Der Fall Wein­stein: Abrech­nung mit Holly­wood 09.09. Chris Brown: Welcome To My Life 10.09. Memory: The Origins of Alien 10.09. Synchronic 10.09. Strom­berg - Der Film 11.09. Survi­ving 9/11 11.09. Planet der Affen: Prevo­lution 12.09. Steve McQueen: The Lost Movie 12.09. Ferrari: Jagd nach Unsterb­lich­keit 12.09. Das Schweigen der Lämmer 13.09. Calibro 9 14.09. Open Range - Weites Land 15.09. Summer of Soul 17.09. Louis Theroux: Shoo­ting Joe Exotic 17.09. After Truth 18.09. Bruno vs. Tyson 18.09. Zerplatzt 19.09. Der 24 Stunden Krieg 20.09. Play 23.09. Monster Prea­cher 24.09. Console Wars 24.09. The Tunnel - Die Todes­falle 25.09. You Cannot Kill David Arquette 25.09. Hello Again - Ein Tag für immer 26.09. About A Boy oder der Tag der toten Ente 27.09. An American Pickle 27.09. James Bond jagt Dr. No 27.09. James Bond: Liebes­grüße aus Moskau 27.09. James Bond: Gold­finger 27.09. James Bond: Feuer­ball 27.09. James Bond: Man lebt nur zweimal 27.09. James Bond: Im Geheim­dienst Ihrer Majestät 27.09. James Bond: Diaman­ten­fieber 27.09. James Bond: Leben und sterben lassen 27.09. James Bond: Der Mann mit dem goldenen Colt 27.09. James Bond: Der Spion, der mich liebte 27.09. James Bond: Moon­raker – Streng geheim 27.09. James Bond: In tödli­cher Mission 27.09. James Bond: Octo­pussy 27.09. James Bond: Im Ange­sicht des Todes 27.09. James Bond: Der Hauch des Todes 27.09. James Bond: Lizenz zum Töten 27.09. James Bond: GoldenEye 27.09. James Bond: Der Morgen stirbt nie 27.09. James Bond: Die Welt ist nicht genug 27.09. James Bond: Stirb an einem anderen Tag 27.09. James Bond: Casino Royale 27.09. James Bond: Ein Quantum Trost 27.09. James Bond: Skyfall 27.09. James Bond: Spectre 28.09. David Atten­boroughs Natural History Museum: Zum Leben erwacht 28.09. Der König der Pinguine 30.09. Slee­pers Stand: August 2021 August 2021 Datum Film 01.08. Arma­geddon - Das jüngste Gericht 02.08. Ausgrissn! In der Leder­hosn nach Las Vegas 03.08. Eragon - Das Geheimnis der Drachen­reiter 04.08. AKA Jane Roe 04.08. Chicken Run 05.08. Monster Hunter 06.08. Locked Down 09.08. The Burnt Orange Heresy 12.08. The Little Things 13.08. Take­over - Voll vertauscht 16.08. Oslo 20.08. Vergif­tete Wahr­heit 21.08. Valley Girl 22.08. Outbreak - Laut­lose Killer 23.08. The Kid Detec­tive 23.08. Dieses bescheu­erte Herz 27.08. Vanguard - Elite Special Force 28.08. The Tax Coll­ector 29.08. xXx 2 - The Next Level 30.08. Niemals Selten Manchmal Immer Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Film 02.07. Life in a Year 05.07. The Photo­graph 09.07. The Empty Man 10.07. Six Minutes to Midnight 14.07. Over the Moon in Love 17.07. Kajil­lion­aire 19.07. Glass Houses 23.07. Waiting for the Barba­rians 24.07. The Kid Detec­tive 26.07. Within These Walls 30.07. Vergif­tete Wahr­heit 31.07. Save Your­selves! Stand: Juni 2021

