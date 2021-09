Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im September

Sky-Neuheiten

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige Strea­ming-Inhalte online zu schauen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im September.

Diese Serien sind neu bei Sky

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Im September stehen eben­falls wieder einige Neuheiten sowie Staf­fel­starts und Fort­set­zungen mit namhaften Schau­spie­lern auf dem Programm. Am 16. September startet das neue Sky Original "Spii­ting Image: The Krauts' Edition", in der es 20 neue Puppen der schrägen Kult-Satire gibt. Para­doriert werden deut­sche und öster­rei­chi­sche Promis aus Sport, Politik und Unter­hal­tung.

Ein weiteres Serien-High­light im September dürfte der Start der zweiten Staffel von "Code 404" sein. Im Mittel­punkt der briti­schen Comedy-Serie stehen eine Test­ver­sion eines Cyber-Cops sowie ein Poli­zist, die gemeinsam auf Verbre­cher­jagd gehen. Während der Ermitt­lungen sind pein­liche Pannen, skur­rile und komi­sche Situa­tion prak­tisch "vorpro­gram­miert".

Des Weiteren können Sie sich auf neue Folgen und Staf­feln von "Impeach­ment: American Crime Story", "The L Word: Gene­ration" und "9/11: Ein Tag in Amerika" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

September 2021 Datum Serie Staffel Sender 01.09. Flipi und die Pilz­linge 1 Fort­set­zung Skyti­cket, Boome­rang 02.09. 9/11: Ein Tag in Amerika 1 Skyti­cket, Nat Geo 05.09. Blut­spur - Forensik hautnah 1 Skyti­cket, Crime & Inves­tiga­tion 06.09. MasterChef USA 11 Skyti­cket 06.09. Akte Hai - Dem Raub­tier auf der Spur 1 Skyti­cket, Nat Geo Wild 06.09. Gangster - Ohne Skrupel und Moral 3 Skyti­cket, Crime & Inves­tiga­tion 07.09. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 6 Skyti­cket 08.09. Law & Order: Orga­nized Crime 1 Skyti­cket, 13th Street 08.09. Schitt's Creek 6 Skyti­cket 08.09. Zweite Chance für Hunde 2 Skyti­cket, Nat Geo Wild 09.09. SaFahri - Eine Reise zu den Elementen 1 Skyti­cket 10.09. Giganten des Tier­reichs 1 Skyti­cket 13.09. Total Drama­rama 1 Fort­set­zung Skyti­cket, Cartoon Network 13.09. Power Players 1 Skyti­cket, Boome­rang 15.09. Afrika: Geheime König­reiche 1 Skyti­cket 15.09. Crea­tive Galaxy 2 Skyti­cket, Junior 15.09. The Mindy Project 5 Skyti­cket 16.09. Spit­ting Image: The Krauts' Edition 1 Skyti­cket 18.09. The UnXplained mit William Shatner 2 Skyti­cket, History 20.09. Ancient Aliens - Uner­klär­liche Phäno­mene 13 Skyti­cket, History 20.09. Gangster - Ohne Skrupel und Moral 4 Skyti­cket, Crime & Inves­tiga­tion 20.09. Steven Universe: Future 1 Skyti­cket, Cartoon Network 21.09. Code 404 2 Skyti­cket, Sky Q 22.09. L.A.'s Finest 2 Skyti­cket 27.09. Made For Murder 1 Skyti­cket 27.09. Burden of Truth 4 Skyti­cket, Universal TV 28.09. Impeach­ment: American Crime Story 3 Skyti­cket 28.09. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 7 Skyti­cket 28.09. Lucifer 5 Skyti­cket 29.09. The L Word: Gene­ration Q 2 Skyti­cket 30.09. Totti - Il Capi­tano 1 Skyti­cket 30.09. One Deadly Mistake 1 Skyti­cket Stand: August 2021 August 2021 Datum Serie Staffel Sender 05.08. Das A-Team 1-5 Sky Ticket 05.08. Power Sisters 1 Sky Ticket, Junior 05.08. Schwarzer Schatten - Seri­enmord im Kran­ken­haus 1 Sky Ticket 09.08. Monster Beach 1 Sky Ticket, Cartoon Network 10.08. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 4 Sky Ticket 10.08. Murder for Hire 1 Sky Ticket 11.08. L.A.'s Finest 1 Sky Ticket 13.08. Mr Inbet­ween 1 Fox, Sky Ticket 17.08. Black Monday 3 Sky Ticket 17.08. Gordon Ramsay: Kuli­nari­sche Aben­teuer 3a Nat Geo Wild, Sky Ticket 17.08. Friends: The Reunion 1 Sky Ticket 18.08. Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund 1 Nat Geo Wild, Sky Ticket 19.08. Exhumed 1 Sky Ticket 19.08. Narco Wars - Der Kampf gegen Drogen 2 Nat Geo, Sky Ticket 19.08. Strom­berg 5 Sky Ticket 22.08. I'll be gone in the Dark Bonus Sky Ticket 23.08. Superstore 5 Sky Ticket 23.08. Summer Camp Island 1 Sky Ticket, Cartoon Network 23.08. The White Lotus 1 Sky Ticket 24.08. Killer Couples: Mörde­rische Paare 14 Sky Ticket 24.08. Lucifer 4 Sky Ticket 24.08. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 5 Sky Ticket 25.08. Betty 2 Sky Ticket 26.08. Britannia 3 Sky Ticket 28.08. Fight the Power - Proteste, die die USA verän­derten 1 History, Sky Ticket 30.08. Die Sturm­jäger 1 Nat Geo, Sky Ticket 30.08. Flipi und die Pilz­linge 1 Fort­set­zung Sky Ticket, Boome­rang 31.08. Rick and Morty 5 TNT Comedy, Sky Ticket Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Serie Staffel Sender 05.07. Djatlow-Pass - Tod im Schnee 1 FOX, Sky Ticket 12.07. The Equa­lizer 1 Sky One, Sky Ticket 12.07. The White Lotus 1 Sky Ticket 14.07. War of the Worlds 2 FOX, Sky Ticket 14.07. Paris Police 1900 1 Sky Atlantic, Sky Ticket 17.07. Search Party 4 TNT Comedy, Sky Ticket 18.07. Professor T 1 Sky Krimi, Sky Ticket 21.07. Went­worth 9 Sky Atlantic, Sky Ticket 23.07. Absentia 3 13th Street, Sky Ticket 26.07. Chicago Fire Fort­set­zung

Staffel 9 Universal TV, Sky Ticket 27.07. Chicago Med Fort­set­zung

Staffel 6 Universal TV, Sky Ticket 27.07. In Treat­ment 4 Sky Atlantic, Sky Ticket 29.07. Ich und die anderen 1 Sky Atlantic, Sky Ticket Stand: Juni 2021 Juni 2021 Datum Serie Staffel Sender 01.06. Intel­ligence (UK) 1 Sky Comedy, Sky Ticket 03.06. SEAL Team 4 TNT Serie, Sky Ticket 09.06. Final Space 3 TNT Comedy, Sky Ticket 09.06. Bull 5 (Fort­set­zung) 13th Street, Sky Ticket 17.06. Coroner 3 13th Street, Sky Ticket 21.06. Rick and Morty 5 TNT Comedy, Sky Ticket 21.06. Call Your Mother 1 Sky Comedy, Sky Ticket 22.06. Bree­ders 2 Sky Comedy, Sky Ticket 22.06. Mayans M.C. 3 Sky Atlantic, Sky Ticket 24.06. Pandora 2 Syfy, Sky Ticket 30.06. 9-1-1: Notruf L.A. 4 (Fort­set­zung) Sky One, Sky Ticket 30.06. 9-1-1: Lone Star 2 (Fort­set­zung) Sky One, Sky Ticket Stand: Mai 2021 Mai 2021 Datum Serie Staffel Sender 06.05. Inter­galactic 1 Sky Atlantic, Sky Ticket 11.05. Code 404 1 Sky Comedy, Sky Ticket 11.05. The Mopes 1 TNT Comedy, Sky Ticket 12.05. Wynonna Earp 4 Syfy, Sky Ticket 18.05. City on a Hill 2 Sky Atlantic, Sky Ticket 20.05. The Gold­bergs 8 Sky One, Sky Ticket 20.05. The Unicorn 2 Sky One, Sky Ticket 21.05. Mare of East­town 1 Sky Atlantic, Sky Ticket 21.05. The Rookie 3 FOX, Sky Ticket 26.05. S.W.A.T. 4 Sky One, Sky Ticket Stand: Mai 2021 April 2021 Datum Serie Staffel Sender 01.04. Blue Bloods 1 - 7 Skyti­cket 01.04. The Vow 1 Skyti­cket 01.04. Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr 1 Skyti­cket 01.04. Crazy, Not Insane 1 Skyti­cket 05.04. The Mark of a Killer – Mörder und ihre Marken­zei­chen 1 Skyti­cket 05.04. Diabo­lical 1 Skyti­cket 05.04. Superstore 1 Skyti­cket 06.04. Curb Your Enthu­siasm 10 Sky Comedy, Skyti­cket 06.04. Spittig Image 1 Skyti­cket 07.04. Schitt's Creek 1 Skyti­cket 07.04. Zooge­flüster 3 Skyti­cket 07.04. The Mindy-Project 1 Skyti­cket 08.04. Resi­dent Alien 1 Syfy, Skyti­cket 11.04. Star­girl 1 Skyti­cket 12.04. Shame­less 11 FOX 12.04. The Nevers 1 Sky Atlantic 12.04. Escobar - Die Jagd nach den Millionen 1 Skyti­cket 13.04. The Good Doctor 1, 2, 4a Sky One, Skyti­cket 15.04. Strom­berg 1 Skyti­cket 19.04. Chicago Fire 9 Universal TV 19.04. Chicago Med 6 Universal TV 20.04. Bosch 6 Skyti­cket 22.04. Para - Wir sind King 1 TNT Serie, Skyti­cket 27.04. Alive and Kicking 1 FOX 29.04. Inter­galactic 1 Skyti­cket Stand: April 2021

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

Neue Filme auf Sky

Nicht nur Seri­enjun­kies, auch Film­lieb­haber können sich im September mit Sky Cinema auf einige Film-High­lights freuen. Auch in den Block­buster-Premieren können sich die Zuschauer auf das "Who is Who" der Film­branche freuen. Am 3. September startet mit "Green­land" ein Kata­stro­phen­film mit Gerald Butler. In dem Film nähert sich der Komet Clarke der Erde und Experten gehen zunächst davon aus, dass nur kleine Bruch­stücke auf der Erde einschlagen werden, die nur kleine Schäden verur­sachen. Nachdem aber ein Bruch­stück des Kome­tens die Stadt Tampa in Florida zerstört, beginnt das gesamte Land im Chaos zu versinken.

Ein weiteres High­light im September sind sicher­lich alle 24 James-Bond-Filme. Am 30. September startet der neueste James-Bond-Film ("Keine Zeit zu sterben") in den Kinos. Zu diesem Anlass hat Sky einen eigenen Pop-up Sender ("Sky Cinema 007") gestartet, auf dem rund um die Uhr die Block­buster über den briti­schen Geheim­agenten zu sehen sind. Die Filme sind ab dem 27. September bis zum 31. Oktober abrufbar.

Des Weiteren können sich Film­fans auf "George­town", "Para­normal Acti­vity" sowie "After Truth" freuen. Im September startet auch die Doku­men­tation "Survi­ving 9/11", in der Über­lebende der Terror­anschläge vor 20 Jahren die Ereig­nisse rekon­stru­ieren und über den Einfluss auf ihr Leben berichten.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

September 2021 Datum Film 01.09. George­town 01.09. Para­normal Acti­vity 03.09. Green­land 04.09. Save Your­selves! 05.09. Hellboy - Die goldene Armee 06.09. Stunde der Angst 09.09. Der Fall Wein­stein: Abrech­nung mit Holly­wood 09.09. Chris Brown: Welcome To My Life 10.09. Memory: The Origins of Alien 10.09. Synchronic 10.09. Strom­berg - Der Film 11.09. Survi­ving 9/11 11.09. Planet der Affen: Prevo­lution 12.09. Steve McQueen: The Lost Movie 12.09. Ferrari: Jagd nach Unsterb­lich­keit 12.09. Das Schweigen der Lämmer 13.09. Calibro 9 14.09. Open Range - Weites Land 15.09. Summer of Soul 17.09. Louis Theroux: Shoo­ting Joe Exotic 17.09. After Truth 18.09. Bruno vs. Tyson 18.09. Zerplatzt 19.09. Der 24 Stunden Krieg 20.09. Play 23.09. Monster Prea­cher 24.09. Console Wars 24.09. The Tunnel - Die Todes­falle 25.09. You Cannot Kill David Arquette 25.09. Hello Again - Ein Tag für immer 26.09. About A Boy oder der Tag der toten Ente 27.09. An American Pickle 27.09. James Bond jagt Dr. No 27.09. James Bond: Liebes­grüße aus Moskau 27.09. James Bond: Gold­finger 27.09. James Bond: Feuer­ball 27.09. James Bond: Man lebt nur zweimal 27.09. James Bond: Im Geheim­dienst Ihrer Majestät 27.09. James Bond: Diaman­ten­fieber 27.09. James Bond: Leben und sterben lassen 27.09. James Bond: Der Mann mit dem goldenen Colt 27.09. James Bond: Der Spion, der mich liebte 27.09. James Bond: Moon­raker – Streng geheim 27.09. James Bond: In tödli­cher Mission 27.09. James Bond: Octo­pussy 27.09. James Bond: Im Ange­sicht des Todes 27.09. James Bond: Der Hauch des Todes 27.09. James Bond: Lizenz zum Töten 27.09. James Bond: GoldenEye 27.09. James Bond: Der Morgen stirbt nie 27.09. James Bond: Die Welt ist nicht genug 27.09. James Bond: Stirb an einem anderen Tag 27.09. James Bond: Casino Royale 27.09. James Bond: Ein Quantum Trost 27.09. James Bond: Skyfall 27.09. James Bond: Spectre 28.09. David Atten­boroughs Natural History Museum: Zum Leben erwacht 28.09. Der König der Pinguine 30.09. Slee­pers Stand: August 2021 August 2021 Datum Film 01.08. Arma­geddon - Das jüngste Gericht 02.08. Ausgrissn! In der Leder­hosn nach Las Vegas 03.08. Eragon - Das Geheimnis der Drachen­reiter 04.08. AKA Jane Roe 04.08. Chicken Run 05.08. Monster Hunter 06.08. Locked Down 09.08. The Burnt Orange Heresy 12.08. The Little Things 13.08. Take­over - Voll vertauscht 16.08. Oslo 20.08. Vergif­tete Wahr­heit 21.08. Valley Girl 22.08. Outbreak - Laut­lose Killer 23.08. The Kid Detec­tive 23.08. Dieses bescheu­erte Herz 27.08. Vanguard - Elite Special Force 28.08. The Tax Coll­ector 29.08. xXx 2 - The Next Level 30.08. Niemals Selten Manchmal Immer Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Film 02.07. Life in a Year 05.07. The Photo­graph 09.07. The Empty Man 10.07. Six Minutes to Midnight 14.07. Over the Moon in Love 17.07. Kajil­lion­aire 19.07. Glass Houses 23.07. Waiting for the Barba­rians 24.07. The Kid Detec­tive 26.07. Within These Walls 30.07. Vergif­tete Wahr­heit 31.07. Save Your­selves! Stand: Juni 2021

