Sky: Das sind die neuen Serien und Filme im August

Sky-Neuheiten

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Sky Ticket ermög­licht es Ihnen, das Sky-Programm und einige Strea­ming-Inhalte online zu schauen, ohne sich gleich mit einem regu­lären Abon­nement für einen längeren Zeit­raum an Sky zu binden. Monat­lich neue Staf­feln beliebter Serien wie "Babylon Berlin", "The Walking Dead" oder "The Good Doctor" und auch komplette Neuerschei­nungen warten mit dem Sky Ticket Enter­tain­ment auf Sie. Im Enter­tain­ment-Paket sind diverse Sender enthalten, unter anderem Sky 1, Sky Atlantic, Fox und TNT. Mit dem Cinema-Ticket stehen Ihnen hingegen eine große Auswahl an Filmen zur Verfü­gung. Darunter befinden sich Filme, die frisch aus dem Kino kommen, aber auch ältere Block­buster sowie Film-Klas­siker. Regel­mäßig wird das Serien- und Film-Angebot um namhafte Titel erwei­tert, die auch Sky-Ticket-Nutzer abrufen können. In unserer Auflis­tung geben wir Ihnen einen Über­blick über die zu erwar­tenden Neuerschei­nungen im August.

Diese Serien sind neu bei Sky

Foto/Logo: Sky, Montage: teltarif.de Seri­enfans mit einem Enter­tain­ment-Paket des Pay-TV-Senders können sich auf Nach­schub freuen. Im August stehen eben­falls wieder einige Neuheiten sowie Staf­fel­starts und Fort­set­zungen mit namhaften Schau­spie­lern auf dem Programm. Am 23. August startet die neue HBO-Mini-Serie "The White Lotus", in der eine illustre, bunte Gruppe ameri­kani­scher Touristen in einem Luxus-Resort auf Hawaii aufein­ander­treffen. Der erhol­same Urlaub im Para­dies birgt in dieser Gesell­schafts­satire für alle Betei­ligten seine Tücken.

Ein weiteres Serien-High­light im August dürfte der Start der fünften Staffel von "Rick and Morty" sein. Im Mittel­punkt der Zeichen­trick­serie stehen der geniale Wissen­schaftler und Alko­holiker Rick Sanchez und sein puber­tie­render Enkel Morty Smith. Mit Ricks Raum­schiff, der "Portal Gun", reisen die beiden Haupt­akteure durch verschie­dene ulkige sowie skur­rile Reali­täten und erleben dort einzig­artige Aben­teuer.

Des Weiteren können Sie sich auf neue Folgen und Staf­feln von "Killer Couples - Mörde­rische Paare", "Britannia" und "Superstore" freuen.

Serien-Neuerschei­nungen auf Sky

August 2021 Datum Serie Staffel Sender 05.08. Das A-Team 1-5 Sky Ticket 05.08. Power Sisters 1 Sky Ticket, Junior 05.08. Schwarzer Schatten - Seri­enmord im Kran­ken­haus 1 Sky Ticket 09.08. Monster Beach 1 Sky Ticket, Cartoon Network 10.08. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 4 Sky Ticket 10.08. Murder for Hire 1 Sky Ticket 11.08. L.A.'s Finest 1 Sky Ticket 13.08. Mr Inbet­ween 1 Fox, Sky Ticket 17.08. Black Monday 3 Sky Ticket 17.08. Gordon Ramsay: Kuli­nari­sche Aben­teuer 3a Nat Geo Wild, Sky Ticket 17.08. Friends: The Reunion 1 Sky Ticket 18.08. Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund 1 Nat Geo Wild, Sky Ticket 19.08. Exhumed 1 Sky Ticket 19.08. Narco Wars - Der Kampf gegen Drogen 2 Nat Geo, Sky Ticket 19.08. Strom­berg 5 Sky Ticket 22.08. I'll be gone in the Dark Bonus Sky Ticket 23.08. Superstore 5 Sky Ticket 23.08. Summer Camp Island 1 Sky Ticket, Cartoon Network 23.08. The White Lotus 1 Sky Ticket 24.08. Killer Couples: Mörde­rische Paare 14 Sky Ticket 24.08. Lucifer 4 Sky Ticket 24.08. It's Always Sunny in Phil­adel­phia 5 Sky Ticket 25.08. Betty 2 Sky Ticket 26.08. Britannia 3 Sky Ticket 28.08. Fight the Power - Proteste, die die USA verän­derten 1 History, Sky Ticket 30.08. Die Sturm­jäger 1 Nat Geo, Sky Ticket 30.08. Flipi und die Pilz­linge 1 Fort­set­zung Sky Ticket, Boome­rang 31.08. Rick and Morty 5 TNT Comedy, Sky Ticket Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Serie Staffel Sender 05.07. Djatlow-Pass - Tod im Schnee 1 FOX, Sky Ticket 12.07. The Equa­lizer 1 Sky One, Sky Ticket 12.07. The White Lotus 1 Sky Ticket 14.07. War of the Worlds 2 FOX, Sky Ticket 14.07. Paris Police 1900 1 Sky Atlantic, Sky Ticket 17.07. Search Party 4 TNT Comedy, Sky Ticket 18.07. Professor T 1 Sky Krimi, Sky Ticket 21.07. Went­worth 9 Sky Atlantic, Sky Ticket 23.07. Absentia 3 13th Street, Sky Ticket 26.07. Chicago Fire Fort­set­zung

Staffel 9 Universal TV, Sky Ticket 27.07. Chicago Med Fort­set­zung

Staffel 6 Universal TV, Sky Ticket 27.07. In Treat­ment 4 Sky Atlantic, Sky Ticket 29.07. Ich und die anderen 1 Sky Atlantic, Sky Ticket Stand: Juni 2021 Juni 2021 Datum Serie Staffel Sender 01.06. Intel­ligence (UK) 1 Sky Comedy, Sky Ticket 03.06. SEAL Team 4 TNT Serie, Sky Ticket 09.06. Final Space 3 TNT Comedy, Sky Ticket 09.06. Bull 5 (Fort­set­zung) 13th Street, Sky Ticket 17.06. Coroner 3 13th Street, Sky Ticket 21.06. Rick and Morty 5 TNT Comedy, Sky Ticket 21.06. Call Your Mother 1 Sky Comedy, Sky Ticket 22.06. Bree­ders 2 Sky Comedy, Sky Ticket 22.06. Mayans M.C. 3 Sky Atlantic, Sky Ticket 24.06. Pandora 2 Syfy, Sky Ticket 30.06. 9-1-1: Notruf L.A. 4 (Fort­set­zung) Sky One, Sky Ticket 30.06. 9-1-1: Lone Star 2 (Fort­set­zung) Sky One, Sky Ticket Stand: Mai 2021 Mai 2021 Datum Serie Staffel Sender 06.05. Inter­galactic 1 Sky Atlantic, Sky Ticket 11.05. Code 404 1 Sky Comedy, Sky Ticket 11.05. The Mopes 1 TNT Comedy, Sky Ticket 12.05. Wynonna Earp 4 Syfy, Sky Ticket 18.05. City on a Hill 2 Sky Atlantic, Sky Ticket 20.05. The Gold­bergs 8 Sky One, Sky Ticket 20.05. The Unicorn 2 Sky One, Sky Ticket 21.05. Mare of East­town 1 Sky Atlantic, Sky Ticket 21.05. The Rookie 3 FOX, Sky Ticket 26.05. S.W.A.T. 4 Sky One, Sky Ticket Stand: Mai 2021 April 2021 Datum Serie Staffel Sender 01.04. Blue Bloods 1 - 7 Skyti­cket 01.04. The Vow 1 Skyti­cket 01.04. Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr 1 Skyti­cket 01.04. Crazy, Not Insane 1 Skyti­cket 05.04. The Mark of a Killer – Mörder und ihre Marken­zei­chen 1 Skyti­cket 05.04. Diabo­lical 1 Skyti­cket 05.04. Superstore 1 Skyti­cket 06.04. Curb Your Enthu­siasm 10 Sky Comedy, Skyti­cket 06.04. Spittig Image 1 Skyti­cket 07.04. Schitt's Creek 1 Skyti­cket 07.04. Zooge­flüster 3 Skyti­cket 07.04. The Mindy-Project 1 Skyti­cket 08.04. Resi­dent Alien 1 Syfy, Skyti­cket 11.04. Star­girl 1 Skyti­cket 12.04. Shame­less 11 FOX 12.04. The Nevers 1 Sky Atlantic 12.04. Escobar - Die Jagd nach den Millionen 1 Skyti­cket 13.04. The Good Doctor 1, 2, 4a Sky One, Skyti­cket 15.04. Strom­berg 1 Skyti­cket 19.04. Chicago Fire 9 Universal TV 19.04. Chicago Med 6 Universal TV 20.04. Bosch 6 Skyti­cket 22.04. Para - Wir sind King 1 TNT Serie, Skyti­cket 27.04. Alive and Kicking 1 FOX 29.04. Inter­galactic 1 Skyti­cket Stand: April 2021

Neue Filme auf Sky

Nicht nur Seri­enjun­kies, auch Film­lieb­haber können sich im August mit Sky Cinema auf einige Film-High­lights freuen. Auch in den Block­buster-Premieren können sich die Zuschauer auf das "Who is Who" der Film­branche freuen. Am 12. August startet mit "The Little Things" ein Crime-Thriller mit Denzel Washington. In dem Film machen der ausge­brannte Sheriff Deke und sein junger Kollege Baxter jagt auf einen Seri­enkiller. Dabei wird die Part­ner­schaft auf eine harte Probe gestellt.

Ein weiteres High­light im August ist sicher­lich der Mystery-Film "Monster Hunter" mit Milla Jovo­vich. In dem Film entdeckt Artemis gemeinsam mit ihrer Mili­tär­ein­heit ein Portal, das zu einer alter­nativen Welt führt. In der Paral­lel­welt müssen Jäger gegen gigan­tische Monster kämpfen. Damit die Monster nicht die Welt zerstören, muss Artemis mit dem myste­riösen Hunter (Tony Jaa) zusam­men­arbeiten.

Des Weiteren können sich Film­fans auf "Locked Down", "Godzilla vs. Kong" sowie "Ausgrissn! In der Leder­hosn nach Las Vegas" freuen.

Film-Neuerschei­nungen auf Sky Cinema

August 2021 Datum Film 01.08. Arma­geddon - Das jüngste Gericht 02.08. Ausgrissn! In der Leder­hosn nach Las Vegas 03.08. Eragon - Das Geheimnis der Drachen­reiter 04.08. AKA Jane Roe 04.08. Chicken Run 05.08. Monster Hunter 06.08. Locked Down 09.08. The Burnt Orange Heresy 12.08. The Little Things 13.08. Take­over - Voll vertauscht 16.08. Oslo 20.08. Vergif­tete Wahr­heit 21.08. Valley Girl 22.08. Outbreak - Laut­lose Killer 23.08. The Kid Detec­tive 23.08. Dieses bescheu­erte Herz 27.08. Vanguard - Elite Special Force 28.08. The Tax Coll­ector 29.08. xXx 2 - The Next Level 30.08. Niemals Selten Manchmal Immer Stand: Juli 2021 Juli 2021 Datum Film 02.07. Life in a Year 05.07. The Photo­graph 09.07. The Empty Man 10.07. Six Minutes to Midnight 14.07. Over the Moon in Love 17.07. Kajil­lion­aire 19.07. Glass Houses 23.07. Waiting for the Barba­rians 24.07. The Kid Detec­tive 26.07. Within These Walls 30.07. Vergif­tete Wahr­heit 31.07. Save Your­selves! Stand: Juni 2021

